Les manifestants marquent la fête nationale australienne “Journée de l’invasion”

Les Australiens se sont manifestés pour protester contre la fête nationale du pays, qualifiant cette journée de “jour de l’invasion” alors qu’ils exigent la reconnaissance des dommages causés à la population autochtone.

« Reconnaissons tous le privilège unique que nous avons de partager ce continent avec la plus ancienne culture continue du monde », a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese à propos de la fête lors d’une cérémonie de lever du drapeau pour marquer le 235e anniversaire.

L’Australia Day marque le jour où une flotte britannique a débarqué pour la première fois sur le continent et a proclamé sa souveraineté sur la terre. À Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, une grande foule s’est rassemblée pour proclamer le jour “Jour de l’invasion” à la place – le jour où les Britanniques ont pris la terre aux peuples autochtones.

Les manifestants portaient des drapeaux autochtones et une cérémonie de fumage autochtone a eu lieu.

Une autre manifestation à Adélaïde, en Australie-Méridionale, a attiré environ 2 000 participants, selon l’Australian Broadcasting Company.

Alors qu’Albanese a hissé un drapeau pour l’Australie dans la capitale nationale de Canberra, la chef aborigène Deniliquin Laura Hand-Ross des peuples Wamba Wamba et Mutthi Mutthi a mis le drapeau du peuple en berne pour reconnaître que “pour de nombreux aborigènes à travers le pays, janvier Le 26 est un jour de deuil”, a rapporté The Guardian.

“Je risquerais de deviner que dans cinq ans, je commencerai probablement à l’appeler Jour de la survie”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle a toujours qualifié la fête de “Jour de l’invasion”. “Mais pour moi, cela symbolise des changements importants pour tout notre peuple à travers l’Australie et en particulier en Nouvelle-Galles du Sud, de l’anéantissement absolu de presque tout notre peuple.”

Un sondage annuel a révélé que près d’un tiers des Australiens pensent que la journée devrait être officiellement rebaptisée “Journée de l’invasion”.

Dans un tribune pour le Wall Street Journaldirecteur exécutif du Centre d’études indépendantes d’Australie, Tom Switzer, a exhorté ses compatriotes à “ennuyer la gauche éveillée” et à “célébrer l’Australia Day”.

Switzer a reconnu que “seul un fou serait fier” des divers vols de terres et exploitations indigènes qui ont eu lieu sous l’Empire britannique, mais il a également souligné les “grandes réalisations communes” du passé britannique, qu’il a vues menacées par les Australiens qui enseignent les jeunes à “se sentir honteux de l’héritage britannique de leur nation”.

“La défaite de l’Allemagne et du Japon en 1945 me vient à l’esprit, mais il en va de même pour l’exportation de l’état de droit et des systèmes parlementaires vers les nations du monde entier”, a écrit Switzer.

“Peu importe que si les Britanniques n’avaient pas colonisé l’Australie, une autre nation l’aurait fait : les Français ou les Hollandais peut-être, ou même les Japonais”, a-t-il poursuivi. “Peu importe aussi que l’Australie se soit imposée au cours des 235 années qui ont suivi comme l’une des principales nations du monde, embrassant des valeurs humaines telles que l’État de droit, la liberté et la démocratie.”

“Les gouvernements nationaux et étatiques se sont efforcés d’inclure et de soutenir les peuples autochtones et de veiller à ce qu’ils soient égaux devant la loi à tous égards”, a-t-il noté. “Personne ne prétendrait que le traitement passé des peuples autochtones était acceptable selon les normes d’aujourd’hui. Mais cette époque est révolue et l’histoire ne peut être annulée.”

Malgré le mécontentement important suscité par les vacances actuelles, Albanese a déclaré qu’il n’y avait pas de plan de changement, bien qu’il ait noté que c’était une “journée difficile” pour les peuples autochtones.

Le parti travailliste d’Albanese a également prévu un référendum qui reconnaîtra les peuples autochtones dans la constitution de la nation et établira un groupe appelé la voix pour consulter sur toutes les décisions qui pourraient affecter la vie des autochtones.

“C’est un grand pays”, a déclaré Albanese à propos du référendum. “L’Australie sera encore meilleure lorsque nous reconnaîtrons nos peuples des Premières Nations dans notre constitution.”

Certaines entreprises ont tenté de reconnaître le mécontentement, la société de télécommunications Telstra Corp LTD offrant à ses employés un jour de congé.

“Pour de nombreux peuples des Premières Nations, la Journée de l’Australie (…) marque un tournant qui a vu des vies perdues, une culture dévaluée et des liens entre les personnes et les lieux détruits”, a écrit Vicki Brady, directrice générale de Telstra, sur LinkedIn.

Reuters a contribué à ce rapport.