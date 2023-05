Les manifestants encerclent le bâtiment de la télévision d’État serbe pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il relâche son emprise sur les médias

BELGRADE, Serbie (AP) – Des foules immenses de manifestants antigouvernementaux ont encerclé samedi le bâtiment de la télévision d’État serbe au centre-ville de Belgrade pour faire pression sur leur demande pour que le président autocratique Aleksandar Vucic relâche son emprise sur les médias grand public et permette des voix alternatives.

Des dizaines de milliers de partisans de l’opposition, certains scandant des slogans appelant à la démission de Vucic, ont afflué dans les rues inondées de pluie un jour après que les partisans du président ont organisé un rassemblement tout aussi important dans la capitale. La plupart de ses partisans ont été transportés dans la capitale depuis toute la Serbie et certains États voisins.

À l’extérieur du siège de RTS TV, la foule a sifflé et hué bruyamment. Ils disent que selon les lois, la télévision d’État devrait être impartiale en tant que radiodiffuseur public, mais qu’elle a été ouvertement pro-gouvernementale.

Tenues pour la quatrième fois depuis la fusillade de début mai, les manifestations dirigées par l’opposition semblent se transformer en la plus grande révolte contre le régime autocratique de Vucic au cours de ses plus de 10 ans au pouvoir.

Les rassemblements ont d’abord éclaté en réponse à deux fusillades de masse consécutives au début du mois qui ont fait 18 morts et 20 blessés, dont beaucoup d’enfants d’une école primaire.

D’autres demandes de protestation incluent la démission de hauts responsables et la révocation des licences des médias progouvernementaux qui diffusent des contenus violents et hébergent des personnalités du crime et des criminels de guerre.

Vucic a accusé l’opposition d’avoir abusé de la fusillade tragique à des fins politiques.

Plus tôt samedi, il a démissionné de la tête de son parti populiste alors qu’il envisageait de former un mouvement politique plus large. Vucic a nommé son proche allié, Milos Vucevic, actuel ministre de la Défense, comme son successeur.

Tenant des parapluies au milieu de fortes pluies samedi, les manifestants ont marché lentement autour du bâtiment de la télévision RTS dans le centre de Belgrade, couvrant complètement les rues de toute la zone.

Beaucoup tenaient des fleurs à la mémoire des enfants tués et portaient des badges indiquant «vautour» ou «hyène», se moquant des expressions que les responsables utilisaient pour décrire les manifestants.

Vucic a déclaré que le nouveau mouvement national sera formé en juin pour inclure d’autres partis, des experts et des personnalités éminentes et promouvoir l’unité. Les analystes disent qu’il s’agit d’une tentative de se regrouper dans un contexte de pression publique croissante. Les critiques disent que le mouvement pourrait conduire à un régime de parti unique, plus ou moins comme le cas dans la Russie de Vladimir Poutine, que Vucic soutient.

Lors du rassemblement de vendredi, Vucic a proposé un dialogue alors qu’il cherchait des moyens d’atténuer la pression croissante du public.

Les partis d’opposition se sont engagés à poursuivre les manifestations jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. Ils comprennent l’éviction du ministre de l’Intérieur et du chef du renseignement ; la révocation des licences de diffusion nationales pour deux chaînes de télévision pro-gouvernementales ; et la révocation d’un organe de surveillance des médias.

« S’ils ne satisfont pas (aux demandes), nous ne partirons pas d’ici », a déclaré Milica Tomic, une habitante de Belgrade. « Nous serons là, si besoin est, tous les jours, toutes les semaines, n’importe quand. »

___

Dusan Stojanovic a contribué à ce rapport.

Jovana Gec, Associated Press