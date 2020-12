Des membres des Proud Boys devant un hôtel lors d’une manifestation le 12 décembre à Washington, DC. | Stéphanie Keith / Getty Images

Les manifestations pro-Trump à Washington, DC et dans l’État de Washington deviennent violentes alors que les défaites judiciaires s’accumulent.

Les partisans du président Donald Trump ont manifesté samedi contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020, lors d’une série de rassemblements qui ont souligné l’emprise que le président conserve sur les soutiens à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Parti républicain.

Au moins deux de ces manifestations sont finalement devenues violentes – quatre personnes ont été poignardées à Washington, et une personne a été abattue dans la ville d’Olympia, dans l’État de Washington. Aucun décès n’a été signalé, bien que les quatre victimes de coups de couteau auraient été hospitalisées dans un état critique à compter de dimanche. Au début de dimanche, aucune information n’est disponible sur le statut de la victime de la fusillade dans l’État de Washington.

En plus des quatre personnes qui ont été poignardées, au moins cinq autres ont été hospitalisées à Washington samedi, et plus de 20 personnes ont été arrêtées pour divers chefs d’accusation, notamment d’agression. Trois personnes, dont le tireur présumé, ont été arrêtées à Olympie, selon l’Olympien.

Des membres des Proud Boys – un groupe haineux néofasciste violent qui trafique fréquemment le nationalisme blanc et la misogynie – ont également été enregistrés dans des agressions à Washington. spectateurs et détruire des biens. Entre autres incidents, le groupe a détruit des panneaux Black Lives Matter de plusieurs églises de DC et brûlé au moins un panneau.

Des membres de Proud Boys agressent impitoyablement un couple non combatif. Avertissement de déclenchement: graphique et brutal. pic.twitter.com/Efqh6TvPvK – Strictement (@christoq) 13 décembre 2020

Les Proud Boys étaient à Washington, DC, pour des manifestations qui se chevauchaient destinées à montrer leur soutien à la fausse affirmation de Trump selon laquelle l’élection lui avait été volée. Les membres de l’extrême droite religieuse, ainsi que les participants à une deuxième «Million MAGA March» – une suite à un événement de novembre qui a vu des dizaines de milliers de partisans de Trump manifester dans la capitale – ont tous convergé vers DC.

L’événement de samedi était bien plus petit que celui de novembre, avec quelques milliers de personnes, mais a néanmoins été célébré par le président.

« Sensationnel! Des milliers de personnes se sont formées à Washington (DC) pour Stop the Steal », il tweeté Samedi matin. « Je ne savais pas à ce sujet, mais je vais les voir! »

Trump plus tard vidéo partagée du rassemblement sur Twitter, qui a montré une foule serrée de partisans sans masque applaudissant Marine One alors qu’elle volait au-dessus de sa tête.

C’était une histoire similaire à Olympie, bien que sans aucun camée des avions présidentiels, et à une plus petite échelle. Selon le Seattle Times, les rassemblements pro-Trump sont devenus «un événement régulier du week-end sur le campus du Capitole à Washington», et les partisans de Trump se sont affrontés avec des contre-manifestants tout au long de la journée de samedi.

Les deux événements sont survenus alors que Trump approche de sa sixième semaine de refus de la victoire du président élu Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020, qui a eu lieu le 3 novembre, et alors que le président continue de répandre de la désinformation sur les résultats de l’élection. Ces résultats seront encore renforcés lundi, lorsque le collège électoral votera pour élire officiellement Biden.

La rhétorique des manifestants et de leurs dirigeants suggère cependant que ce fait aura peu d’influence sur les fausses déclarations selon lesquelles l’élection a été volée à Biden – et que les partisans du président resteront fidèles à lui et à ses revendications de réalité alternative.

La rhétorique de Trump enhardit ses partisans – et solidifie leur soutien

Les événements à Washington, DC, ont présenté non seulement des Proud Boys et des militants de la base, mais un défilé éclectique d’alliés bien connus de Trump, de théoriciens du complot et d’escrocs, qui ont tous fait écho aux efforts de Trump pour répandre la désinformation, ont encouragé la foule à continuer à rejeter les résultats de l’élection, et ont clairement exprimé leur loyauté envers Trump.

Récemment gracié l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Michael Flynn a dit à la foule à quel point il était important de faire savoir à Trump «que nous l’aimons». Et MyPillow PDG Mike Lindell s’est joint à de nombreux orateurs de la journée pour placer la lutte du président pour renverser les résultats de l’élection dans un contexte religieux, affirmant que le monde pourrait maintenant être à la «fin des temps».

Mike Lindell, le gars de MyPillow, termine son discours en affirmant que nous vivons « à la fin des temps » mais « c’est une bonne chose. Jésus vous aime tous. » pic.twitter.com/bgPX0eqxA8 – Aaron Rupar (@atrupar) 12 décembre 2020

Lindell a également pris du temps pendant son discours – comme le président l’a fait à plusieurs reprises ces derniers jours – pour appeler les républicains qui n’ont pas été suffisamment fervents dans leurs défenses des mensonges de Trump sur l’élection, les qualifiant de «lâches» et les avertissant: «Nous ‘ tu ne vas nulle part.

« Les républicains qui étaient des lâches – c’est votre chance! Nous n’allons nulle part. » – Mike Lindell pic.twitter.com/5ZGfccmL0R – Aaron Rupar (@atrupar) 12 décembre 2020

D’autres personnalités importantes sont allées plus loin que Lindell; S’adressant à une foule de partisans, Nick Fuentes – un leader nationaliste blanc dans un mouvement d’extrême droite qui considère de nombreux alliés de Trump comme insuffisamment conservateurs – a déclaré: «Nous allons détruire le GOP.

