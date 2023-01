Les manifestants des élections au Brésil organisent des masses avec les médias sociaux et des mots de code

Les habitants de tout le Brésil ont été invités à une “fête” sur les réseaux sociaux – le fête les invitations étaient une série de métaphores à peine déguisées pour se rassembler dans un complexe de bâtiments gouvernementaux connu sous le nom de Place des Tres Poderes (Place des Trois Pouvoirs) à l’extérieur du Congrès pour protester contre les résultats des élections. Le principal était une invitation pour les Brésiliens à assister à la fête de Selma.

Selma est un jeu de mot selva, qui en portugais se traduit par jungle, il est également utilisé par l’armée brésilienne comme cri de guerre. Les manifestants étaient de fervents partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro et demandaient au nouveau président, le gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva, de partir – affirmant à tort qu’il avait gagné lors d’une élection volée.

Avant la violente manifestation, influenceurs sur les plateformes de médias sociaux invités “patriotes” à Festa da Selma.

Dans une vidéo virale, un homme décrit les ingrédients de la fête, y compris une marque de sucre brésilienne appelée Union et cinq gros épis de maïs. Le maïs est un autre jeu de mots. Milho signifie maïs et Milhão signifie un million. La suggestion est que cinq millions de personnes ont été invitées à assister à la manifestation.

L’un des premiers à utiliser Selma’s Party était un profil Twitter maintenant supprimé @Fernand58617686, dont la biographie disait : “Dieu, patrie, famille et liberté. Conservateur, droite.”

Dans un autre compte Twitter maintenant suspendu, @VanessasDire, a écrit : “La fête de Selma va être géniale aujourd’hui. Les invités continuent d’arriver ! Elle vous a demandé de rendre cette invitation virale ! L’entrée est gratuite pour tous les patriotes brésiliens, à l’exception des enfants et des personnes âgées. . Ça va être le plus grand spectacle de tous les temps, ne manquez pas Cheers Selma.”

Les organisateurs ont affiché les dates, les heures et les itinéraires des “caravanes de la liberté” qui viendraient chercher des personnes dans au moins six États brésiliens et les conduiraient à la fête. Les messages annonçaient des “bus gratuits” avec “tout gratuitement : eau, café, déjeuner, dîner”.

Dimanche, l’activisme en ligne a culminé lorsque des bus remplis de personnes ont atterri dans la capitale, Brasilia. Les manifestants, vêtus des couleurs vertes et jaunes du pays, ont brisé des fenêtres et des meubles et déchiré des documents avant que les forces de l’ordre ne les forcent à retourner dans les rues.

À la suite de l’émeute, les autorités brésiliennes ont arrêté environ 1 500 partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro qui avaient participé à des émeutes qui visaient le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême.

Le président brésilien Lula da Silva a promis des conséquences pour ceux qui ont participé et a ouvert une enquête sur la façon dont l’émeute a été financée.

“Nous ne permettrons pas que la démocratie nous échappe”, a déclaré da Silva lundi soir. “Au nom de la défense de la démocratie, nous n’agirons pas de manière autoritaire avec qui que ce soit, mais nous n’irons pas non plus à la légère avec eux. Nous allons enquêter et découvrir qui l’a financé.”

Dans une série de tweets, Bolsonaro a condamné les “déprédations et invasions de bâtiments publics”, selon une traduction de son tweet.

Le président Joe Biden a condamné la violente manifestation de dimanche lors d’un voyage à El Paso, au Texas, la qualifiant de “scandaleuse”.

Conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan tweeté “Les États-Unis condamnent tout effort visant à saper la démocratie au Brésil. Le président Biden suit la situation de près et notre soutien aux institutions démocratiques brésiliennes est inébranlable. La démocratie brésilienne ne sera pas ébranlée par la violence.”

Le secrétaire d’État Antony Blinken a écrit que les États-Unis condamnaient les attaques, déclarant : « Utiliser la violence pour attaquer les institutions démocratiques est toujours inacceptable. Nous nous joignons à @lulaoficial pour demander la fin immédiate de ces actions.

Lundi, Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a déclaré l’émeute “un événement violent” et a déclaré qu’elle supprimerait “le contenu qui soutient ou loue ces actions”.