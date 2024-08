CHICAGO — Des foules de militants devraient se rassembler à Chicago pour des manifestations devant le Convention nationale démocrate cette semaine, dans l’espoir d’attirer l’attention sur des questions telles que l’injustice économique, les droits reproductifs et la guerre à Gaza.

Alors que la vice-présidente Kamala Harris a galvanisé Alors que la candidate démocrate se prépare à accepter la nomination, les militants affirment que leurs projets de manifestation n’ont pas changé. Ils sont prêts à amplifier leur message progressiste devant les principaux dirigeants démocrates du pays.

Leurs problèmes portent sur le changement climatique, le droit à l’avortement et l’égalité raciale, pour n’en citer que quelques-uns, mais de nombreux militants conviennent d’un cessez-le-feu immédiat dans la région. Guerre entre Israël et le Hamas C’est le message principal des manifestations. Ils l’ont comparé à la guerre du Vietnam de leur génération. La région de Chicago abrite l’une des plus grandes communautés palestiniennes du pays et des bus amènent des militants de tout le pays à Chicago. Les organisateurs estiment que la participation à la marche et au rassemblement de lundi, le premier jour de la convention, sera d’au moins 20 000 personnes.

« Nous devons jouer notre rôle dans le ventre de la bête pour arrêter le génocide, pour mettre fin à l’aide américaine à Israël et pour soutenir la Palestine », a déclaré Hatem Abudayyeh, porte-parole de la Coalition pour une marche contre le DNC.

La coalition est composée de centaines d’organisations, dont des étudiants. Les militants affirment qu’ils leçons apprises Ils s’attendent à des foules plus nombreuses et à des manifestations plus vigoureuses au cours de la semaine.

La première manifestation de dimanche soir a rassemblé des personnes réclamant l’avortement, les droits des personnes LGBTQ+ et la fin de la guerre à Gaza. La marche a duré des heures, le long d’un itinéraire bordé par la police, et ne présentait aucun signe de conflit majeur.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, qui était envisagé comme colistier de Harris, a déclaré que les manifestations pacifiques étaient les bienvenues.

« Il y a beaucoup de gens dans la salle qui croient en certains de ces messages et qui les portent en eux », a déclaré Pritzker à l’Associated Press lors d’une récente interview. « Mais il est important de noter que le Parti démocrate n’exclut pas les gens et ne les empêche pas d’exprimer leurs droits garantis par le Premier Amendement. »

Mais certains ont des inquiétudes persistantes en matière de sécurité, craignant que les manifestations puissent devenir imprévisibles ou dégénérer en chaos.

Chicago, qui a accueilli plus de conventions politiques que toute autre ville américaine, n’a pas pu échapper aux comparaisons avec la tristement célèbre convention de 1968 où la police et les manifestants anti-guerre du Vietnam se sont violemment affrontés en direct à la télévision.

Certaines entreprises ont fermé leurs fenêtres par mesure de précaution et les tribunaux du comté ont déclaré qu’ils ouvriraient plus d’espace en cas d’arrestations massives. La police de Chicago a déclaré que les agents ont suivi une formation approfondie sur la police constitutionnelle et les tactiques de désescalade.

Les militants de la coalition et la ville sont en désaccord sur le lieu des manifestations et sur d’autres aspects logistiques. Un juge a donné raison à la ville sur le tracé d’un itinéraire d’environ 1,6 kilomètre, qui, selon les organisateurs, n’est pas assez grand pour la foule attendue. Abudayyeh a déclaré que la coalition continuerait à faire pression pour un itinéraire beaucoup plus long jusqu’au début de la marche lundi.

Lundi également, l’Armée des pauvres basée à Philadelphie, qui milite pour la justice économique, prévoit de s’installer à Humboldt Park, au nord-ouest de Chicago, et organisera des événements avec des candidats tiers. Jill Stein et Cornel Ouest, plus une marche de 5 kilomètres.

En plus des manifestations, la ville organise également une conférence de 45 minutes dans un parc à l’extérieur du centre de congrès. La plupart des organisations qui se sont inscrites ont le même programme progressiste que la coalition, mais la liste comprend également le Conseil israélo-américain et l’Illinois Policy Institute, de tendance conservatrice. Un syndicat local de pompiers espère également attirer l’attention sur leur conflit contractuel avec la ville.

« Le premier amendement est fondamental pour notre démocratie », a déclaré à l’AP la semaine dernière le maire de Chicago Brandon Johnson, ancien syndicaliste. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le droit de se réunir pour protester. »