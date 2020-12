Huit des manifestants, accusés d’avoir franchi illégalement une frontière, ont été condamnés à sept mois d’emprisonnement. Deux autres, Tang Kai-yin et Quinn Moon, qui ont été accusés du délit le plus grave d’avoir organisé la tentative d’évasion, ont été condamnés respectivement à trois et deux ans.

La condamnation de mercredi, au tribunal populaire du district de Yantian, dans la ville de Shenzhen, a mis à nu les différences entre le système juridique du continent, qui est opaque et souvent utilisé pour faire taire les dissidents, et le système de Hong Kong, qui suit les principes de la common law.

Les détenus ayant été détenus et jugés sur le continent, ils se sont vus refuser l’accès à des avocats sélectionnés par leurs proches, selon un groupe qui représente les membres de leur famille. Ils n’ont également été inculpés d’aucun crime jusqu’à ce mois-ci, plus de trois mois après leur capture.

Le cas des 12 militants – qui ont été surnommés les «jeunes de Hong Kong» par leurs partisans chez eux, bien qu’ils aient entre 17 et 33 ans – en est venu à incarner les craintes de nombreux manifestants antigouvernementaux quant à l’empiètement continu du gouvernement central sur Hong Kong. , une ancienne colonie britannique à qui on a promis 50 ans d’autonomie relative lors de son retour en Chine en 1997.

Le procès n’a pas non plus été ouvert aux observateurs, malgré les demandes de la famille et de certains diplomates étrangers. (Des responsables de Shenzhen auraient déclaré que la salle d’audience était pleine.)

Selon des informations publiées dans les médias d’information contrôlés par l’État chinois, les 10 manifestants ont plaidé coupables dans l’espoir de recevoir une peine plus légère.

Dans une déclaration lundi, après l’ouverture du procès, le groupe de membres de la famille a déclaré que la procédure judiciaire était «la preuve d’une persécution politique évidente et draconienne.

«Les familles des 12 ont vécu une grande agonie tout au long de leur détention», poursuit le communiqué. «Ils ne demandent plus que la sécurité de leurs enfants et leur retour le plus tôt possible à Hong Kong.»

L’affaire a également attiré la condamnation des gouvernements d’outre-mer qui ont critiqué la répression de la Chine contre Hong Kong. Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis en Chine a appelé à la «libération immédiate» des militants, ajoutant dans un déclaration lundi que «leur soi-disant« crime »était de fuir la tyrannie.»

Un porte-parole de l’Union européenne a déclaré que les droits des accusés à un procès équitable avaient « pas été respecté. » Et Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères, dit que il était «profondément préoccupé» par la procédure.

En réponse aux accusations, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dit que les États-Unis devraient «cesser immédiatement de s’ingérer dans les affaires intérieures et la souveraineté judiciaire de la Chine».