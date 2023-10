Washington DC

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré jeudi que l’attaque contre Israël au début du mois était « horrible », et il a mis en garde contre l’issue incertaine des tensions géopolitiques « très élevées » sur l’économie mondiale.

Le chef de la Fed a également déclaré que la hausse des taux d’intérêt limitait l’économie américaine. Tout en reconnaissant des progrès constants dans le ralentissement de l’inflation, il n’a pas déclaré la victoire, citant la résilience de l’économie, selon des remarques préparées en amont d’une discussion au Club économique de New York.

« Une politique stricte exerce une pression à la baisse sur l’activité économique et l’inflation », a déclaré Powell.

Le marché du travail, la croissance économique et les dépenses de consommation sont tous restés stables malgré les 11 hausses de taux de la Fed, tandis que l’inflation a régulièrement ralenti au cours de l’année écoulée.

Cependant, la guerre entre Israël et le Hamas pourrait ébranler les marchés mondiaux de l’énergie si le conflit s’intensifie et déstabilise le Moyen-Orient riche en pétrole ; et Powell a déclaré qu’« une série d’incertitudes, anciennes et nouvelles, compliquent notre tâche consistant à équilibrer le risque d’un resserrement excessif de la politique monétaire avec le risque d’un resserrement insuffisant ».

Peu avant que Powell ne prononce son discours préparé, des manifestants contre le changement climatique se sont approchés du devant de la scène, déployant une pancarte et scandant. La diffusion en direct de l’événement a été coupée et Powell a été rapidement escorté hors de la scène alors que la sécurité éloignait de force les manifestants de la salle. L’événement s’est poursuivi quelques minutes plus tard.

Les manifestants appartenaient à un groupe de militants pour le climat appelé Climate Defiance, dont la mission déclarée est de « mettre fin à l’extraction de combustibles fossiles sur les terres et les eaux fédérales », selon un article publié sur son site. Les manifestants du groupe ont interrompu les remarques du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg lors d’une conférence tenue à Baltimore la semaine dernière.

La stratégie de Powell fait écho à celle d’autres responsables de la Fed, qui ont déclaré que les décisions de la banque centrale étaient basées sur le fait d’en faire juste assez pour vaincre l’inflation, sans faire grand-chose pour que ses actions déclenchent une hausse du chômage ou risquent de « nuire inutilement à l’économie », comme il l’a dit. il.

Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, qui occupe un rôle influent au sein de la banque centrale américaine, a également exposé cette stratégie plus tôt ce mois-ci, affirmant que la Fed devrait « équilibrer le risque de ne pas avoir suffisamment resserré et le risque d’une politique trop restrictive. »

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé récemment en raison des attentes selon lesquelles la Fed maintiendrait ses taux élevés plus longtemps, ce qui pourrait ralentir l’économie. Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement fluctué jeudi alors que Powell parlait d’inflation et d’économie, mais a continué à osciller juste en dessous du seuil de 5% franchi pour la dernière fois en 2007.

Les marchés, quant à eux, ont légèrement augmenté jeudi après-midi alors que les investisseurs prenaient en compte les nuances du discours de Powell. Le Dow Jones était en hausse de 169 points, soit 0,5%. Le S&P 500 a augmenté de 0,6% et le Nasdaq Composite a également gagné 0,6%.

Les marchés financiers intègrent massivement une nouvelle pause de la Fed dans les hausses de taux pour la réunion du 31 octobre au 1er novembre, mais les chances d’une pause supplémentaire en décembre sont bien plus faibles, à environ 61 %, selon l’outil CME FedWatch.

Le paysage économique



L’inflation américaine a nettement ralenti par rapport à son pic de quatre décennies l’été dernier, la Fed ayant relevé ses taux à court terme à son rythme le plus agressif depuis les années 1980. L’indice des prix à la consommation, étroitement surveillé, a augmenté de 3,7 % en septembre par rapport à l’année précédente, contre 3 % en rythme annuel en juin, principalement en raison de la hausse des prix de l’essence, mais toujours en baisse par rapport au taux de 9,1 % de juin 2022. C’est une évolution bienvenue pour la Fed. , mais les responsables ne sont pas encore prêts à crier victoire.

L’indicateur d’inflation préféré de la Fed a montré une décélération similaire, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle ayant augmenté de 3,9 % pour les 12 mois terminés en août, la plus faible augmentation annuelle que cet indice ait connue en deux ans. L’inflation est toujours supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed, et les responsables ont déclaré qu’ils avaient besoin de preuves supplémentaires d’un ralentissement de l’économie.

« Si nous continuons à constater un ralentissement du marché du travail et un retour de l’inflation vers notre objectif, nous pouvons maintenir les taux d’intérêt stables et laisser les effets de la politique continuer à se faire sentir », a déclaré la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, au début du mois. « Il est important de noter que même si nous maintenons les taux là où ils sont aujourd’hui, la politique deviendra de plus en plus restrictive à mesure que l’inflation – et les anticipations d’inflation – diminueront. »

Toutefois, le marché du travail américain reste solide. Les employeurs ont créé 336 000 emplois en septembre, tandis que le taux de chômage s’est maintenu au plus bas niveau de 3,8 % ce mois-là. Dans le même temps, un rapport distinct a montré que les offres d’emploi ont augmenté de manière inattendue pour atteindre 9,6 millions en août.

Outre la flambée des rendements du Trésor qui refroidit l’économie, la diminution des comptes d’épargne, la lassitude due à une inflation élevée, la reprise des remboursements des prêts étudiants ce mois-ci et même l’incertitude entourant les grèves en cours pourraient finalement briser le consommateur américain.

De nouvelles inquiétudes sont apparues autour de la guerre entre Israël et le Hamas, qui pourrait perturber les marchés de l’énergie si le conflit s’intensifie et perturbe le Moyen-Orient, plus vaste et riche en pétrole. Les traders écouteront attentivement le discours de Powell jeudi pour savoir dans quelle mesure, selon lui, le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir un impact sur l’économie américaine et l’inflation.

Pour l’instant, la plupart des économistes conviennent que l’économie américaine sera probablement épargnée par un ralentissement cette année. Les paris d’une récession américaine en 2023 se sont effondrés et le produit intérieur brut, la mesure la plus large de la production économique, a probablement été robuste entre juillet et septembre, sur la base des données économiques solides de ces derniers mois. Le département du Commerce publiera la semaine prochaine le PIB du troisième trimestre. En plus d’un marché du travail solide, les ventes au détail ont augmenté en septembre pour le sixième mois consécutif tandis que la production industrielle américaine a atteint en septembre son plus haut niveau en près de cinq ans.

L’un des thèmes de l’économie américaine cette année a été la résilience, mais cette robustesse sera certainement mise à l’épreuve dans les mois à venir.

