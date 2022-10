Les manifestants de Greenpeace perturbent le discours du Premier ministre britannique Liz Truss avec “Qui a voté pour cela?” pancarte

Alors que la Première ministre britannique Liz Truss a prononcé mercredi un discours dans lequel elle s’est engagée à s’en tenir à la “perturbation” de son programme économique de réduction des impôts, la dirigeante nouvellement élue a dû faire face à un autre type de perturbation : les militants de Greenpeace.

Truss s’adressait aux délégués lors d’une conférence conservatrice à Birmingham, située dans le centre de l’Angleterre, lorsque deux militants de Greenpeace ont déployé une banderole indiquant “Qui a voté pour cela?” et crié des slogans dont “Qui a voté pour la fracturation?”

La sécurité a escorté les militants hors de la salle pendant que le public huait.

Truss a ignoré l’interruption en riant et a déclaré: “Plus tard dans mon discours, mes amis, je parlerai de la coalition anti-croissance. Mais je pense qu’ils sont arrivés dans la salle un peu trop tôt.”

LIZ TRUSS DU ROYAUME-UNI ABANDONNE LE PLAN DE RÉDUCTION D’IMPÔTS APRÈS LE CHAOS DU MARCHÉ

Le mois dernier, le gouvernement a levé l’interdiction de la fracturation hydraulique en Angleterre, ouvrant la porte à la production nationale de gaz de schiste dans un contexte de crise énergétique européenne.

“Chaque fois qu’il y a un changement, il y a une perturbation”, a-t-elle déclaré. “Tout le monde ne sera pas en faveur. Mais tout le monde bénéficiera du résultat – une économie en croissance et un avenir meilleur. C’est ce que nous avons un plan clair à réaliser.”

Truss a défendu le déploiement chaotique de ses mesures économiques, affirmant qu’en des temps extraordinaires, “cela aurait été une erreur de ne pas avancer rapidement avec notre plan énergétique et fiscal”.

Truss a promis de s’en tenir à son plan visant à remodeler l’économie britannique par le biais de réductions d’impôts et de déréglementation dans le but de mettre fin à des années de croissance atone. Elle a déclaré que réduire les impôts était “la bonne chose à faire, moralement et économiquement”.

La livre, qui a connu un voyage en montagnes russes depuis que Truss a dévoilé ses propositions économiques le mois dernier, a chuté d’environ 1 % à 1,136 $ après le discours.

La monnaie avait atteint un creux record de 1,03 dollar peu de temps après que Truss a annoncé un plan de relance comprenant 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts à payer par des emprunts publics le 23 septembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour soutenir le marché obligataire et arrêter une crise économique plus large.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.