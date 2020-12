Cho a été reconnue coupable en 2008 d’enlèvement et de viol d’une fillette de 8 ans dans les toilettes d’une église à Ansan en 2008 lors d’une attaque brutale au cours de laquelle elle a subi des blessures graves et permanentes. L’affaire a choqué et horrifié la nation et a provoqué une vague de sympathie du public pour la jeune fille, qui a inspiré un film à succès de 2013 intitulé « Hope ».

Environ un million de personnes ont signé plusieurs pétitions en ligne adressées au président depuis 2017 pour s’opposer à la libération de Cho, ce que les habitants d’Ansan craignaient depuis des années.

Des dizaines de manifestants, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Cho Doo-bientôt en enfer» et des slogans appelant à sa castration ou à son exécution, se sont rassemblés devant la prison pendant des heures tôt samedi au milieu d’une forte présence policière. Des agents ont dispersé certains manifestants qui ont temporairement bloqué un chemin vers la prison en se couchant et en tenant leurs bras, ce qui a semblé retarder la libération de Cho d’environ une demi-heure.

Les manifestants ont jeté des œufs et d’autres objets comme une camionnette, avec Cho dans leurs mains et flanqué d’agents, hors de la porte de la prison vers 6h45.

Cho aux cheveux gris, portant une casquette de baseball et un masque blanc, est arrivé plus tard dans un bureau de probation à Ansan au milieu d’un barrage de flashs de caméras lorsque les fonctionnaires ont enregistré son dispositif de suivi. Il n’a pas répondu aux questions des journalistes s’il se repentait, mais s’est incliné deux fois avant d’être reconduit chez lui.

Lors d’une conférence de presse plus tôt samedi, l’agent de probation Ko Jeong-dae a déclaré que Cho avait déclaré aux responsables qu’il avait « commis un crime qui mettrait en colère les dieux et les humains », une expression utilisée pour désigner une cruauté impardonnable. Ko a également cité Cho disant qu’il avait pensé à son crime et s’était excusé auprès de la victime.

Le ministère de la Justice avait rejeté une demande antérieure du maire d’Ansan de maintenir Cho isolé dans un établissement de «protection» après son emprisonnement. Le ministère a déclaré qu’il avait décidé de transporter Cho dans un véhicule gouvernemental car s’il était autorisé à utiliser sa propre voiture ou les transports en commun, il pourrait être exposé à des «collisions physiques» avec d’autres citoyens. Les forums de discussion en ligne et les réseaux sociaux regorgent de commentaires le menaçant de punition.

«Presque toutes les personnes que je connais étaient occupées à chercher sur Internet pour trouver l’emplacement de leur maison et moi aussi», a déclaré Lee Do-hyung, un employé d’un café. On raconte que la prison ne l’a pas changé et qu’il était encore un homme violent. Vous ne voulez pas que cet homme marche dans la rue et les couples avec parents sont particulièrement inquiets. «

JA Nah, un employé de bureau à Ansan, a déclaré: « Je pense que je vais trembler de peur si je le rencontre à tout moment, n’importe où quand il habite près de moi. »

«J’espère qu’il vivra maintenant comme un citoyen normal qui ne fait pas de mal aux autres, mais j’ai toujours peur pour lui», a-t-elle déclaré.

Pour baisser l’opinion publique, les autorités ont récemment intensifié les patrouilles et les postes de sécurité près de Cho.

Le gouvernement de la ville d’Ansan a déclaré dans un communiqué qu’une équipe de 12 gardes – anciennement des soldats des forces spéciales ou des spécialistes des arts martiaux – patrouillait 24 heures sur 24 dans les environs du domicile de Cho. Les responsables ajoutent également 20 caméras de sécurité supplémentaires, ainsi que de nouveaux lampadaires.

Mo Youngshin, un policier à Ansan, a déclaré que des dizaines d’agents patrouilleraient individuellement dans la zone chaque jour. Il a déclaré que la police et le ministère de la Justice ont récemment organisé une formation conjointe sur la façon de mobiliser rapidement leur personnel pour réagir lorsque Cho commet un crime.

La famille de la victime a déclaré le mois dernier aux médias locaux qu’elle prévoyait de quitter Ansan à cause du retour de Cho.

Le père a déclaré à la chaîne de télévision JTBC que sa fille « a éclaté en sanglots » suite au retour prévu de Cho à Ansan. «C’était la première fois que cela se produisait depuis qu’elle avait été attaquée il y a 12 ans. Nous avons tous pleuré avec elle », a déclaré l’homme, dont le nom et le visage n’avaient pas été révélés.

Malgré l’inquiétude généralisée, certains résidents se sont demandé avec prudence si le niveau actuel de patrouilles, de haine publique et de frénésie médiatique était trop élevé, étant donné que Cho avait purgé sa peine.

Le conseil municipal d’Ansan a également récemment demandé aux agences de presse de ne pas filmer et interroger les résidents sans autorisation, invoquant des problèmes de confidentialité et des effets négatifs potentiels sur les prix des logements et l’éducation des enfants.