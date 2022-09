Les manifestants iraniens insistent sur le fait que le régime islamique “ne représente pas” le peuple dans une interview exclusive

Les manifestants iraniens se sont adressés en exclusivité à Fox News Digital pour exprimer leur indignation contre le régime islamique de leur pays ainsi que le désir de destituer l’ayatollah Khamenei du poste de chef suprême de l’Iran puisque l’homme “ne représente pas le peuple”.

“Nous voulions manifester non seulement au régime, mais aussi vouloir que les gens du monde entier [to know] – le peuple iranien rejette ce régime et veut qu’il soit renversé », a expliqué Mashhad, un enseignant de 42 ans en Iran.

“Notre objectif ultime, notre désir et notre demande ultimes sont le renversement du régime dans son intégralité, et nous sommes très, très déterminés à y parvenir”, a-t-elle poursuivi. “Nous voulons que nos voix soient entendues, et je vous assure que nous ferons tomber ce régime. Nous n’avons absolument aucun doute dans notre esprit que nous pouvons le faire.”

Les protestations ont commencé lors des funérailles de Mahsa Amini, 22 ans, après sa mort alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs, qui affirme qu’elle est simplement tombée dans le coma après son arrestation. Sa famille et certains témoins ont plutôt déclaré avoir vu des preuves que la police l’avait battue.

Jeudi soir, les manifestations se seraient étendues à 164 villes, faisant 300 morts et 15 000 autres arrêtées, selon l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (MEK). Fox News Digital n’a pas pu vérifier ces chiffres, mais d’autres médias ont signalé au moins 100 villes avec des manifestations et des dizaines de morts cette semaine.

L’Iran a connu un nombre croissant de manifestations au cours des dernières années, mais les manifestations qui ont commencé avec la mort d’Amini semblent différentes pour les citoyens – à la fois par leur portée, les femmes jouant un rôle plus important, et par la sévérité de la réponse du régime.

“C’était beaucoup, beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère”, a déclaré Reyhaneh, 19 ans, de Téhéran. “Non seulement dans le nombre des forces dont ils disposaient – ​​la police de la moralité, les forces de sécurité, les agents en civil et autres – mais aussi dans leur traitement. Ils étaient très vicieux, très brutaux, beaucoup plus brutaux auparavant.”

“Ce que j’ai vu ces deux derniers jours à Téhéran, ils se sont soulevés. J’ai moi-même participé à ces manifestations… ce que j’ai vu, c’est une bravoure et un courage exemplaires, surtout parce que le soulèvement est dirigé par des femmes”, a-t-elle ajouté.

Les femmes ont parlé à Fox News Digital après que le président iranien Ebrahim Raisi s’est exprimé devant l’Assemblée générale des Nations Unies. Raisi aurait aidé à mener à bien la «commission de la mort» de 1988 qui a entraîné la mort de milliers de dissidents politiques.

Mashhad a demandé pourquoi les gouvernements occidentaux permettaient à Raisi de parler à l’ONU et n’ont pas montré qu’ils étaient “aux côtés du peuple iranien”.

“Où est… la liberté et le soutien [in] soutenir ce criminel? Et [has] le sang de milliers de personnes sur ses mains, surtout en 1988, le massacre », a-t-elle dit. « Pourquoi ne le poursuivent-ils pas et ne le tiennent-ils pas responsable ?

Mashhad a rejoint les manifestations pour la première fois il y a deux ans, mais elle pense que celle-ci est différente parce que les gens ont vu à quel point l’ayatollah et son régime sont “sans vergogne”, ce qui pousse des personnes de tous âges et de tous horizons à travers le pays à descendre dans la rue.

Reyhaneh a déclaré qu’il existe des exemples de manifestations précédentes qui ont conduit à un changement de régime et que le peuple n’a aucune raison de croire que celle-ci ne peut pas être la même.

« Dans notre lutte… nous avons mis nos vies entre nos mains, prêts à sacrifier nos vies, et nous nous battrons jusqu’au bout pour apporter la liberté en Iran et un fondamentalisme déjà dramatique », a-t-elle déclaré.