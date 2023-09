Les manifestants exigent que le Japon sauve des milliers d’arbres en révisant le plan de conception d’un parc populaire de Tokyo.

TOKYO (AP) — Des manifestants à Tokyo ont formé une chaîne humaine dimanche pour exiger que le gouvernement sauve des milliers d’arbres en révisant son plan de réaménagement d’un parc populaire du centre-ville.

Les manifestants, dont beaucoup portaient des chemises vertes et brandissaient des pancartes disant « Sauvez Jingu Gaien », ont exigé que le ministère de l’Éducation agisse, même si le propriétaire foncier est l’une de ses agences.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a approuvé le plan en février, une décision qui permettrait aux promoteurs immobiliers – la société immobilière Mitsui Fudosan, le sanctuaire Meiji Jingu, Itochu Corp. et le Conseil japonais des sports, affilié au ministère – de construire une paire de 200 mètres (650 mètres). (pieds) et une tour de 80 mètres (260 pieds).

Cela nécessiterait d’abattre près de 3 000 arbres à Jingu Gaien, l’un des espaces verts les plus historiques et les plus appréciés de Tokyo. Le plan prévoit également de raser et de reconstruire un stade de baseball historique où jouait Babe Ruth et de transformer un terrain de rugby en terrain de gazon artificiel.

Sont également en jeu les 150 gingkos bien connus qui bordent une promenade centenaire construite pour commémorer l’empereur Meiji, l’arrière-grand-père de l’empereur Naruhito. Les critiques et les militants écologistes affirment que les ginkgos seront menacés par toute construction juste à côté d’eux.

« Je devais juste venir faire quelque chose pour arrêter l’abattage d’arbres qui pourrait commencer ce mois-ci », a déclaré Nahoko Shirakawa, tenant une pancarte faite à la main. « Je ne peux pas rester assis et assister à la disparition de gingkos centenaires. »

Rochelle Kopp, une dirigeante du mouvement qui dirige une société de conseil en gestion à Tokyo, a déclaré que le ministère devrait protéger le Gaien en tant que site du patrimoine culturel naturel. Elle a déclaré que le ministère devrait également désigner la zone comme site pittoresque afin de la protéger.

La manifestation de dimanche a eu lieu après qu’un organisme de conservation affilié aux Nations Unies a émis une « alerte patrimoniale » pour le quartier de Gaien à Tokyo. Un membre éminent du Conseil international des monuments et des sites, ou ICOMOS, a déclaré vendredi que le plan allait à l’encontre d’une lutte mondiale contre le changement climatique et soulevait des questions de transparence autour du processus décisionnel.

« L’ICOMOS considère cela comme une destruction irréversible du patrimoine culturel », a déclaré Elizabeth Brabec, responsable du Comité scientifique international sur le paysage culturel de l’organisation, lors d’une conférence de presse.

« Au-delà de cela », a-t-elle ajouté, le plan constitue « une perte inacceptable d’espaces ouverts et d’arbres patrimoniaux matures à une époque où le monde réagit au changement climatique (et) reconnaît l’importance cruciale du maintien des espaces ouverts urbains et de toutes les parties de l’espace urbain. forêt. »

Brabec a noté que certains arbres ont entre 50 et 100 ans. Elle a déclaré que le patrimoine qu’ils représentent ne pourra jamais être remplacé par la plantation de nouveaux arbres. « Il est pratiquement inouï qu’une grande ville comme Tokyo récupère une partie de ses parcs urbains, qui sont très rares, et les convertisse à des fins de développement. »

Les travaux d’abattage des arbres pourraient commencer plus tard ce mois-ci.

Koike a déclaré vendredi aux journalistes que son gouvernement avait exhorté les promoteurs à réviser le plan avant de commencer à abattre les arbres. Elle a déclaré que la révision promise en janvier n’avait pas été soumise.

L’ICOMOS demande au gouvernement métropolitain de Koike de Tokyo et aux promoteurs de répondre à son alerte d’ici le 10 octobre.

Les promoteurs ont fait valoir que le stade de baseball et le site de rugby de Jingu ne peuvent pas être rénovés et doivent être rasés. L’organisation exhorte également Meiji Jingu à se retirer du projet de réaménagement, affirmant que le Jingu Gaien a été créé par des citoyens qui se sont portés volontaires pour fournir de la main d’œuvre pour réaliser le parc.

Les manifestations menées par des groupes civils ont attiré un soutien croissant non seulement des habitants de la région, mais également de personnalités éminentes, notamment le romancier japonais Haruki Murakami et des dizaines d’universitaires, d’écrivains et d’architectes. De nombreuses poursuites ont également été intentées pour tenter d’arrêter le réaménagement.

« Je ne peux tout simplement pas tolérer la perte de ce stade de baseball merveilleusement conçu », a déclaré Ayako Kato, une institutrice de crèche, fan des Yakult Swallows, dont le terrain est le stade Jingu. « Nous devons sauver non seulement le stade (mais aussi) notre culture qui accompagne le fait de regarder le baseball ici. »

Mari Yamaguchi, Associated Press