BROOKLYN CENTRE, Minnesota – Des manifestants se sont rassemblés devant le quartier général de la police du Brooklyn Center mercredi pour demander justice et responsabilité pour la quatrième nuit consécutive suite à la fusillade mortelle de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, par un policier plus tôt cette semaine .

Le poste de police de la banlieue était barricadé derrière des barrières en béton et de hautes clôtures métalliques, surveillé par des policiers en tenue anti-émeute et des soldats de la Garde nationale avec des véhicules blindés et des fusils d’assaut. Une vidéo montrait un manifestant portant la tête d’un faux cochon sur un poteau près d’une clôture à l’extérieur du poste fortement gardé.

« Le bureau du shérif a déclaré cette assemblée illégale », a déclaré la police par haut-parleur juste après 21 heures, alors que la foule huée et jetait des bouteilles d’eau.

« Vous êtes par la présente ordonné de vous disperser immédiatement … si vous ne cessez pas votre comportement illégal et ne vous dispersez pas, vous serez arrêté », a indiqué l’annonce alors que la police tirait des balles en caoutchouc et des flashbangs dans la foule.

Lors d’une conférence de presse jeudi matin, le colonel de la patrouille de l’État du Minnesota, Matt Langer, a déclaré qu’environ 24 avaient été arrêtés, allant de violations du couvre-feu à des émeutes à cause probable.

Avant les manifestations de la nuit, le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a exhorté les gens à manifester sans violence, affirmant que « vos voix ont été entendues ».

Auparavant, la police avait tiré des balles en caoutchouc sur la foule. Casey Clements, 30 ans, a reçu une balle dans la taille alors qu’il était près de la clôture.

« Cela va ajouter aux ecchymoses que j’ai eues l’autre soir », a-t-il déclaré à USA TODAY alors qu’il était soigné par un médecin, faisant référence à son arrestation lundi soir.

Il a ajouté qu’il était un étudiant qui protestait «parce que je sens que j’ai besoin de protéger les gens ici», a-t-il dit, faisant un signe aux autres manifestants.

Il n’y a eu aucun rapport de cambriolage ou de pillage à Minneapolis mercredi, selon la chef adjointe de la police de Minneapolis, Amelia Huffman.

À l’extérieur du domicile de l’ancien policier Kim Potter à Champlin, Minnesota, au nord de Brooklyn Center, des barricades en béton et de hautes clôtures métalliques avaient été installées et des voitures de police se trouvaient dans l’allée. Après la mort de George Floyd l’année dernière, des manifestants ont manifesté à plusieurs reprises au domicile de Derek Chauvin, l’ancien officier de Minneapolis actuellement jugé pour la mort de Floyd.

Potter, l’officier qui a tué Wright à un arrêt de la circulation dimanche, est un vétéran de 26 ans du département de police du Brooklyn Center. Elle a été arrêtée mercredi et accusée d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, ont indiqué des responsables.

Kim Potter risque la prison, amende en cas de condamnation pour homicide involontaire coupable au deuxième degré pour la mort par balle de Daunte Wright

« Une autre tragédie insensée »:Barack et Michelle Obama, Beyoncé, plus s’expriment sur Daunte Wright

Le bureau d’appréhension criminelle du Minnesota a déclaré que Potter avait été arrêté mercredi matin. Quelques heures plus tard, elle a déposé une caution de 100 000 $ et a été libérée de la prison du comté de Hennepin, selon des archives en ligne.

Potter doit comparaître pour la première fois au tribunal jeudi après-midi. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 20 000 $, selon la loi du Minnesota.

Le meurtre a déclenché des jours de manifestations et de troubles dans la petite ville, alors que des militants des droits civiques et des milliers de manifestants réclamaient justice et responsabilité de la police.

Mercredi, certains membres de sa famille élargie sont venus à l’intersection où il a été abattu, réorganisant soigneusement la pelouse de fleurs qui y avait été laissée en mémoire ou en sanglotant alors qu’ils étaient assis dans l’herbe.

«Il avait un fils de 2 ans qui ne pourra pas jouer au basket avec lui. Il avait des sœurs et des frères qu’il aimait tant », a déclaré mardi sa mère, Katie Wright, dans« Good Morning America ».

«Son sourire – oh, Seigneur – le plus beau sourire», dit sa tante, Naisha Wright, en l’appelant «un jeune homme adorable».

A Los Angeles mercredi soir, une petite veillée a eu lieu devant le siège du département de police, vidéo sur Twitter montré. La veillée s’est rapidement développée alors qu’une centaine de manifestants ont bloqué les rues et la police a déclaré un rassemblement illégal.

Des manifestants à Columbus, dans l’Ohio, ont organisé un «sit-in» devant le siège du département de police, selon une vidéo sur Twitter.

Mardi, un groupe de manifestants a pénétré de force dans le quartier général de la police à Columbus, à travers une série de doubles portes qui avaient été sécurisées à l’intérieur avec des menottes. Une photographie des menottes montre des preuves de l’utilisation de la force pour les ouvrir.

Un étudiant de l’Ohio State University du nord-ouest de l’Ohio a été arrêté pour avoir frappé un sergent de police avec un gourdin en bois. La manifestation était pacifique jusque-là, a déclaré la police.

Contributeurs: Ryan W. Miller et Eric Ferkenhoff, USA TODAY; Eric Lagatta et Bethany Bruner, The Columbus Dispatch; The Associated Press