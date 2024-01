Les manifestants israéliens exigent le cessez-le-feu à Gaza lors d’une rare marche anti-guerre à Tel Aviv : NPR

basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

TEL AVIV, Israël — Omri Goren tient une pile de dépliants violets qui disent : « Seule la paix apportera la sécurité ».

Il fait partie d’un petit mouvement anti-guerre en Israël appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où 2,3 millions de personnes luttent pour survivre des mois de bombardements israéliens et un siège quasi total du territoire.

Goren faisait partie des quelques centaines de personnes qui sont venues marcher et manifester à Tel Aviv jeudi soir en faveur de la paix.

Les émotions en Israël sont encore vives après l’attaque stupéfiante du Hamas contre des communautés du sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué 1 200 personnes et pris environ 240 otages., selon les responsables israéliens. Cette attaque a déclenché ce que certains experts en conflits ont appelé l’un des plus destructeurs guerres de l’histoire récente. De nombreux Israéliens pensent que la seule manière d’écraser le Hamas et de sécuriser Israël est militaire.

Mais Goren affirme que la poursuite des bombardements israéliens sur Gaza plus de 100 jours après l’attaque du 7 octobre ne sert que les intérêts politiques du Hamas et du gouvernement d’extrême droite israélien, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

“La guerre est mauvaise pour les Israéliens et les Palestiniens. La guerre est bonne pour le Hamas et Bibi”, a-t-il déclaré, faisant référence à Netanyahu par son surnom. “Ils ont tous deux des intérêts dans la guerre, dans les morts, dans la peur les uns des autres.”

Les appels au cessez-le-feu en Israël restent rares

La manifestation anti-guerre était composée de Juifs israéliens de tous âges, dont beaucoup appartenaient à des groupes qui réclamaient depuis longtemps la fin de l’occupation des territoires palestiniens par Israël.



“J’espère que nous ne sommes pas une minorité, j’espère que la plupart des gens veulent vivre en paix et avoir de bonnes relations avec nos voisins”, a déclaré Avigail Arnheim, une manifestante d’une soixantaine d’années.

Elle s’est dite horrifiée par les souffrances des enfants de Gaza, qui ont supporté le poids de cette guerre.

Plus de 10 000 enfants ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza. Et des milliers d’enfants sont devenus orphelins et ont perdu des membres à cause des frappes aériennes israéliennes, selon des groupes humanitaires.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, affirme que les enfants sont là exposé à une combinaison mortelle de malnutrition, de faim et une augmentation des cas de diarrhée en raison du manque d’eau potable. Des milliers de personnes sont confrontées “enfant émacié”, la forme de malnutrition la plus mortelle en raison du siège et de la guerre à Gaza.

“Mon peuple l’a fait. Mon gouvernement l’a fait”, a déclaré Arnheim, faisant référence à la crise humanitaire à Gaza. “C’est pourquoi je suis ici. Je veux changer ce genre de pensée.”

Il existe un soutien national en faveur de la libération des otages, mais des désaccords sur la manière de procéder

Les manifestants représentent une petite minorité en Israël, où la plupart des gens soutiennent la guerre. Un sondage réalisé par l’Institut israélien de la démocratie fin décembre révèle que que les deux tiers des Israéliens ne pensent pas que l’armée devrait réduire ses bombardements sur les zones densément peuplées de Gaza.

Shay Daniely a déclaré qu’il comprenait les craintes suscitées par les attentats du 7 octobre en Israël. Il est avec le groupe Briser le silence qui recueille les témoignages de soldats israéliens vétérans qui parlent de leur temps de service. Mais Daniely a déclaré que la plupart des Israéliens soit ne comprennent pas ce qui se passe à Gaza, soit préfèrent ne pas regarder.

“Vous pouvez regarder les informations grand public. Il semble que le 7 octobre s’est produit hier”, a-t-il déclaré, faisant référence à la couverture médiatique israélienne de la guerre. “Il n’y a aucune compréhension ni aucune image du peuple palestinien, des Gazaouis, donc c’est vraiment unidimensionnel.”

