Les manifestants critiquent l’accord de 6 milliards de dollars de Biden avec l’Iran et exigent justice pour les victimes tuées par le régime

LES NATIONS UNIES – Alors que le président iranien Ebrahim Raisi s’adressait mardi à l’Assemblée générale des Nations Unies dans l’élégante salle, des milliers de manifestants à l’extérieur le qualifiaient, lui et son régime, de terroristes meurtriers qui doivent être traduits en justice.

« A bas le régime terroriste en Iran », ont scandé une foule nombreuse de manifestants à portée de voix des diplomates rassemblés pour la session internationale.

« Raïssi est un meurtrier ! A bas Raïssi ! » » la foule a scandé à plusieurs reprises. « Poursuivez Raïssi, maintenant, maintenant, maintenant ! Changement de régime en Iran par le peuple iranien ! »

« Plusieurs milliers d’entre vous sont venus de partout aux États-Unis, de plus de 40 États pour venir délivrer un message fort aux Nations Unies, à savoir qu’Ebrahim Raisi n’appartient pas aux Nations Unies. C’est un meurtrier de masse, et il doit être jugé pour crimes contre l’humanité et génocide », a déclaré Alireza Jafarzadeh, directeur adjoint du bureau américain du Conseil national de la Résistance iranienne.

Le CNRI est la plus grande organisation d’opposition iranienne qui lutte contre le régime théocratique depuis des décennies.

« Aujourd’hui est l’un des jours les plus laids et les plus sombres de l’ONU parce que le président sanguinaire du régime des mollahs y est présent », a déclaré la chef du groupe Maryam Radjavi aux manifestants via une vidéo.

Elle a appelé à ce que Raïssi et le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, soient poursuivis par le tribunal international de La Haye pour crimes contre l’humanité.

« Ils doivent placer le régime des mollahs sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies comme une menace à la paix et à la sécurité mondiales. »

Le chapitre VII appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à s’attaquer aux « menaces contre la paix, aux ruptures de la paix et aux actes d’agression ». Parmi ses dispositions figure la possibilité de recourir à la force militaire pour garantir le respect du droit international.

Les manifestants ont critiqué la décision du président Biden de débloquer 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens en échange de la libération des cinq Américains par Téhéran. Même si les manifestants sont heureux et soulagés que les otages soient chez eux, ils affirment que remettre des milliards au régime théocratique ne fera que financer un terrorisme supplémentaire parrainé par Téhéran.

« Le régime iranien a l’habitude de consacrer ses ressources au terrorisme et à la répression de la population iranienne », a déclaré Jafarzadeh sur Fox News.

« Tout argent qui va à l’Iran, quelle que soit la façon dont vous le décrivez, va finir dans les poches des Gardiens de la révolution pour tuer des gens en Iran et financer le terrorisme à l’étranger. Quel message cela envoie-t-il à l’Iran ? Je pense que c’est un message terrible. En donnant de l’argent pour le massacre du peuple iranien, ils peuvent s’en sortir en toute impunité. Ils peuvent s’en sortir en prenant des otages. Cela fait de la prise d’otages une affaire rentable pour les ayatollahs. Cela conduira à davantage de terrorisme. « .

L’administration insiste sur le fait que les 6 milliards de dollars ne seront utilisés qu’à des fins humanitaires, mais les manifestants ont déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de faire respecter cela et de garantir que l’Iran s’y conforme.

La pratique de la prise d’otages s’est révélée très lucrative pour le régime iranien. L’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) a calculé que depuis 1981, le gouvernement américain a versé plus de 15 milliards de dollars à l’Iran pour libérer les otages américains pris par le régime.

La manifestation, qui a duré toute la journée, a laissé de nombreuses personnes énergiques et encore plus provocantes dans leurs efforts pour renverser le régime iranien.

« Nous sommes convaincus que nous allons gagner », a déclaré Jafarzadeh à la foule. « Nous serons victorieux ; notre peuple sera libre. »

« La résistance iranienne est présente avec des gens comme vous qui sont ici jour après jour et qui continueront d’être là jusqu’à ce que l’Iran soit libre. »