Les manifestants chahutent Liz Truss sur le coût de la vie et le climat

La ministre des Affaires étrangères a répondu en disant qu’elle interdirait de telles manifestations si elle était nommée Premier ministre

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, l’une des deux dernières candidates pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre, a été interrompue lors d’un discours par des militants du climat qui ont affirmé qu’elle avait “pas de plan crédible” pour faire face à la hausse des prix du carburant.

Alors que Truss faisait ses remarques liminaires lors d’un événement de campagne du Parti conservateur à Eastbourne jeudi, plusieurs militants se sont levés de leur siège en criant “Vous devriez avoir honte de vous.”

“La raison pour laquelle les gens ordinaires ont du mal, c’est parce que les sociétés énergétiques comme BP et Shell réalisent des bénéfices records, tandis que les gens ordinaires doivent se serrer la ceinture”, a-t-il ajouté. a déclaré un manifestant.

Alors que le premier militant était emmené par la sécurité, un autre se leva et accusa Truss d’avoir “aucun plan crédible pour s’attaquer aux plus grands problèmes de notre époque.”

“Ce que vous avez annoncé ne sera pas près d’aider les gens avec des factures d’énergie de plus de 3 000 livres par an.”

BREAKING : Ce soir, nous avons affronté @trussliz lors des rafles à la direction des conservateurs à propos de son rôle honteux dans la crise du coût de la vie. Des millions de personnes devront faire face à d’énormes factures d’énergie cet hiver, tandis que son gouvernement soutient les saboteurs du climat comme BP et Shell qui font des MILLIARDS. Green New Deal maintenant ✊ pic.twitter.com/mP4ufEbQtU – La hausse du New Deal vert (@GNDRising) 5 août 2022

Les coûts du carburant au Royaume-Uni ont atteint des niveaux record, l’inflation devant atteindre 11 % d’ici la fin de cette année. Alors que les coûts avaient tendance à augmenter depuis la fin de la pandémie de coronavirus, les prix du carburant en particulier ont grimpé en flèche dans les mois après que le Royaume-Uni s’est volontairement coupé des importations de pétrole et de gaz russes en réponse à l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Les factures annuelles des ménages devraient dépasser les 3 300 £ (3 971 $) cet hiver, selon le consultant en énergie Cornwall Insight. Truss s’est engagé à lutter contre cette augmentation avec une combinaison de réductions d’impôts et de réductions des prélèvements environnementaux, mais a averti le public vendredi que le Royaume-Uni était confronté à “un hiver difficile”

Les militants, cependant, appellent à un “Green New Deal”, un projet de loi qui verrait le Royaume-Uni s’engager à “Faire de l’extraction de combustibles fossiles une chose du passé” et “décarboner” son agriculture, son industrie et son économie. Les critiques ont fait valoir que ces mesures entraîneraient au mieux des coûts énergétiques plus élevés et, au pire, une pauvreté et une famine généralisées.

Truss a repris son discours avec une promesse de “légiférer immédiatement pour s’assurer que nous tenons tête aux syndicats militants, qui empêchent les banlieusards de se rendre au travail” et assurez-vous “que les militants militants tels que Extinction Rebellion ne sont pas en mesure de perturber les gens ordinaires qui travaillent dur”, faisant référence aux manifestants pour le climat réputés pour perturber le trafic et se coller aux trains.

“Je ne permettrai jamais, au grand jamais, que notre démocratie soit perturbée par des manifestations injustes”, Truss a déclaré.

Truss se présente actuellement contre l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak pour succéder à Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni. Truss, un partisan des réductions de dépenses de type Thatcher dans le pays et de la dure opposition à la Russie à l’étranger, a actuellement 26 points d’avance sur Sunak, selon une compilation de sondages de Politico.