Les manifestants numériques iraniens demandent que les Gardiens de la révolution soient désignés comme “terroristes” par la communauté internationale | Nouvelles du monde

L’aile numérique du mouvement de protestation iranien a augmenté d’activité en réponse aux récentes exécutions dans le pays, alors que les protestations sur le terrain persistent mais en moins grand nombre qu’auparavant.

Les cyber-manifestants iraniens ont lancé un appel retentissant au monde pour qu’il reconnaisse les célèbres gardiens de la révolution iraniens comme des “terroristes”, avec #IRGCterrorists posté plus de 2,7 millions de fois pendant deux jours consécutifs.

Leur action ne se limite pas au monde en ligne. Ils ont également organisé une grande manifestation lundi devant le Parlement européen à Strasbourg appelant à une action internationale contre le régime iranien, qui serait l’une des plus importantes manifestations internationales depuis le début des manifestations en cours.

Cela survient alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle soutenait l’inscription du CGRI sur la liste des organisations terroristes pour répondre au “piétinement” des “droits humains fondamentaux” dans le pays.

La manifestation en France a eu lieu avant les commémorations du 40e jour de la premier manifestant iranien exécuté publiquement par le régime lors de ce qui est devenu connu sous le nom de manifestations de Mahsa Amini (du nom de la femme dont la mort a déclenché les manifestations en cours).

Les forces de sécurité iraniennes ont été vues en train de garder la tombe de Mohsen Shekari dans le but d’empêcher les gens de s’y rassembler en sa mémoire.

Une banderole commémorant son exécution a été accrochée sur l’une des routes principales de Téhéran.

Il montrait Shekari avec les pieds liés et un nœud coulant autour du cou. Les images capturent le moment où la toile a été larguée du pont.

Les vidéos partagées en ligne, comme celles ci-dessus, sont parmi les principales sources d’informations dont dispose le monde extérieur sur ce qui se passe en Iran en raison des restrictions de la presse.

Des manifestants ont été risquer leur sécurité pour enregistrer des preuves des manifestations alors qu’une armée d’Iraniens vivant à l’étranger a amplifié ce contenu sur les réseaux sociaux à l’aide de hashtags.

L’un des hashtags les plus importants récemment utilisés par les manifestants numériques est #IRGCterrorists. Il a commencé à devenir viral le 9 janvier lorsqu’il a été tweeté 323 808 fois, selon les données recueillies par Sky News auprès de la société d’écoute sociale Talkwalker.

Cela semble avoir été en réponse à la exécutions de deux manifestants le 7 janvier.

Depuis lors, le hashtag a pris de l’ampleur : il a été posté environ 2,7 millions de fois les 15 et 16 janvier à la suite de l’exécution d’un ressortissant anglo-iranien. Alireza Akbari le 14 janvier.

Il avait déjà été utilisé dans des messages critiquant le CGRI, une aile du régime responsable de la répression violente des manifestants, mais pas à cette échelle.

Une autre phrase, “Nous Iraniens”, a bondi le 12 janvier, dépassant le nombre de fois qu’elle avait été affichée au début du mouvement de protestation.

L’augmentation de ces messages sur Twitter, l’une des principales plateformes de médias sociaux utilisées par les manifestants numériques iraniens, semble avoir été un effort organisé.

“Nous, Iraniens, demandons aux habitants d’#Ukraine, de Syrie et de tout autre pays qui ont été blessés et opprimés par les terroristes du #CGRI de se joindre au rassemblement le 16 janvier à Strasbourg, en France. #MahsaAmini” a été posté mot pour mot par un certain nombre de comptes depuis le 12 janvier.”

Le hashtag le plus populaire reste #MahsaAmini, le nom de la femme de 22 ans décédée après avoir été détenue par la police qui a affirmé qu’elle portait un couvre-chef “incorrect”.

Image:

Un portrait de Mahsa Amini est tenu lors d’un rassemblement à Washington, appelant à un changement de régime en Iran. Photo : AP



À son apogée, le hashtag a été publié en anglais et en persan 28,1 millions de fois au total le 23 septembre de l’année dernière.

#MashaAmini a été publié sur Twitter plus de 4 millions de fois au cours des sept derniers jours, avec #مهسا_امینی publié 8,4 millions de fois au cours de la même période.

Des publications sur les réseaux sociaux comme celles-ci se sont révélées puissantes pendant les manifestations.

Deux politiciens allemands qui utilisent leurs comptes Twitter pour défendre deux Iraniens emprisonnés (Armita Abbasi et Mohammad Boroghani) ont parlé à Sky News pour expliquer pourquoi la publication en ligne est si importante.

Carmen Wegge a déclaré : « Je pense que c’est efficace. Nous voyons que la prise de conscience des gens en Iran et à l’extérieur, partout dans le monde, affecte les procès en Iran.

“Il y a des cas où ils ne risquent plus la peine de mort.”

Son collègue, Martin Diedenhofen, a ajouté : « Les réseaux sociaux connectent les manifestants entre eux et les réseaux sociaux connectent les manifestants à nous, aux parlementaires du monde entier.

“Cela aide à attirer l’attention sur les manifestations iraniennes et à faire pression sur le régime iranien.”

Image:

Le cas du manifestant emprisonné Mohammed Boroghani est soulevé par le politicien allemand Martin Diedenhofen



Cette vague de protestations en ligne survient alors que l’action sur le terrain a ralenti au cours des six dernières semaines, aucune manifestation n’ayant été enregistrée les 11 et 12 janvier par le Critical Threats Project (CTP) de l’American Enterprise Institute avec le soutien de l’Institute for the Étude de la guerre.

Sky News a cartographié l’emplacement de chaque manifestation composée de 12 personnes ou plus depuis le 16 septembre en utilisant leurs données. L’organisation est limitée par les preuves qu’elle est capable de trouver sur les manifestations, et comme les contrôles sur Internet continuent de limiter les informations provenant du pays, cela peut avoir un impact sur leurs données.

Il y a des pics sporadiques dans le nombre de manifestations sur le terrain, par exemple 16 manifestations ont été enregistrées par le CTP le 8 janvier.

Alors que les manifestants en colère persistent dans leur action, la famille et les amis dévastés des manifestants qui ont été tués continuent de pleurer lors des funérailles et de marquer le 40e jour depuis la mort de la personne (un événement important dans la culture iranienne).

Lundi, une vidéo de la 40e commémoration de Hooman Abdullahi, un habitant de Sanandaj âgé de 21 ans qui, selon des groupes de défense des droits humains, a été abattu par les forces gouvernementales en décembre, montre ses proches en deuil sur sa tombe.

Ses parents ont relâché deux oiseaux dans ce que ce post décrit comme “un symbole de liberté” à la mémoire de leur fils.

Une foule immense a bravé le froid pour se montrer solidaire avec la famille. Hengaw, un groupe de défense des droits de l’homme basé en Norvège et centré sur l’Iran, rapporte que les hommes et les femmes scandent “Kurdistan, Kurdistan, le cimetière du fascisme” alors qu’ils tiennent des ballons rouges et noirs et poussent des roses dans le ciel.

Au cours des quatre mois qui ont suivi le début des manifestations, HRANA, un autre groupe de défense des droits de l’homme, estime que quelque 524 manifestants ont été tués – chacun laissant derrière lui sa famille et ses amis comme Hooman Abdullahi.

