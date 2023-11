Les manifestants perturbent le discours de Booker et appellent au cessez-le-feu à Gaza

Des manifestants ont perturbé dimanche un discours du sénateur Cory Booker (DN.J.) dans le New Jersey, appelant à un cessez-le-feu dans la guerre en cours entre le Hamas et Israël.

« Cessez-le-feu maintenant ! » les manifestants ont scandé à plusieurs reprises pendant que Booker parlait, selon une vidéo publiée en ligne.

Les manifestants étaient pacifiques et certains portaient des gants qui semblaient tachés d’encre rouge pour représenter le sang. D’autres semblaient brandir des pancartes alors qu’ils participaient au chant.

Booker a d’abord salué la protestation, la citant comme un exemple de ce qui fait la grandeur des États-Unis.

«Je veux appeler tout le monde en ce moment, ces dernières heures. C’est ce qui est sur le bulletin de vote. Nous devrions savoir, au New Jersey, à quel point nous sommes privilégiés. Il y a tellement d’endroits dans notre pays en ce moment », a-t-il déclaré, avant que le premier manifestant ne crie au cessez-le-feu, suivi par d’autres.

Répondant aux appels croissants, Booker a déclaré : « C’est ce qui fait la grandeur de l’Amérique : le pouvoir de protester, le pouvoir d’avoir la liberté d’expression, le pouvoir de l’Amérique. »

Cette manifestation intervient alors que les manifestations publiques en faveur d’un cessez-le-feu au Moyen-Orient se multiplient après que le Hamas, une organisation terroriste désignée par les États-Unis, a lancé le mois dernier une attaque surprise à la frontière sud d’Israël, tuant 1 400 Israéliens.

En réponse, Israël a lancé un barrage de frappes aériennes sur Gaza et ses troupes se sont déplacées sur le territoire. Près de 10 000 Palestiniens sont morts, selon les dernières estimations du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Le Hamas, qui est l’autorité dirigeante à Gaza, a également pris en otage environ 240 Israéliens. Israël a affirmé qu’il ne discuterait pas d’un cessez-le-feu tant que les otages n’auraient pas été libérés et rentrés chez eux.

Booker se trouvait en Israël lorsque le Hamas a lancé son attaque il y a un mois, et il a raconté s’être senti « secoué » par l’incident.

Dans une déclaration à The Hill, un porte-parole de Booker a salué le droit de manifester et a associé les opinions du sénateur à celles du président Biden.

« Le sénateur Booker se félicite du fait qu’en Amérique, nous avons tous le droit de faire entendre nos opinions et nos voix politiques par le biais de manifestations pacifiques », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Le sénateur Booker est d’accord avec le président Biden et estime qu’un accord à court terme mutuellement convenu Une pause humanitaire est nécessaire pour assurer la protection des civils, œuvrer à la libération immédiate et en toute sécurité des otages, garantir que l’aide vitale puisse parvenir aux civils innocents pris entre deux feux et permettre aux Américains de quitter Gaza en toute sécurité s’ils le souhaitent.

“La menace du Hamas doit être démantelée et nous devons redoubler d’efforts pour parvenir à une paix durable qui garantisse le droit d’Israël à exister en tant qu’État juif et démocratique et garantit le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à son propre État”, a déclaré le porte-parole. dit. « Les Israéliens et les Palestiniens ont le droit de vivre dans la dignité et la sécurité, sans peur ni violence. »

Son porte-parole a noté que Booker s’était rendu à deux reprises le mois dernier dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de la région voisine, pour rencontrer des responsables et promouvoir « une aide humanitaire et une plus grande normalisation des relations et de la coopération économique et sécuritaire ».

Mis à jour à 17h25