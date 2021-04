Un rassemblement «WHITE Lives Matter» dans le comté d’Orange a été forcé de se terminer tôt après que les manifestants aient été en infériorité numérique et pourchassés par un essaim de centaines de contre-manifestants «antifascistes».

Une série de bagarres a éclaté entre les deux factions après qu’au moins 300 manifestants ont encerclé la poignée de militants du WLM réunis pour un rassemblement à Huntington Beach dimanche après-midi.

Des manifestants et des contre-manifestants tenant des pancartes au rassemblement, à Huntington Beach, dans le comté d’Orange Crédit: Reuters

La police arrête des personnes alors que des affrontements éclatent entre des personnes de camps opposés sur le site du rassemblement « White Lives Matter » Crédits: Getty

Un homme avec un tatouage de crâne sur son bras gauche ressemblant à un Totenkopf est arrêté par la police de Huntington Beach Crédit: AFP

Un manifestant anti-fascisme tient une pancarte, lisant « Old White Guy Against Racism » Crédit: Reuters

Le contingent a été accueilli par des chants de «nazis rentrent chez eux» de la foule de contre-manifestants rassemblés sur la plage.

Les contre-manifestants étaient également armés de pancartes fortement rédigées – l’une avec l’image d’un capot du KKK, traversée d’une croix.

Les flics ont procédé à de nombreuses arrestations près de la jetée alors que plusieurs altercations, certaines physiques, ont éclaté entre les deux groupes.

Dans une escarmouche, un homme et un adolescent marchant pour WLM et renonçant à un drapeau «Don’t Tread On Me» ont été pourchassés autour d’une intersection par une foule de contre-manifestants avant d’être encerclés.

La police à cheval a dû monter dans la foule pour ramasser les hommes. Le couple a ensuite été chassé de la scène dans un SUV.

Dans un autre échange houleux, une femme d’âge moyen a été vue s’approcher d’un contre-manifestant qui scandait «Black Lives Matter» et se moquait d’elle.

Elle a finalement jeté son café au visage du contre-manifestant, a rapporté l’Orange County Register.

Le symbolisme nazi est tatoué à l’arrière de la tête d’un manifestant du WLM Crédit: AFP

STOP ASIAN HATE: Les flics ont procédé à plusieurs arrestations près de la jetée alors que plusieurs altercations, certaines physiques, ont éclaté entre les deux groupes Crédit: Reuters

Tory Johnson, fondateur du groupe local Black Lives Matter Huntington Beach, s’est adressé à la mer de personnes présentes – qui ont applaudi et applaudi pendant qu’il parlait.

Avant la contre-manifestation, il a déclaré sur Facebook: «Nous sommes unis à Huntington Beach contre le racisme et la haine.

«La suprématie blanche n’est pas la bienvenue ici et nous ferons tout notre possible pour empêcher ce rassemblement et défendre notre communauté contre le terrorisme raciste.»

Un de ces manifestants a été arrêté pour avoir utilisé un son amplifié, rapporte le LA Times.

Le lieutenant de police de Huntington Beach, Brian Smith, a déclaré qu’un deuxième homme avait également été placé en garde à vue.

Il a déclaré au média que la deuxième personne portait une arme sur lui, décrite comme une matraque.

Des dizaines de contre-testeurs sont descendus sur la zone près de la jetée de Huntington Beach Crédit: Reuters

Des policiers montent la garde dans les rues lors d’une manifestation White Lives Matter Crédit: Reuters

Les manifestants antifascistes autoproclamés s’étaient rassemblés dimanche dans le comté d’Orange, ainsi qu’à New York, en Pennsylvanie, au Nouveau-Mexique et dans l’Ohio pour se rassembler contre d’autres marches prévues du WLM.

Les marches ont été organisées par des groupes d’extrême droite qui ont appelé le 11 avril à être une journée nationale de White Lives Matter.

Cependant, nombre de ces événements ne se sont pas matérialisés, sauf en Californie.

Le rassemblement intervient également après que des dépliants contenant de la propagande du KKK aient été livrés à des maisons à Huntington Beach, Newport Beach et Long Beach, a rapporté le LA Times.

Les enquêteurs n’ont pas encore été en mesure de déterminer qui étaient les organisateurs de la marche du WLM.

La police, cependant, ne pense pas que les mêmes personnes soient responsables de la distribution des dépliants et de l’organisation du rassemblement.

Avant l’évent, le lieutenant Smith a déclaré: «Nous espérons que tout le monde pourra venir exprimer sa liberté d’expression de manière pacifique aujourd’hui.

«Il y aura un important contingent de policiers travaillant dans la région, ainsi que divers moyens, notamment une unité montée dans la région et des moyens d’aviation.

« Des ressources supplémentaires provenant d’agences alliées seront également disponibles en cas de besoin, ce qui est une pratique courante pour les grands événements planifiés, y compris les événements sportifs, les événements communautaires, les rassemblements et les manifestations. »

Les rassemblements auraient été annoncés sur le service de messagerie instantanée Telegram.

Une déclaration sur les messages disait: «Pour raviver la conscience raciale blanche et pour unifier les Blancs contre la haine blanche.

« Une démonstration de soutien aux victimes blanches de crimes interraciaux. »

Une foule de contre-manifestants s’est rassemblée pour manifester contre un rassemblement pour la suprématie blanche Crédit: AFP

Un manifestant est arrêté par des policiers lors de la manifestation Crédit: Reuters