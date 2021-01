Leur arrivée aux États-Unis pourrait créer de nouvelles tensions entre la Chine et les États-Unis, posant un défi précoce pour la nouvelle administration Biden, alors que les relations entre les deux pays sont à leur point le plus bas depuis des décennies.

Pendant leur séjour à Taiwan, ils ont été détenus sur une base militaire et n’ont pas été autorisés à communiquer avec leur famille et leurs amis, bien que l’homme qui a accepté d’être interrogé ait déclaré avoir été bien traité. Ils pensaient que les États-Unis leur offraient la meilleure chance de recommencer leur vie, a-t-il déclaré.

Le récit de leur évasion de Hong Kong, de leur séjour à Taiwan et de leur arrivée aux États-Unis a été fourni par Samuel Chu, fondateur de la Conseil de la démocratie de Hong Kong , un groupe de défense basé à Washington qui a organisé le voyage et l’hébergement des hommes et les aide à demander l’asile. Aucun des cinq hommes n’a voulu être identifié par crainte que cela puisse mettre en danger leurs proches à Hong Kong. L’un d’eux a parlé sous couvert d’anonymat.

La Chine a qualifié les manifestants pro-démocratie de Hong Kong de criminels, tandis que les États-Unis et d’autres démocraties ont défié la Chine pour sa répression des libertés de la ville. L’implication de Taiwan, une démocratie insulaire autonome revendiquée par la Chine, ne fait qu’ajouter à la sensibilité.

Les porte-parole du département d’État et des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ont refusé de commenter l’affaire, invoquant des problèmes de confidentialité. Un attaché de presse pour le Institut américain de Taiwan, qui sert d’ambassade américaine de facto là-bas, ne ferait pas non plus de commentaire, pas plus qu’un porte-parole du Conseil des affaires continentales de Taiwan.

Les cinq manifestants, âgés de 18 à 26 ans, ont fui Hong Kong craignant d’être bientôt emprisonnés, et au moins un avait déjà été arrêté en relation avec son rôle dans les manifestations, a déclaré M. Chu.

La décision de l’administration Trump, dans ses derniers jours, d’accorder l’entrée aux hommes pour des raisons humanitaires contraste avec sa réduction spectaculaire des quotas de réfugiés au cours des quatre dernières années. En décembre, une législation au Congrès qui aurait facilité l’obtention du statut de réfugié pour les résidents de Hong Kong a été bloquée par le sénateur Ted Cruz, un républicain du Texas.

Il y a quelques années, l’idée de dissidents politiques fuyant Hong Kong, ancienne colonie britannique revenue à la domination chinoise en 1997, aurait semblé inimaginable. Les plus de 7 millions d’habitants de Hong Kong ont l’un des revenus par habitant les plus élevés au monde et jouissent de libertés politiques inconnues en Chine continentale.