Les manifestants au Myanmar ont défié les nouvelles règles rendant les manifestations illégales alors qu’ils sont descendus dans la rue mardi pour protester contre le coup d’État militaire dans le pays.

La police a arrêté des manifestants et a tiré des canons à eau pour tenter de disperser les foules à Mandalay, et une foule s’est également rassemblée dans la plus grande ville de Yangon.

Les nouvelles lois avaient interdit les rassemblements de plus de cinq personnes dans certaines parties des villes et imposé un couvre-feu de 20 heures à 4 heures du matin.

Des milliers de personnes manifestent depuis samedi, exigeant le retour du gouvernement civil déchu et la libération de la dirigeante élue du pays, Aung San Suu Kyi, qui a été arrêtée lorsque l’armée a bloqué la nouvelle session du Parlement le 1er février.

Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes, notamment Bago et Dawei, et dans le nord de l’État de Shan.

Le défi croissant était frappant dans un pays où les manifestations passées se sont heurtées à une force meurtrière et rappellent les mouvements précédents dans la longue et sanglante lutte pour la démocratie du pays d’Asie du Sud-Est.

Dimanche, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à la pagode Sule de Yangon, qui était un point focal des manifestations contre le régime militaire lors d’un soulèvement massif de 1988 et de nouveau lors d’une révolte de 2007 dirigée par des moines bouddhistes. L’armée a utilisé une force meurtrière pour mettre fin à ces deux soulèvements.

Les médias d’État pour la première fois lundi ont évoqué les manifestations, affirmant qu’elles mettaient en danger la stabilité du pays.

«La démocratie peut être détruite s’il n’y a pas de discipline», a déclaré un communiqué du ministère de l’Information, lu sur la chaîne de télévision d’Etat MRTV. «Nous devrons engager des poursuites judiciaires pour empêcher les actes qui violent la stabilité de l’État, la sécurité publique et l’état de droit.»

Cependant, le commandant militaire qui a dirigé le coup d’État et qui est maintenant le chef du Myanmar n’a fait aucune mention des troubles dans un discours télévisé de 20 minutes lundi soir, son premier discours public depuis la prise de contrôle.

Le général en chef Min Aung Hlaing a plutôt répété les allégations de fraude électorale qui ont justifié la prise de contrôle de l’armée, allégations qui ont été réfutées par la commission électorale d’État.

Il a ajouté que sa junte organiserait de nouvelles élections comme promis dans un an et céderait le pouvoir aux vainqueurs, et a expliqué les politiques prévues par la junte pour le contrôle du COVID-19 et l’économie.