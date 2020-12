Des militants à Portland ont forcé la police anti-émeute blindée à se retirer lors d’une manifestation houleuse pour mettre fin à l’expulsion d’une maison, voyant un conflit de forclusion en cours se transformer en affrontements alors que les manifestants renforçaient la propriété avec des barricades.

Alors que les adjoints du shérif du comté de Multnomah et la police de Portland tentaient d’exécuter une expulsion tôt mardi matin, les agents ont été accueillis par une foule d’une centaine de manifestants, voyant une impasse tendue et finalement des échauffourées alors qu’ils se rendaient à « Re-sécurisé » la maison.

Les journalistes locaux présents sur les lieux ont capturé la confrontation qui a suivi, au cours de laquelle des militants ont été vus en train de crier sur une ligne de policiers anti-émeute, certains lançant des extincteurs sur des policiers alors que la tension cédait la place aux affrontements.

Les manifestants repoussent une ligne de police. pic.twitter.com/MB8YHvn5c1 – Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) 8 décembre 2020

La police continue d’être repoussée, un manifestant muni d’un extincteur couvre un véhicule alors que les gens ripostent. pic.twitter.com/drvWXhXNMq – Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) 8 décembre 2020

Un manifestant couvre la police avec un extincteur par derrière alors qu’ils s’avancent vers les militants. pic.twitter.com/2zf01wBtPH – Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) 8 décembre 2020

Tout au long de la journée, les manifestants ont érigé des barricades de fortune autour du site de la forclusion – surnommé le « Maison Rouge » par des militants locaux – en utilisant des clôtures, des palettes en bois et d’autres débris pour empêcher l’entrée des véhicules de police. Le journaliste du Portland Tribune Zane Sparling a décrit la région comme la plus récente de la ville «Zone autonome», reflétant des campements similaires installés dans le quartier Capitol Hill de Seattle et dans plusieurs autres villes au cours de l’été.

Barricade majeure à Albina Avenue à Portland. Albina était autrefois le cœur de la communauté noire de Portland, mais la gentrification a déplacé la plupart de la communauté d’origine pic.twitter.com/T40eWh4VIX – Zane Sparling (@PDXzane) 8 décembre 2020

Portland a une nouvelle zone autonome ici sur Mississippi Avenue. La famille Kinney dit que leur maison a été saisie parce qu’elle devait moins de 100000 dollars, tandis que le terrain vacant à côté est de 10 millions de dollars pic.twitter.com/nEngxmATbX – Zane Sparling (@PDXzane) 8 décembre 2020

Des manifestants à Portland occupent un espace autour de l’avenue Mississippi après le retour de la police à la «Maison rouge», où une famille locale est expulsée. pic.twitter.com/C4b4JRhN7T – Zane Sparling (@PDXzane) 8 décembre 2020

À plusieurs moments de la tentative d’expulsion, la police a dû battre en retraite sous la pression d’une foule de manifestants en colère. Alors qu’ils sont revenus au moins une fois, ils ont finalement été forcés de quitter le site avec « Pneus dégonflés » et « Fenêtres brisées, » selon le photographe indépendant Alex Milan Tracy, qui a documenté les affrontements. Alors que Tracy a déclaré qu’il semble que l’expulsion ait été retardée pour le moment, des manifestants ont été vus empiler des roches en tas, probablement en préparation de nouvelles échauffourées avec la police.

Beaucoup d’énergie ici alors que la police recule une fois de plus. pic.twitter.com/gEENjE5tMQ – Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) 8 décembre 2020

Extrait complet de l’extérieur de la Maison Rouge alors que des militants poussent agressivement la police hors de la zone, mettant un terme à l’expulsion de la famille Kinney pour le moment. pic.twitter.com/DgOKrEp8ZX – Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) 8 décembre 2020

L’unité de police de Portland quitte le nord avec des pneus du Mississippi dégonflés, des vitres brisées. pic.twitter.com/97PlZHIkNg – Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) 8 décembre 2020

Le bureau du shérif de Multnomah a déclaré que les officiers «Plusieurs arrestations» à la Maison Rouge et «Armes récupérées», ajoutant dans une déclaration que les occupants de la maison «Ont été précédemment ordonnés de retirer par ordonnance du tribunal.» La déclaration a également noté que la police répondait aux plaintes des voisins concernant «D’importants problèmes de qualité de vie, de sécurité publique et de santé publique» à la propriété.

Bien que les moratoires sur les expulsions au niveau fédéral et à l’échelle de l’État aient été adoptés plus tôt cette année au milieu de l’épidémie de coronavirus et restent en vigueur, la Maison rouge ne se qualifie pas pour les exemptions, car elles « Ne s’appliquent pas aux expulsions fondées sur des saisies postérieures non judiciaires », dit le bureau du shérif. Les saisies non judiciaires se produisent généralement lorsqu’un contrat hypothécaire contient un « Pouvoir de vente » clause, permettant à un prêteur de reprendre possession d’une propriété sans poursuivre l’emprunteur en justice.

La Maison Rouge a été un point focal pour les militants du logement depuis qu’un juge du comté a autorisé l’expulsion de ses occupants, la famille Kinney, en septembre. Dans le but d’éviter la reprise de possession de la maison, les manifestants ont établi un « Blocus des expulsions 24h / 24 et 7j / 7, » certains campent sur la propriété pendant des mois. Une bataille juridique au sujet de la maison fait rage, la famille Kinney déposant une requête auprès de la Cour suprême des États-Unis en novembre. Le propriétaire légal de la maison, Urban Housing Development, a jusqu’au 23 décembre pour répondre, selon les archives judiciaires.

