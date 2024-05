Les manifestants contre la guerre à Gaza interrompent Blinken au Sénat

WASHINGTON (AP) — Dans un témoignage approfondi devant le Sénat mardi, le secrétaire d’État Antony Blinken a dénoncé le procureur en chef du monde le plus haut tribunal chargé des crimes de guerre pour avoir demandé l’arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a déclaré que malgré ses condoléances pour le mort du président iraniencela n’a pas changé l’histoire de répression de ce dirigeant.

Blinken, s’adressant aux sénateurs au sujet de la proposition de budget des affaires étrangères de l’administration Biden, a été interrompu à plusieurs reprises par des manifestants condamnant la politique américaine envers son allié Israël et sa guerre contre le Hamas à Gaza.

Les présidents des commissions sénatoriales des relations étrangères et des crédits ont interrompu les audiences au moins six fois pendant que Blinken faisait ses déclarations d’ouverture alors que les manifestants se levaient pour crier leur opposition à la position de l’administration et l’accusaient d’être un « criminel de guerre » et d’en être responsable. pour un « génocide » contre le peuple palestinien.

Plusieurs manifestants silencieux ont levé leurs mains, tachées de peinture ou de teinture rouge, derrière Blinken lors de ses apparitions.

Dans ses remarques et ses réponses aux questions des sénateurs, Blinken a suivi le président Joe Biden et d’autres responsables de l’administration en condamnant le Le procureur de la Cour pénale internationale pour avoir demandé des mandats d’arrêt contre Netanyahu et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant pour les actions entreprises pendant leur guerre de sept mois à Gaza.

Blinken a réitéré sa position selon laquelle le tribunal, qu’Israël et les États-Unis ne reconnaissent pas, n’a pas compétence et qu’il était « extrêmement erroné » de la part du procureur d’assimiler les responsables israéliens aux dirigeants du Hamas qu’il cherche également à inculper. .

Les Républicains du Sénat ont menacé de sanctions le personnel de la CPI à cause de cette décision, mais l’administration n’a pas encore pris position. Blinken a toutefois déclaré que l’administration travaillerait avec les législateurs pour trouver une réponse appropriée, si nécessaire.

Blinken a déploré que certains critiques de l’administration semblent négliger le rôle du Hamas dans le déclenchement de la guerre à Gaza avec ses attaques meurtrières contre Israël le 7 octobre.

Un jour après que le Département d’État a publié une déclaration exprimant ses condoléances pour la mort d’un Iranien Président Ebrahim Raïssile ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et d’autres lors d’un récent accident d’hélicoptère, Blinken a déclaré aux sénateurs qu’il s’agissait d’un geste typique lorsque « des pays – adversaires, ennemis ou non – ont perdu leurs dirigeants ».

« Cela ne change rien au fait que M. Raisi s’est livré à une conduite répréhensible, notamment en réprimant son propre peuple pendant de nombreuses années en tant que juge puis président », a déclaré Blinken. « Cela ne change rien à notre politique. »

Ses commentaires interviennent alors même que Brett McGurk, l’un des principaux conseillers de Biden au Moyen-Orient, a eu des entretiens indirects la semaine dernière à Oman avec Ali Bagheri Kani, qui occupe désormais le poste de ministre des Affaires étrangères par intérim de l’Iran, selon un responsable américain familier avec ces négociations sensibles mais qui n’était pas autorisé à commenter publiquement.

Kani, qui est devenu ministre des Affaires étrangères par intérim après l’accident, et McGurk n’étaient pas dans la même pièce, les responsables omanais faisant la navette entre McGurk et Kani.

Le responsable a déclaré que ces pourparlers indirects sont un canal que les États-Unis ont utilisé dans le passé avec les Iraniens pour faire part de leurs préoccupations et faire comprendre clairement que des actions déstabilisatrices auraient des conséquences.

Il y a quelques semaines, l’Iran a lancé des centaines de drones, de missiles balistiques et de missiles de croisière sur Israël après une frappe israélienne présumée en Syrie qui a tué deux généraux iraniens dans un bâtiment consulaire iranien. Les forces américaines ont aidé à abattre le barrage iranien.

Le responsable a ajouté que les pourparlers indirects visaient à gérer les risques dans un contexte de craintes croissantes que le conflit Israël-Hamas puisse évoluer vers un conflit régional plus large.

___

L’écrivain AP Aamer Madhani a contribué depuis Washington.