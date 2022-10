Les manifestants iraniens défient la répression et descendent à nouveau dans la rue pour protester contre les dirigeants religieux

Les manifestants à travers l’Iran ont défié samedi une répression de près d’un mois, ont déclaré des militants, scandant dans les rues et dans les universités contre les chefs religieux du pays dans une vague de colère soutenue à la mort de Mahsa Amini.

Les manifestations qui balayent l’Iran depuis qu’Amini, une femme de 22 ans originaire de la région kurde du pays, est décédée le 16 septembre alors qu’elle était détenue pour “tenue inappropriée” constituent l’un des défis les plus sérieux pour la République islamique depuis la révolution de 1979.

Bien que les troubles ne semblent pas près de renverser le système, les protestations se sont élargies en grèves qui ont fermé des magasins et des entreprises, touché le secteur vital de l’énergie et inspiré des actes effrontés de dissidence contre le régime religieux iranien.

Une vidéo publiée par l’organisation norvégienne Iran Human Rights prétendait montrer des manifestations dans la ville de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, la deuxième ville la plus peuplée d’Iran, avec des manifestants scandant “Les religieux se perdent” et des chauffeurs klaxonnant.

Des vidéos publiées par le groupe montraient une grève de commerçants dans la ville kurde de Saqez, dans le nord-ouest du pays, la ville natale d’Amini, et des lycéennes scandant “Femme, vie, liberté” dans les rues de Sanandaj, la capitale de la province du Kurdistan.

L’artiste irano-américaine Samy Rose, à gauche, laisse tomber du sang théâtral sur sa tête après que Yadviga Krasovskaya de Biélorussie, arrière-plan, se soit coupé les cheveux lors d’un rassemblement à Los Angeles au début du mois en solidarité avec les femmes en Iran, après la mort de Mahsa Amini en garde à vue le 16 septembre. (Damian Dovarganes/Associated Press)

Des manifestations ont également été signalées à Ispahan, dans le centre de l’Iran, et dans le sud-est du pays.

Reuters n’a pas pu vérifier les vidéos de manière indépendante. Les services téléphoniques et Internet en Iran ont été fréquemment perturbés au cours du mois dernier, et le chien de garde d’Internet NetBlocks a signalé “une nouvelle perturbation majeure” peu de temps avant le début des manifestations de samedi.

Amini est décédée en détention après avoir été détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint des règles religieuses strictes exigeant que les femmes soient vêtues modestement.

Un adolescent décède

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que plus de 200 personnes ont été tuées dans la répression à l’échelle nationale, y compris des adolescentes dont la mort est devenue un cri de ralliement pour de nouvelles manifestations exigeant la chute de la République islamique.

Une militante porte un message sur son masque protecteur qui dit “Arrêtez de nous tuer” lors d’une manifestation au début du mois à Beyrouth contre la mort d’Amini en garde à vue en Iran. (Hassan Ammar/Associated Press)

Les manifestants ont appelé samedi à manifester dans la ville d’Ardabil, dans le nord-ouest du pays, à la suite de la mort d’Asra Panahi, une adolescente de la minorité ethnique azérie qui, selon les militants, a été battue à mort par les forces de sécurité.

Des responsables ont démenti cette information et des agences de presse proches des Gardiens de la révolution ont cité son oncle disant que le lycéen était décédé d’un problème cardiaque.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par le site Web militant 1500tasvir prétendaient montrer des manifestations de rue à Ardabil, tandis qu’une autre vidéo sur les réseaux sociaux montrait la police anti-émeute se retirant des manifestants qui lançaient des pierres.

L’Iran a imputé la violence à des ennemis chez lui et à l’étranger, y compris des séparatistes armés et des puissances occidentales, les accusant de conspirer contre la République islamique et niant que les forces de sécurité aient tué des manifestants.

Le chef suprême menace de réagir plus sévèrement

Dans son avertissement le plus dur à ce jour aux manifestants, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei – dont de nombreux manifestants ont exigé la chute – a déclaré vendredi que personne ne devrait oser penser qu’il peut déraciner la République islamique.

La télévision d’État a rapporté qu’au moins 26 membres des forces de sécurité ont été tués. Le commandant de Téhéran des forces de la milice Basij qui se sont déployées contre les manifestants a déclaré à Téhéran que trois Basij avaient été tués et 850 autres blessés.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, deuxième à partir de la droite, assiste à une cérémonie de remise des diplômes à l’académie de police de Téhéran, la capitale iranienne, le 3 octobre. (Agence de presse de l’Asie de l’Ouest/Reuters)

Hasan Hasanzadeh a déclaré à l’agence de presse officielle IRNA qu’il y avait 380 bataillons Basij à Téhéran, sans donner de chiffres exacts.

Dans l’université technique chariaty de Téhéran, des étudiantes ont scandé des slogans contre le régime clérical qui dure depuis quatre décennies. “Tant d’années de crimes, mort à ce leadership religieux”, ont-ils scandé, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le ministre iranien des Affaires étrangères s’est entretenu vendredi avec le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, qui a exhorté Téhéran à mettre fin à la répression des manifestants.

Lors d’un appel téléphonique, Hossein Amir-Abdollahian a déclaré à Borrell que l’Iran autorisait les manifestations pacifiques et que son gouvernement bénéficiait d’un soutien populaire, ont indiqué les médias officiels. “Par conséquent, nous recommandons aux Européens d’examiner la question avec une approche réaliste”, a-t-il déclaré.

De nouvelles sanctions de l’UE contre une quinzaine d’Iraniens devraient être approuvées lundi, ont indiqué des diplomates.

Le gel des avoirs et les interdictions de voyager auront peu d’impact concret sur les individus, mais les diplomates ont déclaré que cela envoyait un message politique et montrait une inquiétude internationale croissante face à la répression.