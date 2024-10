Les manifestants demandent à Kellogg de retirer les colorants artificiels des Froot Loops et d’autres céréales

Des dizaines de personnes se sont rassemblées mardi devant le siège social de WK Kellogg Co. dans le Michigan, exigeant que l’entreprise retire les colorants artificiels de ses produits. céréales pour petit déjeuner aux États-Unis

Kellogg, le fabricant des Froot Loops et des Apple Jacks, a annoncé il y a près d’une décennie qu’elle supprimerait les colorants et ingrédients artificiels de ses produits d’ici 2018.

L’entreprise l’a fait en d’autres pays. Au Canada, par exemple, les Froot Loops sont colorés avec du jus de carotte concentré, du jus de pastèque et du jus de bleuet. Les couleurs naturelles sont également utilisées en Australie et au Royaume-Uni. Mais aux États-Unis, les céréales contiennent encore des colorants artificiels et du BHT, un conservateur chimique.

Mardi, des militants ont déclaré qu’ils déposaient des pétitions portant plus de 400 000 signatures demandant à WK Kellogg de supprimer les colorants artificiels et le BHT de leurs céréales. Les manifestants ont affirmé qu’il existait des preuves selon lesquelles les colorants artificiels pouvaient contribuer à des problèmes de comportement chez les enfants.

« Je suis ici pour toutes les mères qui luttent pour nourrir leurs enfants avec des aliments sains sans produits chimiques ajoutés », a déclaré Vani Hari, une militante de l’alimentation qui avait déjà fait pression sur Kraft Heinz pour qu’elle supprime les colorants artificiels de ses macaronis au fromage.

La Food and Drug Administration des États-Unis affirme avoir examiné et évalué les effets des additifs colorants sur le comportement des enfants, mais estime que la plupart des enfants ne ressentent aucun effet indésirable lorsqu’ils les consomment.

Basé à Battle Creek, Michigan WK Kellogg — un fabricant de céréales devenu une entreprise distincte l’année dernière lorsque sa division snacks a été scindé pour former Kellanova – a déclaré mardi que ses aliments sont sûrs et que tous ses ingrédients sont conformes à la réglementation fédérale.

« Aujourd’hui, plus de 85 % de nos ventes de céréales ne contiennent aucun colorant provenant de sources artificielles », a indiqué l’entreprise dans un communiqué. « Nous innovons continuellement avec de nouvelles céréales qui ne contiennent pas de colorants provenant de sources artificielles dans nos plus grandes marques, offrant ainsi un large choix d’aliments nourrissants à nos consommateurs. »

Kellogg a déclaré avoir annoncé son intention de supprimer les colorants et les ingrédients artificiels il y a près de dix ans, car elle pensait que les clients recherchaient des aliments contenant des ingrédients naturels et qu’ils accueilleraient favorablement ce changement. Mais la société a déclaré avoir constaté que les préférences des consommateurs variaient considérablement selon les marchés.

« Par exemple, nos recettes de céréales qui utilisent des colorants naturels sont mieux accueillies sur le marché canadien qu’aux États-Unis », a déclaré l’entreprise.

Pourtant, Kellogg devra peut-être reconsidérer sa décision. Le mois dernier, le gouverneur démocrate Gavin Newsom de Californie a signé un projet de loi interdisant six colorants alimentaires dans les aliments servis dans les écoles publiques de l’État, ce qui en fait le premier État américain à prendre une telle mesure.

La loi californienne interdit quatre des colorants désormais utilisés dans les Froot Loops : le colorant rouge n° 40, le colorant jaune n° 5, le colorant jaune n° 6 et le colorant bleu n° 1.