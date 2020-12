Il a été accusé d’avoir incité les gens à violer les restrictions de la pandémie en organisant des événements auxquels ont participé des milliers de partisans pour commémorer l’anniversaire du prophète Mohammed et le mariage de sa fille le mois dernier.

Les rencontres ont eu lieu moins d’une semaine après son retour d’exil en Arabie saoudite pendant trois ans.

La police a déclaré que Shihab pourrait encourir jusqu’à six ans de prison s’il était reconnu coupable d’incitation à des violations de la santé et d’entrave à l’application de la loi.

Environ 200 manifestants, organisés par une alliance musulmane conservatrice, y compris des membres du Front des défenseurs de l’islam, ont arrêté la circulation sur leur chemin vers le palais d’État dans le centre de Jakarta, scandant «Dieu est grand» et «Nous voulons la justice».

Ils ont agité des drapeaux en noir et blanc portant la Déclaration de foi islamique et arboraient des banderoles et des pancartes avec lesquelles les autorités ont battu l’arrestation de leur chef et le meurtre des six partisans.

Les six hommes ont accompagné Shihab dans un convoi de véhicules juste à l’extérieur de Jakarta pour une prière matinale le 7 décembre, lorsqu’ils ont été assassinés par la police.

La police a déclaré qu’elle portait des armes, y compris des pistolets, et menacé des agents. Le Front des défenseurs de l’islam les a identifiés comme des gardiens et a nié porter des armes.

La Commission nationale des droits de l’homme enquête sur l’incident.

Les manifestants se sont propagés pacifiquement vendredi après-midi après que la police a menacé de les arrêter pour avoir violé l’état d’urgence à Jakarta, qui a été gravement touchée par le coronavirus.

Shihab a quitté l’Indonésie en 2017 pour un pèlerinage à La Mecque peu de temps après que la police l’a inculpé d’une affaire pornographique et d’avoir insulté l’idéologie officielle de l’État. La police a abandonné les deux accusations un an plus tard en raison de la faiblesse des preuves, mais les autorités saoudiennes l’ont ensuite empêché de quitter le pays sans explication.

Shihab critique régulièrement la politique du gouvernement et ses déclarations suscitent souvent la controverse.

Il a attiré de grandes foules lors de divers événements à Jakarta et à Java occidental, de nombreuses personnes ne portant pas de masque et ignorant les normes de distance physique.

Le Front des défenseurs de l’islam a une longue expérience de vandalisme de lieux de divertissement, de lancer de pierres sur les ambassades occidentales et d’attaquer des groupes religieux rivaux. Il veut que la charia islamique s’applique aux 230 millions de musulmans en Indonésie.

L’Indonésie a signalé plus de 650000 cas de coronavirus, le plus important en Asie du Sud-Est et le deuxième en Asie uniquement pour les 9,9 millions de cas en Inde.