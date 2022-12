Les manifestants de la dignité jordanienne exigent une action contre la hausse des prix du carburant

BEYROUTH – Une hausse des prix du carburant en Jordanie a déclenché des manifestations à l’échelle nationale, grondant le trafic et les chaînes d’approvisionnement et menaçant la stabilité d’un allié américain qui a eu du mal à se protéger du ralentissement économique mondial.

La réaction du gouvernement a été rapide : les autorités ont juré de « frapper d’une main de fer » toute attaque de ce type. Le lendemain, ils ont annoncé une interdiction temporaire de TikTok, populaire pour le partage de vidéos de manifestations. L’unité jordanienne de la cybercriminalité a déclaré qu’elle suivait les cas de “discours de haine, incitation à vandaliser et à attaquer les forces de l’ordre et les biens, et le blocage des routes” sur l’application de médias sociaux.

Trois policiers ont été abattus lundi lors d’un raid visant le repaire présumé des hommes soupçonnés d’avoir tué le sous-préfet de police. La Direction de la sécurité publique a déclaré qu’un suspect avait été tué et neuf autres arrêtés. Les autorités ont déclaré qu’ils appartenaient tous à ce qu’ils ont appelé une “cellule terroriste” qui suit “l’idéologie takfirienne” – une forme extrémiste d’islam dont les adhérents considèrent les musulmans plus modérés comme des infidèles.

La réaction suit un schéma dont les Jordaniens se sont lassés : le gouvernement aborde les problèmes de sécurité avec une urgence qui n’est pas accordée aux autres crises ressenties par le public. En l’absence de déclarations officielles sur les manifestants et leurs revendications, le récit dans les médias officiels concerne désormais en grande partie l’élément “Takfiri”, qui “a en fait alimenté plus de colère”, a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères Marwan Muasher au Washington Post.

La Jordanie, comme de nombreux pays, souffre d’une hausse du chômage, de la dette, de l’inflation et des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. Mais les difficultés économiques du pays ont précédé la pandémie et la guerre russo-ukrainienne ; ces événements n’ont fait que les exacerber. Le pays dépend depuis longtemps de l’aide étrangère des États-Unis et de l’Arabie saoudite, mais comme les relations avec l’Arabie saoudite se sont refroidies ces dernières années, a déclaré Muasher, ce soutien a ralenti.