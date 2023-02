Les manifestants iraniens libérés de prison luttent contre la peur et les traumatismes

Commentez cette histoire Commentaire

L’ingénieur de 35 ans du nord de l’Iran a tenté de se préparer à l’arrivée des agents dont il savait qu’ils viendraient. Lorsque son domicile a été perquisitionné à l’automne, prétendument à cause d’un post Instagram qu’il a partagé et de sa participation à des manifestations anti-gouvernementales, l’homme a rejoint des milliers d’Iraniens qui ont traversé le système pénitentiaire de la République islamique d’Iran ces derniers mois – une partie de une campagne massive d’arrestations et de libérations au cœur d’une vaste répression.

Quatre mois après le soulèvement, de nombreux Iraniens restent attachés au mouvement, qui a commencé en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la «police de la moralité» détestée du pays. Mais les détentions massives ont eu un lourd tribut physique et psychologique sur les personnes qui traversent la prison à vélo et ont effrayé certains d’entre eux et leurs familles jusqu’au silence, selon des entretiens avec sept Iraniens récemment libérés de prison, cinq groupes de défense des droits locaux et internationaux, ainsi que des médecins et avocats iraniens en contact direct avec des personnes arrêtées après avoir soutenu les manifestations.

“L’objectif principal du gouvernement est d’effrayer les gens autant qu’ils le peuvent, en maximisant la peur… et en gardant le maximum de personnes sous surveillance”, a déclaré l’ingénieur de Karaj, près de Téhéran. Comme toutes les personnes interrogées en Iran, il s’est entretenu avec le Washington Post sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Pourtant, des milliers d’Iraniens acquièrent également de l’expérience en se dressant contre les autorités et en naviguant dans le système carcéral, ce qui pourrait devenir un sinistre atout pour le mouvement décentralisé.

“En arrêtant beaucoup de ces jeunes, ils font juste disparaître la peur d’être arrêté et torturé”, a-t-il poursuivi. “Les prisonniers se disent : ‘Je pourrais résister à leur pression maximale, donc plus rien ne peut m’empêcher de faire valoir mes droits.'”

La plupart des autres personnes emprisonnées avec l’homme n’avaient eu aucune expérience antérieure d’activisme ou d’arrestations, a-t-il déclaré au Post via une application de messagerie sécurisée, entre les pannes d’Internet. Le Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante les histoires partagées par d’anciens détenus, mais elles sont cohérentes avec les rapports d’autres médias et groupes de défense des droits.

L’ingénieur a finalement été libéré sous caution en attendant son procès, mais a trouvé peu de soulagement chez lui. Il a dit qu’il évitait les manifestations, craignant ce que ses proches subiraient s’il était de nouveau arrêté. Et il était en mauvaise santé en raison d’une épidémie pseudo-grippale en prison, a-t-il dit, et du sevrage d’une drogue inconnue qu’il soupçonne que les autorités ont versée dans du thé au goût étrange ou du jus de fruit qu’il a été obligé de boire une heure avant les interrogatoires, le laissant fatigué et désorienté.

Il reste hanté par les abus psychologiques qu’il a subis, et la violence qu’il a vue infliger aux autres : “Vous les bâtards vous êtes trop gâtés”, a-t-il rappelé à ses interrogateurs. en disant. “Nous devrions vous arracher les testicules et vous pendre par derrière pour que vous appreniez à vous comporter.”

La mission iranienne de l’ONU à New York n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les allégations d’abus et de drogue forcée.

Quelque 20 000 personnes ont été arrêtées, plus de 500 tuées et au moins quatre autres exécutées au cours des quatre mois de troubles à l’échelle nationale, selon l’agence de presse militante HRANA. Il est impossible de déterminer des chiffres précis, car l’Iran ne partage pas systématiquement ces informations et peut exercer des représailles contre quiconque le fait, mais les groupes de défense des droits affirment que l’ampleur des arrestations est sans précédent.

Le procureur suprême iranien s’est engagé à “traiter de manière décisive” les manifestants, qualifiés de agents et instigateurs étrangers par le chef suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei. Dimanche, Khamenei aurait approuvé une amnistie pour des milliers de prisonniers – comme il l’a déjà fait pour marquer l’anniversaire de la révolution de 1979 – bien qu’il ne soit pas clair combien de personnes détenues pour des activités de protestation seraient incluses.

Certaines des personnes arrêtées risquent la peine de mort ou de longues peines. Mais la majorité est finalement libérée, au moins sous condition, souvent en payant une lourde caution ou en ayant un membre de la famille comme garant en attendant son procès, a déclaré Shiva Nazarahari du Comité des volontaires pour le suivi de la situation des détenus, un réseau de militants.

“Physiquement, sexuellement, psychologiquement, les détenus ont été exposés à des conditions si dures que lorsqu’ils sortent, ils doivent faire face à des traumatismes très profonds”, a déclaré Nazarahari, qui a été détenu à plusieurs reprises avant de fuir l’Iran il y a quelques années.

Alors que les expériences carcérales varient, la peur de la violence est une constante.

« Les passages à tabac et les tortures pendant et après les arrestations étaient un phénomène courant et répandu », a déclaré au Post un homme de 39 ans à Téhéran. Pendant deux mois de détention, il a passé du temps en isolement cellulaire et s’est vu refuser des soins médicaux pour des blessures résultant de son arrestation violente, a-t-il déclaré.

