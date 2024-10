Les manifestants exigent qu’un policier de Jacksonville soit inculpé et licencié après une fusillade mortelle

Rejoints par des militants communautaires, la famille et les amis d’un homme de Jacksonville mortellement abattu par un policier du bureau du shérif lors d’une course-poursuite à pied de 10 octobre, se sont rassemblés samedi pour exiger l’inculpation immédiate et le licenciement de l’officier ainsi qu’une réforme de la police.

Une cinquantaine de personnes ont réclamé « justice pour Dejuane « Woo Woo » Hayden » lors de la manifestation pacifique de l’après-midi devant le siège du bureau du shérif du centre-ville.

Brandon Virdell Boyd a eu du mal à retenir ses larmes alors qu’il parlait à la foule de son jeune frère et de son meurtre.

« Mon petit frère n’était pas membre d’un gang. Il avait peur. Il n’essayait de blesser personne. Tout ce qu’il essayait de faire, c’était de s’enfuir. … Mon petit frère était une bonne personne », a déclaré Boyd à la foule.

Environ 50 personnes, dont des membres de la famille, des amis et des militants communautaires, se sont rassemblées samedi devant le bureau du shérif de Jacksonville pour exiger justice pour Dejuane « Woo Woo » Hayden, qui a été tué par balle le 10 octobre par l’officier du JSO Bradley Griffitts lors d’une poursuite à pied. . La foule a exigé que Griffitts soit inculpé et renvoyé, ainsi que des réformes, notamment la création d’un Conseil indépendant de responsabilité de la police de Jacksonville pour garantir la responsabilité du bureau du shérif.

La famille et les militants ont déclaré que Hayden n’était pas armé, qu’il s’enfuyait et qu’il ne représentait aucune menace lorsque l’agent Bradley Griffitts a tiré sur Hayden, 30 ans, lors d’une poursuite à pied dans le pâté de maisons 5 700 de Tall Pine Lane.

Il s’agissait de la deuxième fusillade mortelle impliquant la police de Griffitts en quatre ans. Le premier, en 2020, impliquait cinq autres policiers qui ont tiré avec leurs armes.

Portant des pancartes indiquant « Inculper, condamner, envoyer ces flics tueurs en prison », « Contrôle communautaire de la police », « Gut the Gang Unit » et « Longue vie à Woo Woo », les manifestants ont réfuté les déclarations du bureau du shérif, y compris celles du corps de police récemment libéré. vidéo de la caméra, des circonstances ayant mené à la fusillade et après.

Ils ont déclaré que la vidéo du bureau du shérif montrait que Hayden n’avait jamais pointé une arme sur la police ou sur quelqu’un d’autre.

« Je pensais que c’était horrible. Cela m’a donné mal au ventre. Ce que j’ai vu et ce que tout le monde a vu aussi, c’est un homme qui courait et qui avait laissé tomber toutes ses armes et qui a reçu plusieurs balles. Et puis vous continuez. voyez-le saigner les derniers instants de sa vie », a déclaré Monica Gold du Comité d’action communautaire de Jacksonville, ajoutant qu’elle avait regardé la vidéo du bureau du shérif.

En plus d’exiger que Griffitts soit inculpé et renvoyé pour avoir tiré et tué Hayden, la foule a appelé à la formation immédiate d’un conseil indépendant de responsabilité de la police de Jacksonville pour garantir que le bureau du shérif soit tenu responsable afin que les agents n’aient pas plus de droits que les citoyens.

Le shérif TK Waters a publié jeudi, lors d’un briefing sur un incident critique, une vidéo de la caméra corporelle portée par un officier de la fusillade, qui fait toujours l’objet d’une enquête de la part du bureau du shérif et du bureau du procureur de l’État.

Mike Shell, chef des normes professionnelles du JSO, a déclaré lors du briefing qu’un groupe de travail effectuait une surveillance sur Justina Road, ce qui a finalement conduit à la fusillade de Hayden. Le groupe de travail a observé des membres et anciens membres connus de gangs à l’extérieur d’un magasin Buy Rite en train de faire clignoter des armes. Les agents se sont approchés et ont arrêté plusieurs personnes, mais Hayden s’est enfui.

Griffitts a couru après lui, lui ordonnant de s’arrêter. Hayden a continué à courir et a sorti une arme de poing de sa ceinture, a indiqué la police. Lorsqu’il a vu une arme dans la main de Hayden, Griffitts a crié « Fusil, pistolet, pistolet », puis a tiré avec son arme fournie par le JSO, frappant Hayden, qui est tombé au sol et a laissé tomber l’arme, a indiqué la police.

Bien que Griffitts ait ordonné à Hayden de ne pas bouger, il s’est levé et a continué à courir et a sauté par-dessus un mur avant de finalement s’effondrer sur le perron d’une maison où un autre policier l’a trouvé.

Shell a déclaré que Griffitts était resté sur place pour sécuriser l’arme de poing et n’avait pas poursuivi Hayden après la fusillade.

La police a soigné Hayden sur place avant l’arrivée des secours et l’a emmené à l’hôpital où il est décédé plus tard, a déclaré Shell lors du briefing.

La fusillade de Hayden marque la cinquième fois cette année qu’un officier de Jacksonville tire sur un suspect, dont deux sont morts. L’année dernière, à la même époque, les policiers avaient abattu 12 personnes, dont huit mortellement, selon les archives du Times-Union.

Cet article a été initialement publié sur Florida Times-Union : Les manifestants exigent l’inculpation d’un policier du JSO pour une fusillade mortelle