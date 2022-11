Les manifestants demandent à Xi de démissionner dans un contexte de troubles sans précédent concernant les mesures chinoises contre le COVID-19

Que souhaitez-vous savoir:

Des manifestations ont éclaté après qu’un incendie a fait au moins 10 morts dans la ville d’Urumqi où certaines personnes sont enfermées chez elles depuis quatre mois.

La frustration monte face à la politique zéro COVID du président Xi Jinping près de trois ans après le début de la pandémie.

Les manifestations publiques à grande échelle sont extrêmement rares en Chine, la deuxième économie mondiale.

Les manifestants irrités par les mesures strictes de COVID-19 ont appelé le puissant dirigeant chinois à démissionner, une réprimande rare alors que les autorités d’au moins huit villes ont eu du mal à réprimer dimanche les manifestations qui représentent un rare défi direct au Parti communiste au pouvoir.

La vague de désobéissance civile est sans précédent en Chine continentale depuis que le président Xi Jinping a pris le pouvoir il y a dix ans, alors que la frustration monte à propos de sa politique signature zéro COVID près de trois ans après le début de la pandémie. Les mesures COVID-19 font également payer un lourd tribut à la deuxième économie mondiale.

Les manifestations – qui ont commencé vendredi et se sont étendues à des villes comme la capitale, Pékin, et à des dizaines de campus universitaires – sont la manifestation d’opposition au parti au pouvoir la plus répandue depuis des décennies.

La police a utilisé du gaz poivré pour chasser les manifestants à Shanghai qui ont appelé Xi à démissionner et à mettre fin au régime du parti unique, mais quelques heures plus tard, les gens se sont de nouveau rassemblés au même endroit. La police a de nouveau dispersé la manifestation et un journaliste a vu des manifestants arrêtés être emmenés dans un bus.

REGARDER | Des manifestants anti-confinement à Shanghai appellent le président chinois à démissionner :

Des manifestants anti-lockdown en Chine scandent “A bas Xi Jinping!” Les manifestants à Shanghai ont exigé la fin des restrictions liées au COVID-19 et ont appelé le président chinois à démissionner, alors que la police de tout le pays lutte pour contenir une vague sans précédent de troubles civils déclenchée par un incendie meurtrier dans une ville de l’ouest.

Dans une vidéo de la manifestation à Shanghai vérifiée par l’Associated Press, les chants contre Xi, le dirigeant le plus puissant depuis au moins les années 1980, et le Parti communiste chinois sonnaient haut et fort : « Xi Jinping ! Démissionnez ! PCC ! Démissionnez ! ” Les gens ont également brandi des feuilles de papier vierges en signe de protestation.

Une grande foule s’est également rassemblée dans la métropole du sud-ouest de Chengdu, selon des vidéos sur les réseaux sociaux, où ils ont également brandi des feuilles de papier vierges et scandé : “Nous ne voulons pas de dirigeants à vie. Nous ne voulons pas d’empereurs”, une référence à Xi, qui a supprimé les limites du nombre de mandats présidentiels.

Sur le campus de l’Université Tsinghua de Pékin, une grande foule s’est rassemblée, selon des images et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Certaines personnes tenaient également des feuilles de papier vierges.

Des manifestants se tiennent dans une rue de Shanghai tenant des feuilles de papier vierges, qui sont devenues une expression de protestation, lors d’une manifestation contre les restrictions pandémiques dimanche. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Dans la ville centrale de Wuhan, où la pandémie a commencé il y a trois ans, des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des centaines d’habitants descendant dans la rue, brisant des barricades métalliques, renversant des tentes de test COVID-19 et exigeant la fin des confinements.

Parmi les autres villes qui ont connu une dissidence publique, citons Lanzhou, dans le nord-ouest, où les habitants ont renversé samedi les tentes du personnel COVID-19 et détruit les cabines de test, ont montré des publications sur les réseaux sociaux. Les manifestants ont déclaré qu’ils avaient été mis sous séquestre même si personne n’avait été testé positif.

Colère face à un incendie meurtrier

Les manifestations actuelles ont éclaté après qu’un incendie s’est déclaré jeudi, tuant au moins 10 personnes dans un immeuble d’appartements de la ville d’Urumqi, dans le nord-ouest, où certaines sont enfermées chez elles depuis quatre mois.

Cela a provoqué une vague de questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers ou les personnes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres restrictions.

Un homme est arrêté dimanche lors d’une manifestation contre les restrictions liées au COVID-19 à Shanghai. Les protestations se sont propagées à travers la Chine depuis vendredi, après un incendie meurtrier à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, certains manifestants appelant à l’éviction du président Xi Jinping. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Les responsables d’Urumqi ont brusquement tenu une conférence de presse samedi pour nier que les mesures pandémiques avaient entravé les efforts d’évasion et de sauvetage.

Trois ans après l’émergence du COVID-19, la Chine est le seul grand pays qui tente encore d’arrêter la transmission du COVID-19. Sa stratégie “zéro COVID” a suspendu l’accès aux quartiers pendant des semaines. Certaines villes effectuent des tests de virus quotidiens sur des millions d’habitants.

Cela a maintenu le nombre d’infections en Chine inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays, mais l’acceptation du public s’est émoussée.

Les personnes mises en quarantaine chez elles dans certaines régions disent manquer de nourriture et de médicaments. Le parti au pouvoir a fait face à la colère du public suite au décès de deux enfants dont les parents ont déclaré que les contrôles antivirus ont entravé les efforts pour obtenir une aide médicale.

Les manifestants et la police s’affrontent lors d’une manifestation à Shanghai dimanche soir. (Casey Hall/Reuters)

La Chine défend ses politiques COVID-19 comme salvatrices et nécessaires pour éviter de submerger le système de santé. Les responsables ont juré de continuer malgré la résistance croissante du public et son impact croissant sur la deuxième économie mondiale.

Protestation extrêmement rare

Les protestations publiques généralisées sont extrêmement rares en Chine, où la place pour la dissidence a été pratiquement éliminée sous Xi, forçant les citoyens à se défouler principalement sur les réseaux sociaux, où ils jouent au chat et à la souris avec les censeurs.

La frustration monte un peu plus d’un mois après que Xi a obtenu un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois.

“Cela exercera une pression sérieuse sur le parti pour qu’il réponde. Il y a de fortes chances qu’une réponse soit la répression, et ils arrêteront et poursuivront certains manifestants”, a déclaré Dan Mattingly, professeur adjoint de sciences politiques à l’université de Yale.

Pourtant, a-t-il dit, les troubles sont loin de ceux observés en 1989, lorsque les manifestations ont culminé avec la répression sanglante de la place Tiananmen. Il a ajouté que tant que Xi aurait l’élite et l’armée chinoises à ses côtés, il ne ferait face à aucun risque significatif quant à son emprise sur le pouvoir.

REGARDER | Les protestations en Chine deviennent plus audacieuses à mesure qu’elles se propagent : Les manifestants du verrouillage de COVID-19 en Chine appellent le président à démissionner Dans une vague de dissidence sans précédent, des manifestants en Chine continentale demandent au président Xi Jinping de démissionner pour sa politique sévère de zéro COVID, qui a mis certaines personnes en détention pendant des mois.

Ce week-end, le secrétaire du Parti communiste du Xinjiang, Ma Xingrui, a appelé la région à renforcer le maintien de la sécurité et à freiner le “rejet violent illégal des mesures de prévention du COVID”.

Les responsables du Xinjiang ont également déclaré que les services de transport public reprendraient progressivement à partir de lundi à Urumqi.