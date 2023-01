Les manifestants occupent le village allemand de Luetzerath destiné à être démoli pour faire place à une mine de charbon | Actualité Climatique

Des militants écologistes occupant un village allemand qui doit être englouti par une mine de charbon ont juré de continuer à se battre alors que la police se prépare à les expulser.

Le village de Luetzerath, dans l’ouest de l’Allemagne, a été progressivement abandonné par ses habitants d’origine, car il est sur le point d’être démoli pour faire place à une extension de la mine de lignite de Garzweiler II.

Le village se trouve à quelques centaines de mètres d’une vaste fosse où le géant allemand des services publics RWE extrait du charbon de lignite pour le brûler dans les centrales électriques voisines.

Le sort du village incarne le débat plus large sur les efforts de l’Allemagne pour se sevrer du charbon, le combustible fossile le plus polluant, d’ici 2030, au milieu de la crise du gaz.

Les écologistes, qui préviennent que le charbon libérerait des millions de tonnes de dioxyde de carbone réchauffant le climat et de pollution atmosphérique nocive, ont emménagé dans les maisons abandonnées d’anciens résidents il y a deux ans.

Le groupe LuetziBleibt – qui se traduit par Luetzi reste – a affirmé qu'”environ quelques centaines de personnes” étaient actuellement retranchées dans le village et s’attend à ce que d’autres se joignent au week-end.

“Nous voulons que le charbon reste dans le sol car il menace la base de la civilisation humaine”, a déclaré Johanna Inkermann, porte-parole de Luetzi is Staying.

“La catastrophe climatique étant déjà là, affectant déjà durement les populations du Sud, qui n’ont pas causé [it]nous exigeons un changement dans notre système économique actuel”, a-t-elle déclaré à Sky News par téléphone depuis le camp.

Mais l’administration du comté de Heinsberg a donné le feu vert à la police pour expulser les occupants à partir du mardi 10 janvier. Les militants s’attendent à ce que la police commence par clôturer le village pour empêcher davantage de personnes de se joindre.

“Nous ne serons certainement pas émus”, a promis Mme Inkermann.

“Nous continuerons à faire obstacle à la destruction qui se produit ici… nous défendrons ce village et nous défendrons la justice climatique.”

L’été dernier, le gouvernement allemand a déclaré qu’il avait été contraint d’augmenter la puissance au charbon, en un geste « amer mais nécessaire » pour combler le vide laissé par le gaz russe coupé par le président Vladimir Poutine.

Les ministres ont exploré comment stimuler l’énergie propre, dans le but de produire 80% de l’électricité du pays à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Le ministère des affaires économiques et de l’action climatique et l’exploitant de la mine, RWE, n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter, mais l’année dernière, la guerre en Ukraine avait amplifié l’importance d’un approvisionnement sûr en charbon de lignite pour les centrales électriques.

Une étude de l’Institut allemand de recherche économique (DIW) affirme que le charbon de lignite sous Luetzerath n’était pas nécessaire pour assurer l’approvisionnement électrique allemand, même en l’absence de gaz russe.

Les manifestants pensent que l’Allemagne peut trouver des moyens de se passer du charbon.

“Il s’agit de rendre le réseau plus flexible et de créer des possibilités de stockage d’énergie”, ainsi que de développer davantage d’énergie renouvelable, a déclaré Mme Inkermann.

Elle a déclaré que ce n’était pas la responsabilité du groupe de trouver des alternatives, mais d’arrêter l’expansion de la mine pour protéger les gens du changement climatique.

“Après tout”, a-t-elle ajouté, “la catastrophe climatique n’attend pas que ce problème soit résolu. Et nous n’avons plus le temps de brûler plus de charbon… nous devons gérer plusieurs crises en même temps”. Et c’est tout à fait possible”.

