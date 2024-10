Les manifestants pour les droits civiques des années 1960 qui ont organisé un sit-in historique ont enfin vu leur dossier d’arrestation effacé

Simon Bouie a dit à sa mère et à sa grand-mère qu’il n’aurait pas d’ennuis en 1960. Puis l’étudiant du Black Benedict College s’est assis devant un comptoir de restauration réservé aux Blancs en Caroline du Sud et s’est fait arrêter.

Finalement vendredi, cette arrestation et les dossiers de six de ses amis ont été effacés alors qu’un juge signait une ordonnance lors d’une cérémonie dans un palais de justice de Colombie, à quelques pâtés de maisons de l’endroit où il était assis à cette table séparée, quelque 64 ans auparavant.

Bouie se souvint de cette promesse en entrant dans la pharmacie Eckerd. Il savait que le gouverneur de l’époque avait averti les étudiants afro-américains de ne pas s’impliquer dans des « agitateurs impétueux » et des « avocats confus » qui insistaient sur le fait que tous les gens étaient égaux, quelle que soit la couleur de leur peau.

« Nous avions envie de nous battre pour ce qui était juste et personne ne pouvait nous renverser. Nous sommes entrés dans ce bâtiment la tête haute et nous nous sommes assis », a déclaré Bouie.

S’asseoir a changé le monde. Ce n’est pas en Colombie que s’est produit le premier sit-in, un acte de désobéissance. Le mouvement a débuté à Greensboro, en Caroline du Nord, et s’est répandu dans le Sud au début des années 1960.

Plusieurs villes du Sud ont organisé des cérémonies d’effacement similaires ces dernières années, car les jeunes qui risquaient d’être arrêtés et de gâcher leur casier sont désormais des hommes et des femmes plus âgés. Le représentant américain et ancien whip de la majorité parlementaire, Jim Clyburn, aimait raconter comment il a rencontré sa femme Pendant près de six décennies, Emily, en prison après avoir été toutes deux arrêtées lors d’une manifestation.

À l’époque, les Noirs s’asseyaient parfois devant un comptoir-repas entièrement blanc et refusaient de partir. Ils étaient souvent arrêtés et refusaient ensuite de payer leur caution. Les prisons sont devenues bondées. Ils ont été mis dans des gangs enchaînés. Il y avait des pressions pour s’exprimer et changer les lois. Et la ségrégation a été progressivement, et parfois violemment, réduite à néant.

Seuls deux des sept hommes arrêtés au cours des deux jours de manifestations en Colombie sont encore en vie. Vendredi, Bouie et Charles Barr ont tous deux marché lentement dans la salle d’audience du comté de Richland avec des cannes. Les cinq autres hommes – David Carter, Johnny Clark, Richard Counts, Milton Greene et Talmadge Neal – sont décédés depuis et étaient donc représentés à une autre table à l’avant de la salle d’audience par des roses blanches.

Barr se souvient de la peur de ce jour-là, alors qu’il était à l’arrière d’une voiture de police, ne sachant pas s’il allait être emmené en prison ou ailleurs. Il avait entendu des histoires. Il a quitté l’État pendant un certain temps à cause des conflits raciaux. Mais ensuite il est revenu.

« Cela m’a fait sentir bien que nous faisions partie de ce mouvement qui avait contribué à rendre les choses plus faciles pour que tout le monde s’entende un peu mieux en Caroline du Sud », a déclaré Barr.

Le professeur Bobby Donaldson de l’Université de Caroline du Sud a parlé au nom des cinq hommes décédés. Il a déclaré qu’ils étaient de vrais Américains, plaçant l’importance de la Constitution et de l’égalité avant leur propre liberté pour assurer une vie meilleure à la prochaine génération.

« En 1960, ils ont été victimes. Aujourd’hui, ils sont justifiés. En 1960, ils furent poursuivis. Aujourd’hui, ils sont loués. En 1960, ils furent condamnés. Aujourd’hui, ils sont disculpés », a déclaré Donaldson.

Les arrestations et condamnations des sept hommes ont été portées jusqu’à la Cour suprême des États-Unis. Les juges ont annulé leurs condamnations quelques jours seulement avant Loi sur les droits civiques de 1964 a été promulguée. Mais les arrestations sont restées inscrites dans leurs dossiers.

L’avocat Byron Gipson s’est occupé de la paperasse pour enquêter sur les arrestations et obtenir la radiation devant un juge.

« Ces hommes se sont tenus courageusement – ​​se sont assis courageusement, franchement – ​​face à l’adversité, face aux menaces, face à la mort », a déclaré Gipson. « Ils l’ont fait parce qu’ils voulaient garantir que la Constitution s’appliquait à tous les Américains. »

Gipson a ensuite présenté les documents au juge Robert Hood qui les a signés sous les applaudissements de la salle d’audience bondée d’environ 150 personnes.

« Ces héros ont résisté à l’oppression, souvent au prix de sacrifices personnels considérables. Ils ont osé rêver d’un monde où l’égalité n’est pas une aspiration mais une réalité. Leur engagement inébranlable en faveur de la justice constitue une lueur d’espoir et d’inspiration pour nous tous », a déclaré Hood.

Les arrestations n’ont pas empêché les hommes de terminer leurs études et de mener une vie réussie. Mais Bouie a déclaré qu’il y avait un endroit où cela lui était rappelé.

« Quand j’avais des ennuis à la maison, ma femme me disait : « Maintenant, tu me parles à nouveau de cette façon, je vais au tribunal du comté de Richland. Vous avez un cas. Et tu as de gros ennuis. Je ne veux plus entendre un mot », a déclaré Bouie en riant. « Cela a duré 53 ans. »