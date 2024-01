Les manifestants israéliens exigent le retour des otages et des élections anticipées

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Tel Aviv, appelant au retour des otages détenus à Gaza et à des élections anticipées pour évincer le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou.

Les manifestants ont défilé sur la place Habima de la ville, un site de protestation fréquent, certains brandissant des pancartes qualifiant Netanyahu de « visage du mal » et exigeant « des élections maintenant ».

Des manifestants réclamant le retour des otages se sont également rassemblés à Haïfa et devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem.

Netanyahu subit d’intenses pressions pour obtenir le retour des otages capturés par le Hamas le 7 octobre, le groupe militant ayant annoncé lundi la mort de deux autres de ses captifs.

Avi Lulu Shamriz, le père d’Alon Shamriz, un otage tué par erreur par les troupes israéliennes au début de la guerre, a déclaré à l’AFP depuis Tel Aviv que le cabinet de guerre de Netanyahu se dirigeait vers le désastre.

“Dans la direction où nous avançons, tous les otages vont mourir. Il n’est pas trop tard pour les libérer”, a-t-il déclaré.

Lors d’un point de presse samedi soir, le porte-parole militaire Daniel Hagari a déclaré que les troupes avaient trouvé un tunnel à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, où des otages avaient été retenus.

“Nous avons trouvé des preuves indiquant la présence d’otages”, a-t-il déclaré. Ces preuves comprenaient des peintures, notamment celles d’un captif de cinq ans.

Il a indiqué qu'”environ 20 otages” avaient été retenus dans le tunnel à différents moments “dans des conditions difficiles, sans lumière du jour… avec peu d’oxygène et une humidité terrible”.

Les soldats sont entrés dans le tunnel où ils ont rencontré des militants et ont mené une bataille au cours de laquelle “les terroristes ont été éliminés”, a déclaré Hagari.

La coalition de Netanyahu est de plus en plus attaquée par des politiciens rivaux et des critiques à cause de sa gestion de la guerre.

Une autre manifestante, Yael Niv, a déclaré qu’Israël avait désespérément besoin d’un nouveau gouvernement pour corriger le cap du pays.

– ‘Éléments messianiques’ –

La femme de 50 ans a déclaré que « les éléments messianiques de notre gouvernement » constituaient un danger majeur pour Israël, alors qu’elle distribuait des autocollants appelant au retour des otages.

“L’élimination du Hamas ne se fera pas par la guerre et l’escalade de la violence”, a-t-elle ajouté.

Le manifestant Dor Endov, avocat, a déclaré que la guerre devait cesser et que les otages devaient être rapatriés.

“Il aimerait vraiment que cette guerre continue”, a déclaré Endov à propos de Netanyahu.

“Nous avons déjà perdu la guerre le 7 octobre lorsque ces personnes ont été kidnappées… Nous voulons que notre famille, nos personnes kidnappées, rentrent chez nous.”

Netanyahu s’est engagé à détruire le Hamas en réponse aux attaques sans précédent du groupe palestinien du 7 octobre qui ont entraîné la mort d’environ 1.140 personnes en Israël, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Au cours des attaques, les militants ont capturé environ 250 otages, dont environ 132, selon Israël, sont toujours à Gaza. Au moins 27 captifs auraient été tués, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres israéliens.

Les bombardements de représailles et l’offensive terrestre d’Israël ont tué au moins 24 927 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

Netanyahu s’est engagé à ne pas mettre fin à la guerre israélienne à Gaza tant que les militants du Hamas ne seront pas « éliminés », suscitant des critiques de la part de ses rivaux et même au sein de son cabinet de guerre, affirmant que ses objectifs ne sont pas clairs.

“Tout le monde dans le pays, à l’exception de sa coalition empoisonnée, sait que ses décisions ne sont pas pour le bien du pays, il essaie seulement de rester au pouvoir”, a déclaré Yair Katz, un manifestant de 69 ans.

“Nous voulons tous le voir démissionner, mais il ne le fera jamais par ses propres moyens.”

Même avant le début de la guerre, Netanyahu était régulièrement confronté à des manifestations massives contre les réformes juridiques que son gouvernement tentait de faire adopter.

Les réformes visaient à restreindre les pouvoirs du système judiciaire, une mesure considérée par les opposants comme une menace pour la démocratie israélienne.

mca-jd/srm