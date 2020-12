Des manifestants armés de pistolets de paintball bloquant un tronçon de route à Portland après que les autorités avaient prévu de forcer une famille qui avait perdu sa propriété à la forclusion ont maintenant autorisé la circulation dans le cadre d’un accord avec la ville.

Il y avait de plus en plus de signes que l’« occupation » de six jours et trois pâtés de maisons de la maison rouge à Portland touchait à sa fin alors même qu’on apprenait que la famille Kinney, qui possédait la propriété depuis plus de 60 ans, avait pas payé leur hypothèque depuis des années.

La famille a affirmé devant le tribunal qu’elle n’était plus liée par les conditions du prêt car elle était d’origine « autochtone » et « autochtone » et ne pouvait donc pas être obligée de payer par une banque, selon OregonLive.

On dit que la famille Kinney fait partie du soi-disant «mouvement citoyen souverain», un groupe d’extrémistes qui prétendent être exemptés des lois nationales.

Des militants de la ville ont cherché à lutter contre la tentative d’expulsion de la « Maison rouge du Mississippi » à Portland en organisant une « occupation » d’une semaine dans une zone de trois pâtés de maisons autour de la maison.

La famille Kinney vivait à la « maison rouge » de Portland au centre des manifestations en cours

Ces dernières années, plusieurs membres du «mouvement pour la citoyenneté souveraine» ont été arrêtés après avoir pénétré par effraction chez d’autres personnes et revendiqué la propriété de la propriété, invoquant des revendications juridiques fictives.

La saga de la Maison Rouge a attiré l’attention de centaines d’activistes qui ont érigé des barricades le long de North Mississippi Avenue et bloqué la circulation pendant près d’une semaine.

L ‘«occupation» était en réponse aux tentatives infructueuses des autorités de Portland d’expulser de force la famille Kinney de la maison, qui a été perdue à cause de la forclusion.

La police de Portland et les adjoints du shérif du comté de Multnomah sont arrivés à la « Maison rouge du Mississippi » le 8 décembre pour la « re-sécuriser » pour le nouveau propriétaire, un promoteur immobilier, en supprimant la famille Kinney.

La maison a été initialement saisie en 2018 après une longue bataille juridique des Kinneys. Lorsque la police a tenté d’expulser la famille la semaine dernière, elle a été accueillie par des centaines de manifestants

La famille a suscité le soutien de centaines de manifestants qui ont affirmé que les Kinney étaient expulsés en raison de la gentrification, de la redlining et du racisme systémique.

KOIN 6 News rapporte qu’environ 300 personnes ont été barricadées vendredi dans la propriété, stockées d’armes pour se défendre contre la police et les contre-manifestants.

« Une grande partie de la sécurité que vous verrez à l’intérieur de la zone est constituée de personnes aux bras longs, de Glocks militaires de 9 mm et autres avec des cachettes au sol, soit des pierres, des bouteilles, des choses à jeter à la police, vous savez, s’ils décident pour entrer », a déclaré Gabe Johnson, directeur de la Coalition pour sauver Portland.

«Vous avez des gens sans formation avec une cache d’armes, beaucoup d’armes», a poursuivi Johnson. «À tout moment, une arme pourrait exploser.

Mais les Kinney ont perdu leur maison pour des raisons financières. En janvier 2017, ils ont cessé de payer leur prêt hypothécaire après n’avoir manqué aucun paiement au cours des 13 années précédentes.

La famille a contracté une hypothèque de 96 300 $ sur la maison en mai 2002, lorsque Julie Metcalf Kinney et son mari, William Kinney Jr, avaient besoin d’argent pour payer les frais de justice de leur fils William Kinney II, également connu sous le nom de Nietzche.

Le fils, qui avait 17 ans à l’époque, faisait face à des accusations d’homicide involontaire, de conduite imprudente et de délit de fuite après avoir couru un panneau d’arrêt en excès de vitesse et percuté un autre véhicule, tuant un homme de 83 ans et gravement blessant sa femme.

William II a fini par plaider coupable à des accusations connexes. Il a déclaré à OregonLive que ses frais juridiques s’élevaient à 26 000 $, mais la famille a emprunté plus que cela.

Le prêt qu’ils ont contracté était également assez coûteux car le taux d’intérêt – 8,25% – était bien supérieur à la moyenne de 6,8% des prêts à taux fixe sur 30 ans, qui était la norme à l’époque.

En 2004, les Kinneys ont refinancé avec un autre prêteur subprime qui a facturé un taux d’intérêt de 7,74 pour cent, deux points de plus que le prêt à taux fixe moyen de 30 ans à l’époque.

Le maire Ted Wheeler, qui a menacé d’utiliser des « alternatives » pour briser « l’occupation armée », a annoncé un accord de principe entre le promoteur qui a acheté la maison aux enchères et la famille

La famille a continué à effectuer ses paiements mensuels jusqu’à la fin de 2016, date à laquelle elle a reçu un avis indiquant que son prêt avait été transféré à un autre créancier.

Les Kinneys ont déclaré qu’ils étaient confus depuis qu’on leur avait dit de faire leurs versements hypothécaires à un autre collecteur, une pratique courante dans le secteur des prêts.

À partir de ce moment-là, la famille a complètement cessé de payer.

Alors que la date de la forclusion approchait, Guillaume II envoya une lettre bizarre au prêteur signée par sa mère, «Julie Anne, maison de Metcalf Kinney, âme vivante souveraine, titulaire de la charge du« peuple ».

La lettre déclarait que Julie était « une souveraine américaine vivante déclarée, avec le Traité de Dieu » et que le prêteur n’avait aucune juridiction « sans traité international dans mon État de la république » et que la société n’était pas agréée pour faire des affaires dans l’Oregon ‘ Mon état de république.

Après que les manifestants se soient affrontés avec la police qui cherchait à reprendre possession de la maison aux Kinneys, le promoteur qui a acheté la propriété aux enchères a proposé de la revendre à la famille pour le montant qu’il avait payé – 260000 $, plus les frais juridiques et administratifs.

Roman Ozeruga, 33 ans, a déclaré qu’il cherchait une issue rapide à la crise.

Le maire de Portland, Ted Wheeler, a annoncé cette semaine un accord « de principe » dans lequel la famille et le promoteur, par des intermédiaires, ont convenu d’une vente.

L’annonce du maire est intervenue alors que les gardes enlevaient les barricades de la zone et permettaient à la circulation de circuler à nouveau.

Les manifestants montent la garde de la maison depuis le 8 décembre, lorsque des agents ont tenté de retirer la famille Kinney de la maison.