Les manifestants de Just Stop Oil sur M25 méritent “Noël en prison”, déclare Grant Shapps

Tous les manifestants du climat Just Stop Oil forçant la fermeture de certaines parties du M25 méritent de passer Noël en prison, a déclaré le ministre Grant Shapps.

Le M25 a été fermé entre les jonctions six et sept à Surrey lundi matin après qu’un manifestant du groupe anti-combustibles fossiles a grimpé sur un portique aérien.

Un manifestant a également pris pour cible la sortie 30 de la principale autoroute encerclant Londres, la police d’Essex exhortant le public à “ne pas intervenir”.

La police de Surrey a déclaré que la décision avait été prise de fermer la route “pour la sécurité de tous” pendant que les agents tentaient d’expulser l’activiste, tandis que la police d’Essex a déclaré qu’elle “traitait vigoureusement” le problème.

M. Shapps, le secrétaire aux affaires, a déclaré qu’il était “complètement scandaleux” que des militants perturbent la circulation – faisant référence aux peines de prison infligées à d’autres militants pour le climat qui avaient auparavant bloqué le M25.

“Quand j’étais secrétaire aux transports, je me suis assuré que les autoroutes nationales utilisaient des injonctions et un certain nombre de personnes de l’une de leurs organisations sœurs ont passé ce Noël en prison – j’espère que c’est ce qui se passe ici aussi”, a-t-il déclaré à LBC.

M. Shapps a déclaré: «Je n’ai aucun problème avec les gens qui plaident pour des niveaux inférieurs d’essence, d’essence ou de toute autre chose pour laquelle ils veulent faire campagne. C’est une chose… Il existe des moyens parfaitement légitimes de faire campagne sur le changement climatique.

Il a ajouté : « Mais n’allez pas perturber la vie des gens. C’est inacceptable. C’est illégal. C’est complètement faux de perturber la vie des gens de cette façon… J’espère que justice sera rendue à ces gens.

Cela survient après que la police a procédé à une série d’arrestations préventives avant l’action prévue par le groupe Just Stop Oil sur la M25.

Les autoroutes nationales ont obtenu une injonction de la Haute Cour pour empêcher les manifestants de perturber toute manifestation illégale perturbant l’autoroute la plus fréquentée d’Angleterre.

La police de Surrey a tweeté que les agents avaient affaire à un manifestant qui a réussi à monter sur le portique de l’autoroute à la jonction 6 vers 7 de la M25 – a fermé la route à ces jonctions en direction nord sur l’autoroute.

La force d’Essex a tweeté: «Des arrestations ont déjà été effectuées. Nous agissons vigoureusement et demandons au public de ne pas intervenir.

La police métropolitaine a déclaré que trois militants soupçonnés de planifier des perturbations publiques sur la M25 ont été arrêtés dimanche, soupçonnés de complot en vue de causer une nuisance publique.

“Notre enquête a de fortes raisons de soupçonner le groupe Just Stop Oil d’avoir l’intention de perturber les principaux réseaux routiers autoroutiers, ce qui risquerait de nuire gravement au public, avec des actions imprudentes pour entraver le public à grande échelle”, a déclaré le commissaire adjoint Matt Twist.

La dernière injonction du tribunal a été obtenue en plus d’une ordonnance du tribunal obtenue par National Highways plus tôt cette année qui visait des manifestants, y compris ceux d’Insulate Britain.

Cela signifie que toute personne entrant sur l’autoroute et se fixant sur un objet ou une structure quelconque, et toute personne aidant à un tel acte, peut être condamnée pour outrage au tribunal. Ils pourraient être condamnés à une peine d’emprisonnement, à une amende illimitée et à la saisie de leurs avoirs.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré qu’il avait demandé à National Highways de demander la dernière injonction, déclarant: “Cela facilitera la prise de mesures contre cette minorité imprudente de manifestants.”