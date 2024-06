Les manifestants répondent à l’appel d’Orban sur les élections européennes et la guerre en Ukraine

Une foule de dizaines de milliers de personnes s’est rassemblée samedi dans la capitale hongroise pour une démonstration de force derrière le Premier ministre Viktor Orban, une semaine avant les élections au Parlement européen, une compétition qu’il a présentée comme un tournant existentiel entre la paix en Europe et une guerre mondiale. La manifestation, qualifiée par les organisateurs de « marche pour la paix », a rassemblé des partisans d’Orban venus de toute la Hongrie et des pays voisins, rapporte l’AP. Ils ont marché le long du Danube à Budapest, depuis l’emblématique pont des chaînes de la ville jusqu’à l’île Marguerite, en agitant des drapeaux et des pancartes indiquant « Pas de guerre ».

Orban, dont 14 années au pouvoir font de lui le dirigeant le plus ancien de l’Union européenne, a axé sa campagne pour le scrutin du 9 juin sur la guerre en Ukraine, décrivant ses opposants nationaux et internationaux comme des fauteurs de guerre cherchant à impliquer directement la Hongrie dans le conflit. Les critiques affirment que ses appels à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine permettraient à la Russie de conserver les territoires qu’elle occupe et de l’enhardir davantage. Samedi, il a déclaré à ses partisans qu’il était temps pour son parti « d’occuper Bruxelles » – la capitale de facto de l’UE – et de transformer l’approche du continent en matière de soutien à l’Ukraine pour repousser l’invasion russe.

« Nous ne pouvons rester en dehors de la guerre que si les électeurs hongrois soutiennent le gouvernement », a déclaré Orban dans un discours sur l’Île Marguerite. « Nous devons gagner les élections européennes de telle manière que les bureaucrates bruxellois, dans leur peur, nous ouvrent les portes de la ville et quittent précipitamment leurs bureaux. » Orban et son parti Fidesz se sont bâtis la réputation d’être parmi les plus amicaux de l’UE envers la Russie et son président, Vladimir Poutine. Dans son discours, Orban a déclaré qu’une victoire de Donald Trump en novembre amènerait lui et l’administration américaine à former une « coalition de paix transatlantique » qui pourrait mettre un terme aux combats en Ukraine.