Les rues de Tel Aviv sont placardées de panneaux indiquant « Ramenez-les chez eux », une référence aux otages pris lors des attentats. C’est un cri de ralliement que tout le monde soutient en Israël, d’autant plus qu’un nombre croissant de captifs sont morts pendant la guerre là-bas.

Mais la manière de libérer les otages – par la poursuite des combats ou par la diplomatie – fait l’objet de débats et de désaccords acharnés, y compris parmi les dirigeants israéliens. Cabinet de guerre.

Les familles des otages ont bloqué une autoroute principale jeudi soir dans une nouvelle tentative de pression sur le gouvernement pour qu’il fasse davantage pour obtenir leur libération.

Cindy Cohen, une militante anti-guerre présente à la marche à Tel Aviv, a déclaré que parler des Palestiniens et des Juifs vivant en paix menace le gouvernement israélien qui « ne veut que la séparation et les combats ». Elle a déclaré que si la guerre prenait fin, de nouvelles élections auraient lieu, ce qui menacerait l’emprise de Netanyahu sur le pouvoir.



“Je crois que Netanyahu ne vise que ses propres intérêts. Il veut continuer la guerre pour pouvoir rester au pouvoir”, a-t-elle déclaré. “Tant que les otages seront détenus, il y aura une raison de continuer la guerre.”

Alors qu’elle et d’autres manifestaient contre la guerre, Netanyahu a déclaré aux journalistes israéliens la guerre se poursuivra pendant « encore plusieurs mois ».

“Nous continuerons à nous battre avec toutes nos forces jusqu’à ce que nous atteignions tous nos objectifs”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela inclut “le retour de tous nos otages – et je le répète, seule la pression militaire permettra leur libération”.

Les manifestants anti-guerre continuent leur marche malgré les résistances

Alors que les manifestants scandaient un cessez-le-feu au rythme des tambours dans les rues animées de Tel Aviv, un jeune réserviste avec un fusil en bandoulière et sa petite amie ont secoué la tête en direction des manifestants. Une femme a crié contre les manifestants tandis que d’autres se contentaient de regarder.

La marche était organisée par un groupe appelé Standing Together, qui rassemble des citoyens palestiniens d’Israël et des Juifs du pays. Ils ont été rejoints par d’autres groupes pacifistes.

Les avocats de l’Association pour les droits civiques en Israël ont dû demander une ordonnance du tribunal pour organiser la manifestation à Tel Aviv après que la police a refusé de délivrer des autorisations. La police a arrêté et battu des manifestants lors d’autres rassemblements anti-guerre de moindre envergure ces dernières semaines en Israël. Le groupe tente d’obtenir des autorisations dans d’autres villes pour des manifestations similaires.

La directrice exécutive de l’ACRI, Noa Sattath, a déclaré qu’il existait une répression « sans précédent » de la liberté d’expression en Israël. La police traque et arrête les militants non seulement lors des manifestations, mais également sur le chemin des manifestations, a-t-elle déclaré.

L’ACRI a déposé une plainte officielle contre le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, après avoir déclaré que toute personne souhaitant s’identifier à Gaza pouvait s’y rendre.

“Je vais les aider à y arriver” il a dit en octobre.

“C’est un comportement tellement inacceptable”, a déclaré Sattath.



Une « crise massive des droits humains » à Gaza

Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Seule la paix apportera la sécurité ». Un panneau disait : « Arrêtez le génocide ».

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice de La Haye, aux Pays-Bas. Sa campagne militaire à Gaza a tué plus de 24 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 61 000, dont beaucoup ont été amputés et gravement brûlés, selon le ministère de la Santé de Gaza et des groupes humanitaires sur place.

La plupart des hôpitaux de Gaza ont été contraints de fermer, les autres étant partiellement fonctionnels et incapables de soigner suffisamment le flot de blessés.

Le gouvernement israélien rejette avec véhémence l’accusation de génocide, arguant que la guerre est dirigée contre le Hamas et non contre l’ensemble de Gaza. Israël accuse le Hamas de se servir des infrastructures civiles pour se cacher et mener ses attaques contre…