Les manifestants ont écourté l’interrogatoire du maire de San Francisco sur la crise de la drogue

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les manifestants ont écourté une rare réunion en plein air du conseil de surveillance de San Francisco mardi où le président du conseil avait prévu d’interroger le maire London Breed sur la réponse de son administration à la crise du trafic de drogue en plein air.

Le président du conseil, Aaron Peskin, a déplacé la première partie de la réunion hebdomadaire du conseil sur une place du quartier troublé de Tenderloin, près de l’hôtel de ville, où se déroulent un trafic et une consommation de drogue endémiques. Il a demandé au maire si elle s’engagerait à mettre en place un centre d’opérations d’urgence et à coordonner les services pour mettre fin au « trafic public de drogue » dans les sites ouverts tels que la place dans les 90 jours.

Mais les chahuts et les chants de «plus de flics» de la grande foule étaient si forts que Peskin a renvoyé la réunion à l’hôtel de ville avant que le maire ne puisse répondre. Breed n’a pas répondu à la question de Peskin directement après la reprise de la réunion à l’intérieur.

La crise du fentanyl a touché toute la Californie, y compris San Francisco. En avril, le gouverneur Gavin Newsom a envoyé la California Highway Patrol et la California National Guard pour aider à réprimer les trafiquants de drogue dans la ville alors que les décès par surdose ont grimpé en flèche.

Breed s’est heurté à des membres du conseil d’administration qui affirment que davantage de policiers et d’arrestations ne sont pas le moyen de résoudre la crise de la drogue dans la ville. Elle a déclaré une urgence de trois mois sur la crise de la drogue dans le Tenderloin en 2021, et près d’un an plus tard a juré une autre répression de la drogue dans le quartier à faible revenu, mais peu de choses ont changé. Breed a déclaré que la consommation de drogue en public n’est pas acceptable et que les récidivistes doivent accepter de l’aide.

« Nous ne pouvons pas continuer à parler des deux côtés de notre bouche. D’une part, nous voulons du changement et nous voulons responsabiliser les gens », a déclaré Breed avant le déplacement de la réunion. « Et d’un autre côté, nous sommes prêts à laisser les gens s’en tirer avec un meurtre. »

Peskin a déclaré que ce n’était pas une question de ressources, mais de coordination. Il a déclaré que le problème n’est pas nouveau, « mais il est devenu si visible que de nombreux San Franciscains ne se sentent pas en sécurité ».

Le centre-ville de San Francisco, dont fait partie l’UN Plaza, n’a pas rebondi après la pandémie comme d’autres villes. Les employés de la technologie ont choisi de travailler à distance, réduisant ainsi le trafic piétonnier qui soutenait les magasins du centre-ville.

Après que les superviseurs aient quitté UN Plaza, une personne a jeté une brique sur un groupe d’élèves du secondaire portant des drapeaux pour la réunion.

On ne savait pas immédiatement si la personne avait été arrêtée ou si quelqu’un avait été blessé.

Le maire se présente aux réunions du conseil une fois par mois pour répondre aux questions des superviseurs.