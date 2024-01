Les manifestants prennent d’assaut le Parlement israélien alors que la colère contre les otages à Gaza grandit

Les partisans et les proches des otages capturés lors des attaques menées par le Hamas le 7 octobre ont fait irruption lundi lors d’une réunion au Parlement israélien pour exiger que les législateurs prennent des mesures plus importantes pour obtenir la libération des captifs de Gaza.

La manifestation reflète la frustration croissante des familles d’otages qui sont de plus en plus préoccupées par le sort des membres de leurs familles alors que la guerre, qui en est déjà à son quatrième mois, se poursuit.

“Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent là”, lisaient des pancartes brandies par certains manifestants qui ont interrompu une réunion de la commission des Finances.

“Honte à toi!” » a crié l’un des manifestants.

Au cours de la semaine dernière, plusieurs responsables de la sécurité israélienne, actuels et anciens, ont suggéré que conclure un accord avec le Hamas serait le seul moyen de ramener les otages en Israël en toute sécurité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a cependant continué à parler de l’élimination du Hamas à Gaza et du retour des otages.

Gilad Korngold, 62 ans, dont le fils Tal Shoham est l’un des otages, a été vu sur vidéo en train d’être retenu par un huissier dans la salle de conférence. Dans une interview plus tard dans la journée, M. Korngold a déclaré que le temps presse pour ramener son fils vivant à la maison.

« Le danger augmente chaque jour qui passe », a déclaré M. Korngold. « Israël et les pays concernés de la région doivent s’asseoir à la table – sans manger ni dormir – et mettre un terme à cette terrible situation. »

Il a déclaré que trois membres de sa famille avaient été tués le 7 octobre et que six autres personnes enlevées avaient été libérées lors d’un cessez-le-feu de courte durée fin novembre.

Samedi, des manifestants lors de rassemblements à Tel Aviv, Jérusalem et Césarée – près d’une résidence privée de M. Netanyahu – ont appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour obtenir la libération de plus de 100 otages toujours détenus à Gaza.

Le cessez-le-feu de novembre entre Israël et le Hamas, qui a duré une semaine, a été négocié avec l’aide du Qatar et de l’Égypte. Il a permis la libération d’environ 100 otages et de 240 détenus et prisonniers palestiniens détenus par Israël, mais les efforts visant à conclure un nouvel accord de ce type n’ont fait que peu de progrès apparents.

Lundi, M. Netanyahu a déclaré aux représentants des familles d’otages qu’il n’y avait « aucune véritable proposition » de la part du Hamas, mais qu’Israël avait présenté sa propre offre, sans donner de détails sur ses détails, selon un communiqué de son bureau.

Brett McGurk, un haut responsable de l’administration Biden, devait se rendre cette semaine au Caire et à Doha, au Qatar, dans l’espoir de progresser vers un accord qui entraînerait la libération de davantage d’otages en échange d’une pause dans la campagne militaire israélienne à Gaza. , ont déclaré dimanche deux responsables américains.