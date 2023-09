Les manifestants de Just Stop Oil reconnus coupables d’intrusion aggravée suite à la cascade de Lord lors du Ashes Test | Actualités sur le cricket

Trois manifestants contre le changement climatique ont été reconnus coupables d’intrusion aggravée après avoir couru sur le terrain lors de l’épreuve des cendres masculine à Lord’s.

La manifestation Just Stop Oil organisée par Judit Murray, 69 ans, Daniel Knorr, 21 ans, et Jacob Bourne, 27 ans, a interrompu le jeu lors de la première matinée du match entre l’Angleterre et l’Australie le 28 juin alors que la sécurité et le personnel au sol nettoyaient une poudre orange. qui a été lancé sur le terrain et a permis de garantir que le sol ne soit pas endommagé.

Le trio, qui a déclaré vouloir faire la une des journaux pour sa protestation contre le changement climatique et ne pas vouloir perturber ou endommager le terrain, a été reconnu coupable à l’issue d’un procès devant le tribunal de première instance de la ville de Londres.

Le joueur anglais Jonny Bairstow a transporté Knorr hors du terrain, tandis que des bouchons de champagne et des fruits ont été lancés par des fans de cricket sur Bourne alors qu’il était emmené hors du terrain et Murray a été plaqué avant qu’elle ne puisse atteindre le guichet et maintenue sur l’herbe.

La juge de district Neeta Minhas s’est dite convaincue que le trio avait enfreint les règles très médiatisées qui stipulent que les détenteurs de billets ne peuvent pas entrer sans autorisation, accéder au terrain de jeu ou organiser des démonstrations.

Elle a déclaré : « D’après mon bon sens, dès que vous franchissez la barrière, vous dépassez la zone du ticket qui vous a été remis. »

Murray, de Plough Road, West Ewell, Surrey; Knorr, de Green Street, Oxford ; et Bourne, de Moorland Road, Hyde Park, Leeds, ont été libérés sous caution avant d’être condamnés par le tribunal de première instance de Westminster le 24 octobre.

Le juge, qui a déclaré que « le but était de perturber le jeu », a ajouté : « Je suis convaincu que les trois d’entre eux ont violé de manière proactive une propriété privée qui était un terrain de jeu, que vous avez perturbé ou eu l’intention de perturber une activité légale.

« Les moyens de défense avancés en votre faveur n’ont pas abouti. Je vous déclare tous coupables d’intrusion aggravée. »

Le tribunal a appris qu’il y avait une clôture métallique de 3 pieds de haut devant la tribune de Lord’s, suivie d’un espace et de panneaux LED de 3 pieds de haut qui font une boucle autour du sol, puis d’une corde de délimitation qui sert toutes de « marqueurs » – ainsi que de nombreux panneaux. et des messages par haut-parleur avertissant les détenteurs de billets qu’ils ne sont pas autorisés à accéder au terrain de jeu.

Image:

Un agent de sécurité s’attaque à l’un des manifestants de Just Stop Oil à Lord’s





Nick Rowe, responsable des opérations de sécurité chez Lord’s, a déclaré que les manifestants se sont approchés « très près » du guichet et que le jeu a dû s’arrêter pendant une courte période immédiatement après l’incident.

Il a déclaré qu’il se trouvait près du stand Allen, à St John’s Wood, au nord-ouest de Londres, lorsqu' »un rugissement inattendu de la foule, beaucoup plus fort que ce à quoi on pourrait s’attendre lors d’un premier passage », l’a alerté que quelque chose n’allait pas.

Il a déclaré au tribunal : « J’ai entendu un rugissement de la foule. De toute évidence, il y avait du monde sur le terrain. Il y avait un gros nuage de poudre orange dans l’air. »

M. Rowe a déclaré qu’il pouvait voir que le jeu s’était arrêté et que l’équipe de surveillance a couru vers le groupe de personnes qui avaient été arrêtées.

Il a déclaré au tribunal que l’un des hommes avait été détenu au sol avant d’être emmené, tandis qu’un autre avait été emporté hors de l’herbe par Bairstow.

M. Rowe a ajouté : « Quand j’ai retiré ce monsieur du terrain, ma principale préoccupation était vraiment pour sa sécurité.

« La foule était vraiment ‘anti’ – on lui a lancé quelques bouchons de champagne et un peu de fruit. »

M. Rowe a déclaré que « tout ce qui est vert est considéré comme un terrain de jeu ».

Le superviseur du terrain, Fawad Mujahid, a déclaré avoir vu une femme et deux hommes courir sur le sol et de la poudre orange sur le terrain alors que « plusieurs » collègues se précipitaient sur les lieux.

Il a déclaré au tribunal qu’un homme avait été « retenu par Jonny Bairstow » et que le joueur de cricket « avait littéralement porté cette personne » en direction de la tribune.

M. Mujahid a déclaré avoir vu une deuxième personne, qui était au sol, et la manifestante a été détenue ailleurs sur l’herbe.

Nick Collins, responsable de la sécurité chez Lord’s, qui a déclaré que le match était « probablement le plus gros match de notre saison », a ajouté : « Cela a un impact sur le reste de la journée. La plus grande inquiétude pour moi est de savoir si le sol a été endommagé. »

« Le cricket a de nombreuses spécifications et un ensemble de règles concernant le terrain sur lequel on joue. Si le terrain avait été endommagé d’une manière ou d’une autre, nous n’aurions pas pu jouer.

« Nous avons dû vérifier. Des souffleries se sont mises en marche. Tout le monde essayait de chasser la poudre et de vérifier que le sol n’était pas affecté. »

Il a ajouté : « La foule est devenue très agitée et en colère. Nous avons eu beaucoup de huées. Nous ne sommes pas du football. Nous ne recevons généralement pas beaucoup d’obscénités. »

Image:

Le manifestant Daniel Knorr a été emporté hors du terrain par le gardien de guichet anglais Jonny Bairstow à Lord’s





Lors de son témoignage, Knorr a décrit comment il avait couru en ligne droite « à toute vitesse » sur le terrain, puis avait tenté de discuter avec Bairstow pendant que le joueur l’emportait.

Il a déclaré au tribunal : « Ce n’était pas une surprise que j’aie été intercepté. C’était un peu une surprise que ce soit l’un des joueurs de cricket.

« C’était Jonny Bairstow. J’ai essayé d’avoir une conversation avec lui mais il n’était pas intéressé. »

Il a déclaré que son objectif était de faire la une des journaux et que la manifestation a fait la une de plusieurs journaux le lendemain.

Il a ajouté : « Lord’s est connu comme le berceau du cricket et les Ashes sont l’un des concours, sinon le plus célèbre – donc il allait avoir un public national et international. Le potentiel allait être énorme. »