Des membres de l’organisation controversée de protestation contre le changement climatique Extinction Rebellion ont jeté plus d’une douzaine de brouettes de fumier de vache à l’extérieur de la Maison Blanche pour protester contre la politique climatique du président Joe Biden.

Des vidéos publiées jeudi ont montré le groupe de manifestants faisant rouler des brouettes roses pleines de fumier jusqu’à la Maison Blanche en criant « Bullsh * t! » avant qu’ils ne déchargent la charge. Ils ont chanté la phrase «Le temps presse!» – en référence à leurs affirmations selon lesquelles il sera bientôt trop tard pour inverser un événement d’extinction humaine.

Les manifestants ont ensuite planté des banderoles dans le fumier qui indiquaient: « Arrêtez les conneries, » «Déclarez l’urgence climatique maintenant!» et «Le plan de Biden pour 2030 = mort en masse.»

Vue plus large de la scène ici où des crottes de vache ont été jetées devant la Maison Blanche pour protester contre le plan climatique de «conneries» de Biden. Et oui, ça sent. pic.twitter.com/abVP0Z3uCt – Jane Recker (@janerecker) 22 avril 2021





Biden s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis jusqu’à 52% avant 2030 le Jour de la Terre, jeudi – mais les manifestants disent que cet engagement ne suffit pas.

Extinction Rebellion a exigé que Biden agisse «Conformément à la science en déclarant une urgence climatique et écologique en vertu de la loi sur les urgences nationales», et a appelé le président à promettre des émissions nettes nulles d’ici 2025.

« Nous allons jeter un tas fumant de merde de cheval à la Maison Blanche pour faire savoir à Biden que son objectif d’émissions pour 2030 est de la connerie, » a déclaré Extinction Rebellion DC dans un communiqué avant la manifestation.

«Nous avons élu un autre président qui ne comprend pas la science», ils ont continué, appelant son engagement de réduction de 50% «Bien en deçà de ce que même la science la plus conservatrice dit que nous devons faire pour maintenir le chauffage global en dessous de 1,5 ° C.

L’organisation a averti que si la température dépasse 1,5 ° C, «Des milliards de personnes parmi les plus marginalisées de la planète» sera soumis «À encore plus de souffrance» par les inondations, la sécheresse, les conditions météorologiques extrêmes et, finalement «Une extinction à une échelle que l’humanité n’a jamais rencontrée auparavant.»

Le mouvement mondial de rébellion d’extinction est devenu particulièrement controversé au Royaume-Uni en raison d’une série de cascades et de manifestations qui comprenaient la fermeture des transports, le blocage des routes, le bris de fenêtres et la tentative d’arrêter physiquement la production et la distribution de journaux qui ont critiqué le manifestants.

L’année dernière, la police antiterroriste britannique a placé le groupe sur sa liste d’idéologies extrémistes pour encourager «Activités non conformes à la loi».

Les membres du Parti travailliste, y compris l’actuel chef du parti Sir Keir Starmer, ont critiqué cette décision et ont fait valoir que le «Danger réel et actuel qui nécessite une réponse politique immédiate» est le changement climatique.





