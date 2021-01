Photos publiées sur les réseaux sociaux , cependant, montrez des personnes tenant des affiches avec les mots «99,96% de taux de survie» et «Mettre fin au verrouillage» ainsi que d’autres accessoires qui semblaient dénoncer l’existence de la pandémie et les vaccinations contre les coronavirus.

Le service de police et les pompiers de Los Angeles n’ont pas précisé si les manifestants étaient affiliés à des groupes ou contre quoi ils manifestaient exactement.

Les automobilistes faisant la queue dans l’un des plus grands sites de vaccination du pays ont été brièvement arrêtés samedi après-midi alors que des manifestants descendaient sur le stade Dodger, ont annoncé les autorités.

Le site de vaccination du Dodger Stadium a ouvert ses portes le 15 janvier. Depuis lors, les personnes désireuses de se faire vacciner ont été confrontées à un large éventail de temps d’attente, le site mettant en évidence certains des obstacles logistiques liés à la vaccination des personnes dans l’une des plus grandes villes d’Amérique. Au cours de la semaine dernière, près de 7 000 cas quotidiens ont été signalés en moyenne dans le comté de Los Angeles, selon une base de données du New York Times. La ville de Los Angeles a l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays, car près de 83% des doses que la ville a reçues ont été administrées.