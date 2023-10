Les manifestants de Just Stop Oil interrompent la représentation de « Les Mis » à Londres, qualifiés de « gens stupides » par une foule en colère

Une vidéo a été diffusée montrant une foule en colère huant et qualifiant les manifestants de Just Stop Oil de « gens stupides » après que les militants du climat ont interrompu un spectacle « Les Misérables » à Londres, le forçant à fermer.

La police métropolitaine du Royaume-Uni a déclaré que cinq personnes avaient depuis été arrêtées, soupçonnées d’intrusion aggravée, après que « des manifestants se soient infiltrés dans le spectacle » mercredi soir dans le West End de Londres.

La vidéo prise de l’incident commence avec un manifestant debout devant la scène et déployant un drapeau orange avec un crâne dessus avant de crier « Just Stop Oil! » au public. Derrière elle, l’ensemble entonne le refrain de la chanson emblématique « Do You Hear the People Sing ? »

D’autres manifestants sont ensuite vus sur scène tenant une banderole avec la phrase « Just Stop Oil » alors que la foule commence à huer et qu’une équipe de production fait sortir les acteurs de la scène.

» Descendez, espèce d’idiots. Comment osez-vous ! » peut-on entendre une femme dans le public dire avec dégoût.

« Sortez de scène ! » crie un autre homme.

Le rideau baisse alors et les huées se font plus fortes.

Just Stop Oil, qui se décrit comme un « groupe de résistance civile non-violente exigeant que le gouvernement britannique cesse d’autoriser tous les nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers », a ensuite tweeté que quatre des manifestants s’étaient enfermés sur scène.

Le groupe a ensuite publié une vidéo montrant deux des manifestants expliquant leur comportement.

« Je m’appelle Noah, j’ai 18 ans et j’agis avec Just Stop Oil parce que toute ma vie a été éclipsée par la conscience que si nous ne faisons rien pour lutter contre la crise climatique, elle détruira absolument tout, et pourtant nous continuons à le faire. ne rien faire, et nous continuons de voir nos dirigeants, par cupidité, continuer à tout détruire », dit l’une des personnes dans la vidéo. « Et je ne veux pas rester les bras croisés et les laisser faire ça. »

La police du Met a déclaré que les personnes arrêtées étaient âgées de 28, 23, 22, 19 et 18 ans.

« Beaucoup de spectateurs ont parcouru de longues distances, après avoir acheté leurs billets des mois à l’avance, et il est inacceptable que les manifestants aient ciblé un groupe spécifique de personnes afin de gâcher ce qui aurait dû être une soirée spéciale », a déclaré l’inspecteur-détective Chris. Rudd, du commandement de l’ordre public du Met, a déclaré dans un communiqué.