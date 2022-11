Les manifestants du convoi devraient témoigner lors de l’enquête sur la loi sur les urgences cette semaine

L’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence a entendu la police et les politiciens locaux, mais maintenant un autre groupe est sur le point de partager leur point de vue – les manifestants.

Chris Barber, Tamara Lich et Pat King sont des noms que beaucoup connaissent, mais la liste des témoins de cette semaine comprend également des personnes qui ne sont peut-être pas aussi connues.

Le témoignage devrait creuser dans des domaines qui ne seraient pas nécessairement couverts lors des procès criminels liés au convoi. Il devrait également fournir quelques détails sur les coulisses du point de vue de ceux qui ont occupé une partie du centre-ville d’Ottawa lors de la manifestation contre les mesures sanitaires de la COVID-19 l’hiver dernier.

Voici un aperçu des personnes qui devraient témoigner au cours des prochains jours alors que la Commission d’urgence de l’ordre public se poursuit.

Chris Barbier

Cette semaine, un certain nombre de manifestants doivent témoigner avant l’enquête, à commencer par Barber, un camionneur de la Saskatchewan très suivi par les médias sociaux, qui a été l’un des principaux organisateurs du convoi.

Barber a été accusé de méfait, d’entrave à la police et de conseil aux autres de commettre des méfaits et de l’intimidation. Il a été libéré sous caution et attend son procès.

Brigitte Belton

Aux côtés de Barber, la conductrice de camion et organisatrice Brigitte Belton devrait également témoigner.

Un aperçu des premières activités de protestation rassemblées par les avocats de l’enquête publique indique que Belton a publié une vidéo sur TikTok le 16 novembre 2021 après avoir été arrêté au poste frontière Windsor-Detroit pour ne pas avoir porté de masque.

Dans la vidéo, elle “a exprimé sa frustration” face aux mesures de santé publique et a déclaré “Au Canada, nous ne sommes plus libres”, indique le document. L’aperçu ajoute que Belton s’est ensuite connecté avec Barber et est apparu à ses côtés et avec d’autres lors d’une réunion Facebook Live organisée par Pat King où les itinéraires et la logistique du convoi ont été discutés.

Steve Charland

Steeve Charland est le porte-parole du mouvement de protestation Farfadaas et a été appelé à témoigner. (Radio Canada)

Après Belton, Steeve Charland, un homme de Grenville, au Québec, qui est connu comme porte-parole de Les Farfadas, un groupe québécois formé pour protester contre les mesures de santé publique.

Ce groupe a été formé à partir La Meuteconsidéré par les experts comme un groupe d’extrême droite anti-islamique et anti-immigration.

Tom Marazzo

Tom Marazzo fait partie des personnes appelées à témoigner cette semaine. C’est un ancien officier militaire dont le profil LinkedIn indique qu’il a servi dans les Forces canadiennes pendant 25 ans et travaille maintenant comme développeur de logiciels indépendant.

Ce profil répertorie également “Freedom Convoy 2022 Volunteer” comme son rôle le plus récent, de février à aujourd’hui.

Marazzo est répertorié comme membre du comité directeur de Veterans For Freedom, qui se décrit en ligne comme une organisation de base d’anciens combattants travaillant à “restaurer les libertés fondamentales”.

Pat King

Pat King, l’un des organisateurs de la manifestation, pose pour des photos devant la colline du Parlement pendant le convoi. (Patrick Doyle/Reuters)

L’un des noms les plus connus sur la liste des témoins est King.

Il a passé cinq mois en prison avant d’être libéré sous caution en juillet.

King, un résident de l’Alberta, était une figure de proue de la manifestation du convoi contre les restrictions de la COVID-19.

Il a été arrêté le 18 février pour quatre chefs d’accusation : méfait, conseil de commettre un méfait, conseil de commettre l’infraction de désobéir à une ordonnance du tribunal et conseil d’entraver la police. Il fait également face à des accusations supplémentaires d’entrave à la justice et de parjure.

Benjamin Dichter

Benjamin Dichter, qui se décrit sur les réseaux sociaux comme porte-parole de la contestation du convoi, sera également interrogé. Il s’était auparavant présenté comme candidat du Parti conservateur du Canada.

James Bauder et Daniel Bulford

James Bauder, un autre des organisateurs de la manifestation, témoignera également. Il est responsable de la création du groupe Unité Canada et du site Web qui a contribué à l’élaboration du plan de convoi initial.

Sera également présent Daniel Bulford, un ancien agent de la GRC qui faisait partie du service de sécurité du premier ministre. Il a démissionné après avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19 et est le chef de la sécurité du convoi.

Tamara Liche

Lich est une autre figure bien connue du convoi et un organisateur clé de la manifestation.

Elle a été inculpée avec Barber et a passé du temps en garde à vue au milieu des examens de libération sous caution avant d’être libérée en juillet pour attendre son procès.

Lich a été vue en train d’observer l’enquête depuis son lancement.

Tamara Lich, à gauche, et les avocats Eva Chipiuk, au centre, et Keith Wilson arrivent à la Commission des ordonnances publiques d’urgence à Ottawa le jeudi 13 octobre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Keith Wilson

Un ajout plus récent à la liste des témoins est Keith Wilson, l’avocat représentant plusieurs manifestants faisant face à des accusations criminelles.

Il avait précédemment déclaré que leur témoignage lors de l’enquête était protégé et ne pouvait être utilisé contre eux devant un tribunal.

“Tamara Lich et Chris Barber et d’autres qui font face à des accusations criminelles découlant des manifestations peuvent témoigner en toute sécurité, être transparents et dire la vérité”, a déclaré Wilson. “Ils sont obligés de répondre aux questions.”