Les manifestants se heurtent aux flics alors qu’ils exhortent Dan Andrews à abandonner les restrictions à leurs libertés

De grandes foules refusant de porter des masques se sont avérées pour protester contre le troisième verrouillage du coronavirus de Victoria, exigeant que le premier ministre Dan Andrews lève les restrictions à leur liberté.

Le rassemblement a commencé lundi après-midi au centre commercial Eaton à Oakleigh, dans le sud-est de la ville, la police étant arrivée en force et arrêtant un certain nombre de manifestants.

Victoria a été plongée dans un strict verrouillage de la quatrième étape de cinq jours samedi en réponse à un cluster issu de l’aéroport Holiday Inn de Melbourne, qui compte 17 cas.

Les résidents ne peuvent quitter leur domicile que pour des raisons essentielles et les masques sont obligatoires en public.

Des foules de manifestants se sont rassemblées lundi dans le sud-est de Melbourne pour protester contre le troisième verrouillage de la ville (photo)

La police a arrêté trois hommes lors de la manifestation juste après midi au centre commercial Eaton à Oakleigh (photo)

Deux hommes sont vus brandissant des drapeaux lors de la manifestation avec un homme brandissant les drapeaux australien, américain et britannique (photo)

Alors que le verrouillage doit se terminer mercredi à 23 h 59, une clause dans les petits caractères de la directive sur la santé permet de prolonger les restrictions jusqu’à deux semaines.

La police a confirmé que trois hommes avaient été arrêtés dans le cadre de la manifestation pour avoir désobéi aux instructions du responsable de la santé en se rassemblant en public et en ne portant pas de masques.

« La police a été appelée dans un centre commercial d’Oakleigh après que des rapports qu’un groupe de personnes se soit rassemblé lundi. » la police a déclaré dans un communiqué.

« Les agents se sont rendus au centre de Hanover Street vers midi et ont arrêté trois hommes pour avoir violé la paix et violé les instructions du directeur de la santé. »

« Un homme de Huntingdale, âgé de 40 ans, a été libéré dans l’attente d’une convocation pour avoir enfreint les instructions du chef de la santé et ne pas avoir obéi aux instructions de la police. »

La police portant des masques a répondu en force à la manifestation (photo). Les rassemblements ne sont pas autorisés sous le verrouillage de cinq jours et les masques sont obligatoires

Deux policiers sont vus détenir un homme lors du rassemblement (photo) avec des agents confirmant plus tard que trois hommes ont été arrêtés

« Deux hommes, âgés de 43 et 65 ans, ont reçu un avis d’infraction pour avoir enfreint les instructions du directeur de la santé. »

Le reste de la foule se serait dispersé sans incident.

Une enquête policière sur la manifestation est en cours.

La manifestation fait suite à des rassemblements similaires lors du deuxième verrouillage de Melbourne, y compris le week-end de la Grande Finale de l’AFL au cours de laquelle des centaines de manifestants se sont violemment affrontés avec la police.

Le déploiement du vaccin australien contre le coronavirus commencera la semaine prochaine après l’arrivée des premières doses du vaccin Pfizer à Sydney.

«L’aigle a atterri», a déclaré lundi le ministre de la Santé Greg Hunt aux journalistes à Canberra.

Plus de 142 000 doses ont été transportées dans un endroit sûr et les lots seront évalués pour les dommages et la qualité dans les prochains jours.

M. Hunt a déclaré que 80 000 doses de l’envoi seraient libérées au cours de la première semaine, le reste devant être conservé pour les secondes doses.

Les États recevraient 50 000 doses pour commencer le processus de vaccination du personnel de quarantaine des hôtels, des agents de santé de première ligne, des agents de soins âgés et des résidents.

Une file d’agents de la police de Victoria surveillent les manifestants lundi après-midi (photo)

Un homme est vu être poussé à l’arrière d’un wagon de police lundi après-midi (photo)

Le verrouillage de cinq jours est en réponse à un groupe de cas de souche britannique de Covid provenant de l’aéroport Holiday Inn de Melbourne.

Les agents de quarantaine dans les hôtels sont considérés comme la priorité absolue car ils présentent le plus grand risque de propagation du virus à la communauté.

Le gouvernement fédéral disposera d’environ 30 000 doses pour les établissements de soins pour personnes âgées.

Le Premier ministre Scott Morrison recevra le vaccin Pfizer au début du déploiement dans le but de renforcer la confiance du public dans le vaccin.

Le vaccin Pfizer sera administré par le biais de centres hospitaliers à travers l’Australie, et dans des établissements de soins pour personnes âgées et d’invalidité.

La société de logistique DHL aidera à transporter les doses à travers le pays dans des congélateurs portables, car le vaccin doit être stocké à moins 70 degrés Celsius.

M. Hunt a déclaré que les premiers flacons de doses fabriquées localement du vaccin AstraZeneca étaient également en cours de fabrication.

Le vaccin attend l’approbation réglementaire finale de la Therapeutic Goods Administration.

La fabrication locale du vaccin mis au point par l’Université d’Oxford est en cours depuis la fin de l’année dernière dans l’usine de fabrication de la société de biotechnologie CSL à Victoria.

M. Hunt a déclaré qu’il recevrait un jab AstraZeneca une fois disponible, implorant le public d’avoir confiance dans l’évaluation du régulateur médical selon laquelle le médicament est sûr et efficace.

« C’est un pays libre et n’importe qui peut avoir un point de vue différent », a-t-il déclaré.

« Mais ce soutien à la confiance conduira à l’adoption, conduira à la protection et conduira à de plus grandes libertés. »

Deux manifestants et un policier ont une impasse tendue lundi après-midi (photo)

Le gouvernement victorien a imposé le verrouillage de cinq jours en tant que « disjoncteur » pour permettre aux traceurs de contact de devancer le virus et d’éviter un verrouillage plus long plus tard

Un homme est vu poussé à l’arrière d’un wagon de police lundi après-midi (photo)

Le porte-parole du Parti travailliste pour la santé, Mark Butler, a déclaré qu’il y avait encore de nombreuses questions autour du déploiement auxquelles le gouvernement n’a pas répondu.

Il veut savoir comment fonctionnera le système de réservation en ligne signalé et quand exactement les jabs seront administrés.

L’Australie a obtenu plus de 150 millions de doses de divers vaccins.

Cela comprend près de 54 millions de doses du vaccin AstraZeneca, dont la grande majorité sera fabriquée à Melbourne et plus de 51 millions à Novavax.

L’Australie fait également partie de l’installation internationale COVAX, qui donne accès à une gamme de vaccins afin de vacciner jusqu’à la moitié de la population.