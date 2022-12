Les manifestants philippins dénoncent les injustices présumées sous Marcos

MANILLE, Philippines (AP) – Des centaines de personnes ont défilé samedi dans la capitale philippine pour protester contre ce qu’ils ont qualifié d’augmentation du nombre d’exécutions extrajudiciaires et d’autres injustices sous l’administration du président Ferdinand Marcos Jr.

Les manifestants, dirigés par un groupe de défense des droits basé aux Philippines, se sont rassemblés sur une place publique à Manille avant de marcher vers le palais présidentiel pour exiger justice pour les victimes. La police a estimé qu’environ 800 manifestants ont pris part au rassemblement, qui a coïncidé avec la Journée internationale des droits de l’homme.

Cristina Palabay du groupe de défense des droits Karapatan a déclaré que dans le cadre de la campagne anti-insurrectionnelle de l’administration Marcos, le groupe a documenté au moins 17 cas d’exécutions extrajudiciaires en plus de quatre autres incidents de violence où les victimes ont survécu.

Le nombre de prisonniers politiques continue d’augmenter, avec 828 détenus au 30 novembre, a indiqué Palabay, notant qu’au moins 25 d’entre eux ont été arrêtés après l’entrée en fonction de Marcos en juin.

“Malgré ces chiffres sordides, aucune justice n’a été rendue aux victimes d’exécutions extrajudiciaires”, a déclaré Palabay dans un communiqué. “La culture de l’impunité continue de faire son apparition.”

Les organisateurs ont déclaré que les manifestants à Manille et dans d’autres régions du pays comprenaient des familles de militants qui ont disparu ou ont été torturés sous l’administration du père et homonyme de Marcos, du dictateur renversé Ferdinand Marcos, ainsi que des victimes des droits de l’homme sous l’ancien président Rodrigo Duterte, dont la guerre brutale sur la drogue fait l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale après avoir fait des milliers de morts.

Le dictateur a été évincé lors d’une révolte du «pouvoir populaire» soutenue par l’armée en 1986 et est mort trois ans plus tard en exil aux États-Unis sans admettre aucun acte répréhensible, y compris des accusations selon lesquelles lui, sa famille et d’autres associés auraient amassé entre 5 et 10 milliards de dollars. il était au pouvoir.

“Nous nous réunissons en tant que familles de victimes de différents régimes et présidents… Nous avons mis un point d’honneur à ce que chaque Journée internationale des droits de l’homme appelle à la justice et nous nous engageons à ne pas permettre que les mêmes violations se produisent à d’autres”, Evangeline Hernandez, présidente de un groupe de victimes des droits de l’homme, a déclaré dans un communiqué.

Karapatan a déclaré que l’administration actuelle augmentait également l’utilisation des lois antiterroristes pour réprimer la dissidence et restreindre la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté d’association.

Palabay a appelé la communauté internationale des droits de l’homme à intensifier les processus pour garantir que justice soit rendue, en particulier pour les milliers de victimes d’exécutions extrajudiciaires.

The Associated Press