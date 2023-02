Les manifestants français affluent dans les rues lors du dernier affrontement avec le gouvernement au sujet de l’augmentation de l’âge de la retraite

Des petites îles aux grandes villes, les manifestants ont afflué dans les rues de France mardi lors du dernier affrontement de volontés avec le gouvernement au sujet de son projet de repousser l’âge de la retraite. Les syndicats avaient pour objectif de mobiliser plus d’un million de manifestants dans ce qu’un dirigeant vétéran de la gauche a décrit comme une “insurrection citoyenne”.

Les grèves et les manifestations à l’échelle nationale ont été un test crucial tant pour le gouvernement du président Emmanuel Macron que pour ses opposants. Le gouvernement se dit déterminé à faire passer la promesse électorale de Macron de réformer le système de retraite français. Les syndicats et les législateurs de gauche qui se battent au parlement contre les plans de Macron comptent sur les manifestants pour se manifester massivement pour renforcer leurs efforts pour tuer le projet de loi qui ferait passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Le dirigeant de gauche vétéran Jean-Luc Mélenchon a prédit “une journée historique” de manifestations et de défaite pour Macron, alors que de grandes foules de manifestants ont défilé dans les villes et villages en dehors de Paris – avant une grande manifestation prévue plus tard mardi dans la capitale française.

“Ce n’est pas souvent que nous voyons une telle mobilisation de masse”, a déclaré Mélenchon, s’exprimant dans la ville méridionale de Marseille. “C’est une forme d’insurrection citoyenne.”

Sur la petite île occidentale d’Ouessant, au large de la pointe bretonne, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le bureau du maire Denis Palluel et ont défilé mardi matin, a-t-il déclaré.

S’adressant par téléphone à l’Associated Press, Palluel a déclaré que la perspective de devoir travailler plus longtemps alarmait les marins sur l’île avec des travaux océaniques ardus.

“Prendre sa retraite à un âge raisonnable est important, car l’espérance de vie n’est pas très longue”, a-t-il déclaré.

Une première vague de grèves et de manifestations a rassemblé entre 1 et 2 millions de manifestants au début du mois, dont plusieurs dizaines de milliers à Paris. Les dirigeants syndicaux visaient au moins à égaler ou même à améliorer ces chiffres mardi, avec environ 250 manifestations attendues dans tout le pays. Le gouvernement a mobilisé 11 000 officiers pour surveiller les manifestations.

Les positions se durcissent des deux côtés alors que les législateurs commencent à s’opposer au parlement au sujet du projet de loi gouvernemental sur la réforme des retraites.

Lundi, Macron a qualifié la réforme d'”essentielle”. Sa première ministre, Elisabeth Borne, a insisté le week-end dernier sur le fait que relever l’âge de la retraite à 64 ans n’est “plus négociable”.

Grévistes et manifestants entendent prouver le contraire.

L’opérateur ferroviaire SNCF a mis en garde mardi contre d’importantes perturbations du réseau en raison de grèves. Il a recommandé aux passagers d’annuler ou de reporter leurs voyages et de travailler à distance si possible.

Des grèves ont également frappé certaines écoles et d’autres secteurs. La radio France Inter a diffusé de la musique à la place de ses talk-shows habituels du matin et s’est excusée auprès de ses auditeurs car les employés étaient en grève.