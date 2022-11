Les manifestants pour le climat mettent en danger l’art “irremplaçable”, selon les musées du monde

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – De Claude Monet à Andy Warhol, plusieurs des plus grands artistes du monde ont vu leurs chefs-d’œuvre ciblés cette année par des manifestants cherchant à attirer l’attention mondiale sur l’urgence du changement climatique. Maintenant, les galeries d’art repoussent. Dans une déclaration commune cette semaine, des représentants de près de 100 galeries du monde entier, dont le musée Guggenheim de New York, le British Museum de Londres et le musée du Louvre de Paris, ont averti que de telles manifestations climatiques mettent en danger des œuvres d’art inestimables.

« Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs attaques contre des œuvres d’art dans les collections de musées internationaux. Les militants qui en sont responsables sous-estiment gravement la fragilité de ces objets irremplaçables, qui doivent être préservés comme faisant partie de notre patrimoine culturel mondial », ont-ils déclaré.

Le groupe de 92 représentants du Conseil international des musées a déclaré que les directeurs de musées étaient de plus en plus “frustrés” et avaient été “profondément ébranlés” par la mise en danger de l’art.

“Les musées sont des lieux où des personnes d’horizons très divers peuvent engager un dialogue et qui permettent donc un discours social”, ajoute le communiqué. « Nous continuerons à plaider pour un accès direct à notre patrimoine culturel. Et nous maintiendrons le musée comme un espace libre de communication sociale.

Les manifestations dans les galeries n’ont jusqu’à présent causé aucun dommage permanent aux pièces emblématiques, qui sont pour la plupart enfermées dans du verre protecteur, bien que certains musées aient signalé des dommages mineurs.

Du crash de “The View” à la soupe aux tomates : les manifestations pour le climat deviennent bizarres

Les manifestations ont parsemé le globe ces derniers mois.

En Australie, des manifestants pour le climat ont griffonné des graffitis bleus sur l’art de la soupe Campbell de Warhol à Canberra. Le groupe d’action pour le climat Stop Fossil Fuel Subsidies a écrit sur Twitter, “L’art n’a pas été endommagé” et exhorté le gouvernement australien à réduire ses émissions de carbone.

La “Fille à la perle” de Johannes Vermeer, un chef-d’œuvre du XVIIe siècle, a été ciblée aux Pays-Bas le mois dernier mais est maintenant de nouveau exposée.

En Italie, les manifestants pour le climat se sont collés au peintre de la renaissance Sandro Botticelli “Primavera” au musée des Offices à Florence, tandis qu’en Allemagne, les manifestants du groupe Last Generation ont aspergé “Les Meules” de Monet avec de la purée de pommes de terre alors qu’ils critiquaient l’extraction de combustibles fossiles par le gouvernement.

Les groupes ont avancé des arguments similaires pour justifier leurs actions. Les manifestants des Offices, par exemple, ont déclaré que « si le climat s’effondre, toute la civilisation telle que nous la connaissons s’effondrera. Il n’y aura plus de tourisme, plus de musées, plus d’art.

En réponse à la déclaration coordonnée des musées de cette semaine, un porte-parole du groupe d’action climatique Just Stop Oil, basé au Royaume-Uni, a déclaré vendredi au Washington Post que “l’art et la galerie publique sont un lieu contesté, il n’existe pas et ne peut pas exister en dehors de le débat plus large et les arguments qui ont lieu dans la société. Le porte-parole a ajouté : “Mettre fin au nouveau pétrole et gaz est une demande qui doit être faite à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la galerie”.

Les manifestants de Just Stop Oil ont fait la une des journaux mondiaux le mois dernier lorsqu’ils ont jeté de la soupe aux tomates sur les “tournesols” de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres, mais n’ont pas endommagé le tableau du XIXe siècle, estimé à 84,2 millions de dollars, qui était enfermé dans un verre protecteur.

De plus en plus d’activistes s’attachent à l’art. Leurs tactiques ne sont pas nouvelles.

Les cascades très médiatisées s’alignent sur d’autres manifestations climatiques de ces dernières années qui ont cherché à perturber la vie quotidienne de manière de plus en plus inattendue.

Dana Fisher, professeur de sociologie à l’Université du Maryland qui étudie les mouvements de protestation, a précédemment déclaré au Post que de telles “innovations tactiques” et de nouvelles stratégies attirent l’attention des médias mais ne “fonctionnent pas toujours pour changer les esprits et les cœurs”.

Certains dans le public ont salué les manifestants en « héros » et a dit les galeries « ratent le but » en ne les soutenant pas. D’autres, cependant, ont réclamé une sécurité accrue dans les musées et jugé les actes de “vandalisme”.

Un organisme distinct, l’Association of Art Museum Directors, basée aux États-Unis, a également publié la semaine dernière une déclaration en réponse aux “attaques” des militants du climat contre les œuvres d’art, déclarant que les incidents “ne peuvent être justifiés” quelle que soit la motivation. “De telles manifestations sont mal dirigées et la fin ne justifie pas les moyens”, a déclaré l’organisation.

La rare action conjointe des musées intervient alors que les dirigeants mondiaux, dont le président Biden, se réunissent en Égypte lors du sommet annuel des Nations Unies sur le changement climatique, connu sous le nom de COP27, pour discuter de solutions à l’urgence climatique en cours.

Lorsque des militants ont attaqué les ” Tournesols ” de Van Gogh, ils ont affirmé son pouvoir

Biden a demandé plus de 11 milliards de dollars pour aider les pays en développement à s’adapter aux effets dévastateurs du changement climatique et à construire des économies plus vertes dans son plan budgétaire de 5,8 billions de dollars publié en mars, mais on ne sait pas si le Congrès fournira quelque part près de ce montant.

Pendant ce temps, vendredi, une étude majeure a averti que les nations brûleraient probablement leur budget carbone restant au cours des neuf prochaines années si elles ne réduisaient pas de manière significative la pollution par les gaz à effet de serre – rendant pratiquement impossible pour les nations d’atteindre l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.