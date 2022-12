Les manifestants philippins dénoncent les injustices présumées sous Marcos

Les organisateurs ont déclaré que les manifestants à Manille et dans d’autres régions du pays comprenaient des familles de militants qui ont disparu ou ont été torturés sous l’administration du père et homonyme de Marcos, du dictateur renversé Ferdinand Marcos, ainsi que des victimes des droits de l’homme sous l’ancien président Rodrigo Duterte, dont la guerre brutale sur la drogue fait l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale après avoir fait des milliers de morts.

Le dictateur a été évincé lors d’une révolte du «pouvoir populaire» soutenue par l’armée en 1986 et est mort trois ans plus tard en exil aux États-Unis sans admettre aucun acte répréhensible, y compris des accusations selon lesquelles lui, sa famille et d’autres associés auraient amassé entre 5 et 10 milliards de dollars. il était au pouvoir.