La foule a réagi en scandant «Détruisez le GOP» et en huant quand Fuentes a évoqué Kelly Loeffler et David Perdue de Georgia Sens. Les deux se présentent aux élections spéciales de janvier, et la majorité au Sénat du GOP repose sur la victoire des deux.

Nick Fuentes s’adresse à une foule de partisans de Trump et les fait scander « détruisez le GOP! » pour ne pas avoir protégé Trump de ne pas obtenir un second mandat. pic.twitter.com/AUAqU402Dz – Ford Fischer (@FordFischer) 12 décembre 2020

Parmi les autres orateurs figuraient Alex Jones – un théoricien du complot connu pour avoir harcelé les familles des victimes des fusillades de masse et pour promouvoir le truthérisme du 11 septembre – et le représentant élu américain Bob Good de Virginie, qui a commencé son discours par décrivant le coronavirus comme une «fausse pandémie», malgré le fait que près de 300 000 personnes sont maintenant mortes de Covid-19 aux États-Unis.

QAnon, la folle théorie du complot pro-Trump qui postule l’existence d’une cabale mondiale de pédophiles sataniques, était également représentée au rallye.

Dans l’ensemble, cependant, les rassembleurs de samedi ont souligné leur dévouement à Trump – et ses efforts pour renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et s’installer à un deuxième mandat non élu – par-dessus tout.

«Si le président Trump accepte [his election loss] et le vice-président Pence l’accepte, alors nous l’accepterons », a déclaré un participant, un pasteur de Californie, au Washington Post. «Mais pour le moment, c’est une protestation pieuse.»

Il n’y a pas de fin en vue pour les mensonges de fraude électorale de Trump

Malgré une série de défaites juridiques rapides à tous les niveaux du système judiciaire fédéral, l’énergie – et l’argent – générés par les efforts du président pour renverser les résultats des élections semblent indiquer qu’il n’y a pas de fin en vue pour la fausse élection de Trump. rhétorique de la fraude.

De plus, le dévouement fervent manifesté par les rassembleurs samedi souligne une triste réalité: les républicains ont une incitation électorale à continuer de soutenir les efforts anti-démocratiques de Trump, afin d’échapper à un défi majeur à la droite.

Trump, pour sa part, s’est montré totalement réticent à céder le moindre terrain dans sa lutte pour subvertir la démocratie. Pas plus tard que dimanche matin, il tweeté sans preuve que l’élection présidentielle de 2020, qu’il a perdue par plus de 7 millions de voix, était «l’élection la plus corrompue de l’histoire américaine!»

Ces tweets ont été étayés par l’action de la campagne Trump et des législateurs républicains, qui ont échoué à maintes reprises à révéler des preuves de fraude électorale ou d’autres irrégularités. Selon l’avocat démocrate chargé du droit de vote, Marc Elias, le président et ses partisans sont maintenant 1-59 devant le tribunal, avec leur plus récente défaite dimanche en Géorgie.

La Cour suprême de Géorgie a rejeté dimanche un appel de la campagne Trump dans une affaire alléguant une fraude électorale à grande échelle sans preuves.

Et séparément, un juge de la Cour suprême de l’État du Wisconsin a déclaré samedi à un avocat de la campagne Trump que son procès électoral contestant les résultats «sentait le racisme».

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a également rejeté, faute de maintien, un procès au Texas visant à annuler les résultats des élections dans quatre États clés du swing remportés par Biden. La poursuite – qualifiée par Trump de «la grande» – a été soutenue par 17 procureurs généraux des États, ainsi que par plus de la moitié de la conférence républicaine de la Chambre.

Avec un vote du collège électoral imminent lundi, Trump et l’establishment républicain sont rapidement à court de lieux pour contester les résultats des élections, mais à partir de dimanche, ils montrent peu de signes de reconnaissance de la réalité. Sur Fox News dimanche, le whip de la minorité de la Chambre Steve Scalise – le deuxième républicain le plus puissant de la chambre – à nouveau refusé pour reconnaître Biden comme président élu lorsqu’il est pressé par l’ancre Chris Wallace.

Steve Scalise, qui a soutenu l’effort de Trump pour priver des millions d’électeurs de Biden sans raison valable, ne s’engagera pas à reconnaître Joe Biden en tant que président élu même après les votes du collège électoral pic.twitter.com/rlrIqw8OcS – Aaron Rupar (@atrupar) 13 décembre 2020

La reconnaissance de Scalise n’est pas nécessaire – la transition présidentielle a déjà commencé et Biden sera assermenté en tant que président le 20 janvier. Mais cela laisse présager un combat probable au Congrès pour le décompte officiel des votes du collège électoral le 6 janvier – un combat que les républicains peuvent » gagner, comme l’explique Andrew Prokop de Vox – et c’est un signe alarmant en soi que les dirigeants de l’un des deux principaux partis politiques du pays ne veulent pas accepter les résultats d’une élection libre et juste.

La volonté du GOP de soutenir Trump dans sa campagne de désinformation pourrait avoir des conséquences à long terme: dans un sondage de samedi Fox News, par exemple, 56% des électeurs inscrits ont indiqué que le refus continu de Trump de concéder «affaiblissait la démocratie américaine».

Mais Trump ne semble pas préoccupé par les dommages qu’il fait au pays. « NOUS AVONS COMMENCÉ À COMBATTRE !!! » il tweeté Samedi.