Les manifestants de Just Stop Oil “erronés et arrogants”, déclare Keir Starmer

Sir Keir Starmer a déclaré que les militants du climat Just Stop Oil qui ont arrêté la circulation et jeté de la nourriture sur des peintures de valeur sont “erronés et arrogants”.

Le dirigeant travailliste a critiqué les manifestants qui ont bloqué la circulation en se collant aux routes ces derniers jours – après qu’une manifestation a vu des véhicules d’urgence temporairement bloqués.

“Je pense qu’ils ont tort, je pense que leur action est mauvaise, a déclaré Sir Keir à LBC Radio. «Ma mère a été très malade toute sa vie – elle était dans ces ambulances quand elle était en vie, et il y aura d’autres familles qui écouteront cela qui seront dans la même situation. C’est arrogant.

Il a ajouté: “Je pense qu’il est absolument arrogant de la part de ceux qui se collent à la route de penser qu’ils sont les seuls à avoir la réponse – ils n’ont pas cette réponse.”

Sir Keir a déclaré qu’il ne savait pas comment les militants bloquant les routes “peuvent regarder dans les yeux les familles qui ont quelqu’un à l’arrière d’une ambulance”, ajoutant: “Ils ne pourraient certainement pas me regarder dans les yeux, si c’était ma mère, ma défunte mère maintenant malheureusement, qui était dans cette ambulance.

Le dirigeant travailliste a insisté sur le fait qu’il soutenait pleinement l’abandon des combustibles fossiles dans le cadre d’une poussée vers les énergies renouvelables – affirmant qu’il pensait que la Grande-Bretagne pouvait avoir une énergie propre d’ici 2030.

M. Starmer a également promis qu’il n’y aurait pas de nouvelles licences pétrolières et gazières accordées sous un gouvernement travailliste. “Nous acceptons qu’il doit y avoir une transition, donc là où il y a déjà du pétrole et du gaz qui doivent continuer dans le cadre de la transition, mais pas de nouveaux sites, pas de nouveaux champs à ouvrir”, a-t-il déclaré.

« Nous devons passer aux énergies renouvelables. On peut le faire.” il ajouta. “Nous pouvons doubler notre éolien terrestre, nous pouvons tripler notre énergie solaire et nous pouvons quadrupler notre éolien offshore – et plus tôt nous le ferons, mieux ce sera. Je pense que le nouveau nucléaire aussi et l’hydrogène font partie de l’équation.

Des vidéos partagées en ligne montrent à la fois un camion de pompiers et une ambulance aux feux bleus incapables de traverser la circulation après que des dizaines de manifestants de Just Stop Oil ont bloqué trois routes dans l’ouest de Londres plus tôt cette semaine.

La dernière manifestation routière a vu 17 manifestants militants de Just Stop Oil arrêtés samedi après s’être collés à une route à Islington. Les militants ont également brièvement bloqué la circulation au passage emblématique d’Abbey Road, rendu célèbre par les Beatles.

Dimanche, des militants du groupe ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet dans un musée de Potsdam. Cela a suivi une cascade similaire à la National Gallery de Londres – où des manifestants ont jeté de la soupe aux tomates sur les tournesols de Vincent van Gogh.

Depuis le début de leur campagne le 1er avril, les partisans de Just Stop Oil ont été arrêtés plus de 1 800 fois, dont sept actuellement en prison et 13 en garde à vue.

Les tactiques utilisées par Just Stop Oil ressemblent à celles utilisées par le groupe Extinction Rebellion (XR), qui s’est collé aux routes et s’est enfermé sur les balustrades des bâtiments clés.

Sir Keir a également déclaré à LBC qu’il souhaitait voir des peines plus longues pour tout manifestant se collant aux routes ou aux infrastructures clés.

Il a déclaré que les travaillistes feraient pression pour des peines plus sévères pour ceux “qui se collent les routes et les autoroutes – parce que c’est là que vous mettez des vies en danger”.

L’ancienne ministre de l’Intérieur Suella Braverman – expulsée lors des troubles conservateurs de la semaine dernière – avait dévoilé des plans pour une nouvelle répression des manifestations perturbatrices.

Le nouveau projet de loi sur l’ordre public vise à créer une nouvelle infraction d’ingérence dans les infrastructures, les aéroports, les chemins de fer ou les raffineries de pétrole, avec des peines potentielles pouvant aller jusqu’à 12 mois de prison.

Sir Keir Starmer a également utilisé son interview LBC pour dire qu’il n’assistera pas à la Coupe du monde au Qatar, et aucun de ses collègues seniors non plus, pour des raisons de droits de l’homme – même si l’Angleterre atteint la finale.

Il a également dit “c’est un non direct de ma part” sur la question de savoir si la Grande-Bretagne rejoindrait l’UE sous le parti travailliste. “Nous pensons que nous devrions faire en sorte que le Brexit fonctionne… Je pense que nous devons le faire fonctionner maintenant.”