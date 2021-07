Les manifestants de l’explosion de Beyrouth dépassent la police anti-émeute et les gaz lacrymogènes et défoncent la maison du ministre (VIDEOS)

Les manifestants ont marché jusqu’à la maison de Mohammed Fahmi plus tôt mardi, exigeant que le ministre de l’Intérieur par intérim lève l’immunité accordée aux représentants du gouvernement suite à l’explosion dévastatrice du port de l’année dernière. Des affrontements ont rapidement éclaté et la police et les agents de sécurité ont repoussé les manifestants.

Cependant, la foule s’est agrandie et les manifestants ont réussi à atteindre le devant de l’immeuble de Fahmi. Alors que la police et les agents de sécurité lançaient des gaz lacrymogènes, la foule a brisé les vitres avant du bâtiment. On ne sait pas si Fahmi était à l’intérieur de sa maison à ce moment-là.

#RUPTURE#LIBAN Les manifestants et les familles des victimes de l’explosion de Beyrouth viennent de faire irruption dans l’immeuble de résidence du ministre Mohamad Fehmi alors que la police anti-émeute les a lourdement gazés. Des dizaines de grenades lacrymogènes sont lancées en ce moment. pic.twitter.com/YiRMiNninD – Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) 13 juillet 2021

ل سهل يتكسر!اذا ألشعب اً أراد الحياة لا بد ان القدر… pic.twitter.com/Z7Zw9NVmol – Yumna Fawaz (@yumnafawaz) 13 juillet 2021

بعنوان « تسلم الأيادي » ل بناية الوزير فهمي #أخبار_الساحة#انفجار_مرفأ_بيروت بريد الصفحة pic.twitter.com/gdn46axpA2 — ار الساحة (@Akhbaralsaha) 13 juillet 2021

D’autres manifestants se sont rassemblés dans la rue, enveloppés par des nuages ​​de gaz lacrymogène.

من القنابل pic.twitter.com/8gNlhnloYR – Salman Andary (@salmanonline) 13 juillet 2021

L’obscurité est tombée sur la capitale libanaise et les sirènes de la police ont résonné dans la rue, mais un groupe de manifestants – dont certains ont perdu leur famille dans l’explosion du port – est resté devant la maison de Fahmi.

القاء القنابل المسيلة للدموع انب الشرطة التي منزل فهمي. @kleitmpic.twitter.com/l91FVQS3za – Salman Andary (@salmanonline) 13 juillet 2021

Des affrontements intenses maintenant entre les manifestants et la police anti-émeute/forces de sécurité devant la résidence de Mohamad Fehmi à #Beyrouth. #Liban#اسقطوا_الحصاناتpic.twitter.com/wZSzERlAKS – Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) 13 juillet 2021

La marche de mardi vers la résidence du ministre n’était pas la première fois que des manifestants demandaient des comptes au gouvernement libanais pour l’explosion de l’année dernière, qui a fait plus de 200 morts, plus de 6 000 blessés et détruit de vastes pans de la capitale libanaise. Plus tôt ce mois-ci, les membres des familles des victimes de l’explosion ont manifesté devant le ministère de l’Intérieur après que Fahmi a refusé une demande des enquêteurs d’interroger l’ancien chef de l’Agence de sécurité générale, le général de division Abbas Ibrahim.

Ibrahim est l’un des nombreux responsables actuels et anciens soupçonnés d’avoir eu des informations sur le stockage inapproprié de nitrate d’ammonium hautement explosif dans le port. Un certain nombre de ministres également accusés de négligence restent protégés par l’immunité parlementaire.

