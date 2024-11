Les manifestants crient et jettent de la boue sur le roi d’Espagne après des inondations dévastatrices

Le roi d’Espagne Felipe VI et de hauts responsables du gouvernement ont été aspergés de boue par une foule de survivants enragés des inondations lors de la première visite des dirigeants du pays dimanche au centre de la souffrance.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a été évacué des lieux, selon la chaîne de télévision espagnole RTVE, lorsque le contingent officiel a commencé à parcourir les rues couvertes de boue de Paiporta, l’une des zones les plus durement touchées, où plus de 60 personnes ont péri et des milliers de vies ont été brisées.

La police a dû intervenir avec quelques agents à cheval pour retenir la foule de plusieurs dizaines de personnes qui jetaient de la boue et brandissaient des pelles et des poteaux en l’air de manière menaçante.

« Sortez ! Sortez ! » et « Tueurs! » » la foule a crié entre autres insultes. Les gardes du corps ont ouvert des parapluies pour protéger les membres de la famille royale et les fonctionnaires tandis que les manifestants leur jetaient de la boue.

Des habitants de Paiporta en colère crient dimanche lors de la visite du roi dans cette ville de la région de Valence, à la suite d’inondations meurtrières. (Manaure Quintero/AFP/Getty Images)

Après avoir été contraint de chercher protection, le roi, le visage couvert de boue, est resté calme et a fait plusieurs efforts pour parler aux résidents individuels. Une personne semblait avoir pleuré sur son épaule. Il serra la main d’un homme.

Il s’agit d’un incident sans précédent pour une maison royale qui prend grand soin de créer l’image d’un monarque apprécié de la nation.

Mais la colère de l’opinion publique face à la gestion aléatoire de la crise a atteint son paroxysme dimanche.

Certains manifestants ont crié « des tueurs » et d’autres ont jeté de la boue sur les responsables en visite dimanche dans la ville de Paiporta, dans l’est de l’Espagne. (Manaure Quintero/AFP/Getty Images)

La reine Letizia et le président régional de Valence, Carlo Mazon, faisaient également partie du contingent. La reine a également parlé aux femmes avec de petites gouttes de boue sur les mains et les bras.

« Nous n’avons pas d’eau », a déclaré une femme à la reine.

De nombreuses personnes n’ont toujours pas d’eau potable cinq jours après les inondations. Paiporta, une population de 30 000 habitants, compte encore de nombreux pâtés de maisons complètement obstrués par des tas de détritus, d’innombrables voitures détruites et de la boue.

Plus de 200 personnes sont mortes à cause des inondations de mardi et des milliers de personnes ont vu leurs maisons détruites par le mur d’eau et de boue.

REGARDER | L’Espagne envoie 5 000 soldats supplémentaires à Valence : L’Espagne envoie 5 000 soldats supplémentaires à Valence après des crues soudaines, le bilan dépasse les 200 morts La pire catastrophe liée aux inondations qu’ait connue l’Espagne depuis plus de cinq décennies a tué plus de 200 personnes, et des dizaines d’autres sont toujours portées disparues, quatre jours après que des pluies torrentielles ont balayé la région orientale de Valence, a déclaré samedi le Premier ministre Pedro Sánchez.



L’indignation face à la gestion de la pire catastrophe naturelle qu’ait connu l’Espagne de mémoire d’homme a commencé après que le choc initial se soit dissipé.

Les inondations avaient commencé à remplir Paiporta de vagues dévastatrices lorsque les autorités régionales ont émis une alerte sur les téléphones portables qui a retenti deux heures trop tard.

Et la colère a encore été alimentée par l’incapacité des autorités à réagir rapidement aux conséquences. La majeure partie du nettoyage des couches et couches de boue et de débris qui ont envahi d’innombrables maisons a été effectuée par des résidents et des milliers de bénévoles.

« Nous avons tout perdu ! » » quelqu’un a crié.

Deux hommes transportent un seau de boue après des inondations destructrices à Paiporta, près de la ville de Valence, en Espagne, dimanche. (Hugo Torres/Associated Press)

Les cris incluaient des demandes contre Mazon, dont l’administration est en charge de la protection civile, et « Où est Pedro Sánchez ? »

Felipe a insisté pour essayer de dialoguer avec les gens tout en essayant de poursuivre sa visite. Il a parlé à plusieurs personnes, tapotant le dos de deux jeunes hommes et partageant une rapide étreinte, avec des taches de boue sur son imperméable noir.

Selon un journaliste de la chaîne espagnole RTVE près de Felipe, une femme a pleuré et lui a dit qu’elle n’avait ni nourriture ni couches, tandis qu’une autre personne lui a dit : « Ne nous abandonne pas ».

Après environ une demi-heure de tension, les monarques sont montés dans des voitures et sont repartis accompagnés d’une escorte de police à cheval.

Une femme a frappé une voiture officielle avec un parapluie et une autre lui a donné un coup de pied avant qu’elle ne démarre à toute vitesse.