L’ingénieur de Karaj n’a pas été agressé physiquement en prison, a-t-il dit, mais les responsables de la prison savaient comment le blesser : ils menaçaient constamment d’arrêter ses amis et sa famille s’il ne faisait pas ce qu’ils voulaient. Coupé du monde extérieur, il était malade d’inquiétude.

Au début des manifestations, des médecins et des avocats à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran ont créé des réseaux pour aider clandestinement le mouvement. Depuis l’exil en Californie, les frères Arash et Kamiar Alaei, tous deux médecins précédemment emprisonnés en Iran, ont formé un groupe de télémédecine pour conseiller les manifestants coupés des soins médicaux.

Dans un message que Kamiar a partagé avec The Post, une personne a écrit pour demander de l’aide à un homme marié de 25 ans qui était déprimé après avoir été en prison. Ils étaient inquiets, écrivent-ils, « compte tenu des tentatives de suicide et de la mort de certaines personnes après la torture ».

Depuis Ankara, en Turquie, l’avocat iranien Musa Barzin travaille avec un groupe d’aide juridique virtuel, Dadban, pour offrir des conseils aux manifestants arrêtés. La plupart des cas sur lesquels il a travaillé impliquent des personnes de moins de 25 ans qui ont été détenues pour la première fois lors de manifestations ou après des publications sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré, et “la douleur émotionnelle et psychologique est élevée” lorsqu’elles rentrent chez elles.

Barzin a parlé à un homme dont la nièce de 23 ans a exprimé des pensées suicidaires après sa libération, citant la pression des forces de sécurité pour travailler comme informateur. Dans un autre cas, a déclaré Barzin, il a conseillé la mère d’une femme de 30 ans à Téhéran qui était convaincue que la sécurité des agents qui ont menacé à plusieurs reprises de la violer en détention venaient la chercher. La femme avait été détenue une nuit après avoir participé à une manifestation. La poste n’a pas pu vérifier ces comptes de manière indépendante.

“Après la libération, vous continuez à sentir qu’ils vont revenir vous chercher tout de suite”, a déclaré l’homme de 39 ans originaire de Téhéran. “Vous continuez à vous sentir surveillé parce que vous êtes toujours surveillé lorsque vous êtes détenu.”

Kamiar Alaei a déclaré que les gens l’avaient contacté pour obtenir de l’aide pour des blessures non traitées ou d’autres problèmes de santé qu’ils avaient développés dans des prisons sales et surpeuplées. Certains ont également déclaré ressentir des symptômes de sevrage, y compris un épuisement extrême, qu’ils ont attribués à des médicaments inconnus administrés contre leur volonté, a-t-il déclaré. Une femme lui a dit elle avait été injectée de force avec une seringue.

Deux anciens prisonniers interrogés par The Post ont déclaré avoir reçu, ou vu d’autres se faire donner, une gamme de substances sous forme de comprimés ou de liquide, parfois avant les interrogatoires ou pour calmer les détenus agités.

Le Post n’a pas pu vérifier leurs affirmations et les preuves concrètes manquent, a déclaré Alaei, car les Iraniens récemment libérés de prison n’ont pas de moyen sûr de subir un test sanguin ou urinaire. Droguer les détenus avec des antipsychotiques et des substances addictives est devenu “très routinier”, selon Hadi Ghaemi, directeur de la Campagne pour les droits de l’homme en Iran, basée à New York, qui a été suivre la pratique dans les prisons iraniennes pendant près d’une décennie.

Le gouvernement iranien semble parier que sa répression constante démoralisera les manifestants et écraser le soulèvement.

Un militant politique de 40 ans libéré en décembre après 61 jours de prison a déclaré au Post qu’il avait cessé de soutenir activement les manifestations sur les réseaux sociaux. Il a une famille à charge. “Il n’y a pratiquement aucune possibilité pour mon activisme dans les conditions actuelles”, a-t-il déclaré.

Un diplômé de la faculté de droit de Téhéran, âgé de 30 ans, qui a passé 26 jours enfermés en octobre, a observé que les arrestations et les exécutions “ont effrayé de nombreuses personnes et ont conduit à la retraite, en particulier parmi celles qui ont moins d’expérience dans le militantisme”.

Mais d’autres ne sont pas découragés.

“Malgré la répression et les arrestations généralisées, nous essayons de continuer à protester et à nous battre de différentes manières”, a poursuivi le diplômé en droit.

Un autre homme dans la trentaine, détenu pendant trois mois après une publication Instagram soutenant les manifestations et pour sa foi bahaïe, qui est interdite en Iran, n’a plus peur d’être arrêtée, selon un membre de la famille, qui a parlé à The Post en son nom par mesure de sécurité. Il est rentré chez lui déprimé et endetté, car il était le soutien de famille du ménage, mais il est ressorti plus fort, ont-ils déclaré.

“La pire chose qui puisse arriver est arrivée”, se souvient le membre de la famille que l’homme leur avait dit. Les prisonniers, disaient-ils, étaient devenus « comme des héros ».

“Contrairement aux manifestations précédentes, un nombre important de manifestants qui ont été libérés, même ceux qui sont en liberté sous caution, participent aux manifestations”, a déclaré Rebin Rahmani, membre du conseil d’administration du Réseau des droits humains du Kurdistan basé en France.